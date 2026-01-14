Więcej
    Rząd wymiernie docenił rolę strzelców. „Najważniejsza współpraca z wojskiem”

    Rośnie rola litewskich strzelców w litewskiej obronności, rząd RL przekazał na ich działalność znaczące środki. Strzelec Dariusz Litwinowicz w rozmowie z „KW” twierdzi, że „każde wsparcie jest kwestią życia i śmierci”.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Jak mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dariusz Litwinowicz, każde wsparcie dla strzelców jest „kwestią życia lub śmierci” (na zdjęciu pierwszy od prawej).
    Jak mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dariusz Litwinowicz, każde wsparcie dla strzelców jest „kwestią życia lub śmierci” (na zdjęciu pierwszy od prawej) | Fot. Apolinary Klonowski

    Współpraca z wojskiem

    Minister ochrony kraju Robertas Kaunas i dowódca Litewskiego Związku Strzeleckiego (LŠS) pułkownik Linas Idzelis podpisali w czwartek 8 stycznia umowę określającą tegoroczne finansowanie organizacji. Organizacja strzelców ma otrzymać 24,2 mln euro na swoją działalność.

    „Konsekwentnie wzmacniamy związek strzelców i współpracę z litewskimi siłami zbrojnymi. Nie ulega wątpliwości, że Litewski Związek Strzelecki jest ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i obronę Litwy. Widzimy bardzo jasne kierunki, jasne cele. Najważniejsza jest współpraca z litewskim wojskiem, możliwość wspólnej pracy i, w razie potrzeby, wspólnej, zbiorowej obrony Litwy” — powiedział minister Robertas Kaunas po podpisaniu umowy.

    Budżet organizacji regularnie rośnie — według dowódcy LŠS w przyszłości może osiągnąć nawet 30 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na kursy obrony cywilnej w szkołach i przedsiębiorstwach, zakup dronów, amunicji i laserowych miotaczy ognia oraz remont budynków organizacji.

    „Związek Strzelecki znalazł swoje miejsce i praktycznie włącza się do dowództwa wojskowego. Teraz można już nabyć trochę środków, zatrudnić ludzi, ponieważ zakres zadań się powiększa. Możemy przeprowadzić remont, zakupić broń, amunicję do szkolenia wojskowego i uczestniczyć w ćwiczeniach z wojskiem” — powiedział dowódca strzelców Linas Idzelis.

    „Szkolenia wojskowe są traktowane bardzo poważnie. Ta umowa zobowiązuje nas teraz i w tym roku z pewnością przeprowadzimy wiele działań, a nawet znacznie więcej niż dotychczas” — podkreślił.

    Do 2035 r. planowane jest zwiększenie liczby członków związku do 50 tys. Obecnie organizacja liczy około 18 tys. członków. Szczególny napływ chętnych zaobserwowano po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Jak wcześniej w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wyjawiali mieszkańcy, którzy wstąpili do organizacji, „wiedzieli, że nie mają co liczyć na litość agresora, mogą obronić się tylko swoją wiedzą i swoimi zdolnościami”. Nasza rozmówczyni Jolanta mówiła też, że „Rosja lubi mówić o pokoju, ale w tym samym czasie strzela do ludzi, więc wolę być gotowa”.

    Przegląd BM TV z Dariuszem Litwinowiczem. „Infrastruktura nas nie blokuje, to mit. Giedymin wysłał listy na koniach”

    Zapytaliśmy o podpisaną umowę dowódcę strzeleckiej Kompanii im. gen. Tadeusza Kościuszki w rejonie wileńskim. To wielonarodowościowa kompania, w której działa wielu Polaków na Litwie. Dowódca zdystansował się od tej informacji, odsyłając do rzeczników organizacji.

    — Nie komentujemy spraw finansowych, ale każdy może wesprzeć naszą kompanię także od siebie. Każde wsparcie jest kwestią życia lub śmierci — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dowódca kompanii, Dariusz Litwinowicz, który przypomniał adres internetowy kompanii: kosciuszko.lt.

    — Dziękujemy też wszystkim, którzy dotychczas nas wspierali. A te 24,2 miliony, żeby nie brzmiały tak strasznie, rozłóżmy na liczbę strzelców i dni w roku. Strzelców jest 18 tys., dni 365. To daje jedną kawę dziennie na każdego strzelca — uważa Litwinowicz.

    Litewski Związek Strzelecki to dobrowolna, zbrojna organizacja obywatelska, której celem jest wzmocnienie potencjału obronnego państwa. W przypadku agresji strzelcy mają prawnie przewidzianą rolę wspierania sił zbrojnych, pomagania w utrzymaniu porządku i w ochronie infrastruktury krytycznej.

    „Kościuszkowska kompania” już działa. Litwinowicz: „Kiedyś — nawet pomnik Piłsudskiego na Litwie”

