Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Wilno chwali się wzrostem popularności i zrywaniem z postsowieckim wizerunkiem

    Tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy przyniósł litewskiej stolicy uwagę międzynarodowych mediów. Wilno chwali się, że mogło dotrzeć do nawet 215 mln czytelników, promując litewską stolicę.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Wilno.
    Miasto chwali się, że działania ukazujące Wilno jako nowoczesne, zielone i „już nie takie postsowieckie”, przynoszą owoce | Fot. Apolinary Klonowski

    Czytaj również...

    W 2025 r. Wilno nosi tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy i wykorzystuje go do budowania swojego wizerunku na arenie międzynarodowej. Według danych agencji Go Vilnius, miasto odwiedzili dziennikarze takich redakcji jak: „Wanderlust”, „Forbes”, „Fortune” i „Lonely Planet”, którzy następnie zaprezentowali stolicę Litwy swoim czytelnikom.

    Na co zwrócono uwagę?

    Agencja Go Vilnius była bardzo aktywna w promocji miasta. Wykupywała reklamy w mediach społecznościowych, ale także pracowała z mediami tradycyjnymi. Twierdzi, że Wilnu udaje się zrywać z wizerunkiem miasta, jako postsowieckiego, wypełnionego szarymi „chruszczowkami”.

    „Ci, którzy spodziewają się szarego, »miasta« odziedziczonego po sowieckiej przeszłości, bardzo szybko są zaskoczeni — wystarczy jedno spojrzenie na chronioną przez UNESCO starówkę i otoczone zielenią wzgórza” — pisze brytyjski magazyn podróżniczy „Wanderlust”, co cytuje w komunikacie agencja Go Vilnius.

    Publikacje opisują Wilno jako kompaktowe miasto wygodne do zwiedzania pieszo, w którym zielone przestrzenie stanowią część codziennego życia mieszkańców. „Wanderlust” podkreśla, że prawie dwie trzecie powierzchni stolicy pokryte jest zielenią, a natura znajduje się zaledwie kilka kroków od centrum.

    Wilno w kwiatach — coraz więcej inwestycji w zazielenienie stolicy

    Zieleń jako atut biznesowy

    Media biznesowe i ekonomiczne dostrzegają w zielonym charakterze miasta konkretne korzyści. Amerykański magazyn „Fortune” przedstawia Wilno jako miejsce, gdzie zieleń i jakość życia stają się ważnymi czynnikami dla międzynarodowych firm i specjalistów przy wyborze miejsca do życia i pracy. Publikacja zwraca również uwagę na rosnący ekosystem start-upów i obecność międzynarodowych korporacji.

    „Forbes” na rynkach amerykańskim i argentyńskim podkreśla postępy miasta w zakresie ograniczania zanieczyszczenia i wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Niemiecki portal Reisereporter zwraca uwagę na łatwy dostęp do terenów zielonych, infrastruktury rowerowej i pieszej oraz stref rekreacyjnych.

    „Tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy to nie tylko tytuł — odzwierciedla on celowe decyzje miasta i długoterminowe podejście do jakości życia. Właśnie to zauważają zagraniczni dziennikarze” — mówi Jurga Pociūtė-Mikūtienė, kierowniczka projektu „Wilno — Europejska Zielona Stolica 2025”.

    Osobiste doświadczenia dziennikarzy

    Niektórzy dziennikarze, przygotowując publikacje, wybiegli treścią także poza granice miasta. „Lonely Planet” przedstawił 111-kilometrową trasę pieszą wokół miasta, chwaląc lasy, rzeki Niemen i Wilejkę (zwaną też Wilenką) oraz nieoczekiwane kontrasty między miastem a naturą.

    Szkocka gazeta „Scottish Sunday Post” opisała doświadczenie terapii leśnej i „kąpieli leśnych”, a „The Herald” przedstawił tytuł zielonej stolicy jako część konsekwentnego rozwoju miasta.

    „Tytuł zielonej stolicy Europy stał się dobrą okazją do pokazania Wilna z innej strony. Uwaga zagranicznych mediów ujawniła, że miasto jest interesujące nie tylko jako kierunek podróży, ale także jako miejsce do życia, pracy i tworzenia. To, co dla nas wydaje się już czymś zwyczajnym, dla przyjezdnych często staje się jednym z najjaśniejszych doświadczeń, którymi chcą się dzielić” — mówi Eglė Girdzijauskaitė, kierowniczka ds. komunikacji agencji „Go Vilnius”.

    Wilno zostało uhonorowane kolejnym międzynarodowym wyróżnieniem

    Afisze

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. vilnius.lt

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Inwazja Rosji na Ukrainie jest już dłuższa od wojny 1941-1945 r.

    Przypomnijmy: rosyjska historiografia „wojną ojczyźnianą” nazywa okres od złamania przez Hitlera paktu ze Stalinem i zaatakowanie w 1941 roku Związku Sowieckiego do zdobycia przez Sowietów Berlina w 1945 r....
    Społeczeństwo

    Rząd wymiernie docenił rolę strzelców. „Najważniejsza współpraca z wojskiem”

    Współpraca z wojskiemMinister ochrony kraju Robertas Kaunas i dowódca Litewskiego Związku Strzeleckiego (LŠS) pułkownik Linas Idzelis podpisali w czwartek 8 stycznia umowę określającą tegoroczne finansowanie organizacji. Organizacja strzelców ma...
    Gospodarka

    Inwestycje zagraniczne zwolniły, ale Litwa zmienia strategię

    „Efekt Rheinmetall”Główną przyczyną statystycznego spadku inwestycji w ubiegłym roku była realizacja ogromnego projektu niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall. W 2024 r. firma zainwestowała kilkaset milionów euro w budowę fabryki pocisków artyleryjskich...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.