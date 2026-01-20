Festiwal Świateł 2026: 25 instalacji artystycznych

Festiwal potrwa trzy dni — od 23 do 25 stycznia — i, jak co roku, będzie bezpłatny oraz otwarty dla wszystkich. Tegoroczna edycja wyróżnia się nie tylko skalą, ale i koncepcją — instalacje stworzyli artyści z dziesięciu krajów, a ich prace łączą światło, dźwięk, architekturę i idee, tworząc spójną narrację o relacji człowieka ze światem.

„Festiwal świateł poświęcony naszemu ukochanemu Wilnu zaprasza w tym roku do odkrywania budynków Starego Miasta, nieoczekiwanych przestrzeni i innych obiektów jako przystanków na trasie spaceru” — zachęca Valdas Benkunskas, mer Wilna.

W 2026 roku kuratorzy postawili na konceptualną sztukę światła, która oddziałuje na różne zmysły. Motywy przewodnie to pamięć, czas, natura, ekologia, technologia oraz relacja człowieka z otoczeniem. Instalacje przedstawią m.in. mikroświat pleśni, cykl życia roślin, żywioły ognia i wody, energię słoneczną, upływ czasu, symbolikę mitycznego ptaka oraz nieskończoność Kosmosu.

W programie głównym znalazły się prace uznanych na świecie twórców, co potwierdza ambicję organizatorów, by festiwal nie tylko zachwycał wizualnie, ale też prezentował silną koncepcję artystyczną na poziomie międzynarodowym.

Organizatorzy przypominają, że zeszłoroczna wersja aplikacji nie będzie działać, należy pobrać nową. Aplikacja zawiera opisy instalacji, mapę oraz aktualne informacje pomocne przy planowaniu wizyty.

Szczegóły dotyczące trasy i programu dostępne są na stronie: lightfestival.lt/marsrutas.