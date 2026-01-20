Rekordowe odśnieżanie w całym Wilnie

W dniach od 5 do 12 stycznia firma Grinda odpowiedzialna za utrzymanie porządku w Wilnie wywiozła ponad 5 tysięcy metrów sześciennych śniegu. Dla porównania, w całym sezonie zimowym 2024 roku usunięto 885 m sześc.

Ze względu na dalsze prognozy opadów śniegu, odśnieżanie na wileńskiej Starówce i w okolicach Nowego Miasta będzie odbywać się także nocą i wczesnym rankiem.

„Staramy się jak najszybciej pozbyć się śniegu w mieście i zapewnić bezpieczny ruch dla pieszych i samochodów. Przepraszamy mieszkańców za ewentualny hałas i liczymy na ich wyrozumiałość. Prace nocne są najbardziej racjonalnym i zrównoważonym rozwiązaniem, ponieważ pomogą zapewnić bezpieczeństwo ruchu, szybkość i jakość prac, nie zakłócając normalnej działalności przedsiębiorstw i instytucji” — powiedziała Dana Jasilionytė, kierownik ds. utrzymania terenów w firmie Grinda.

Jak podkreśla spółka, nocne prace pozwalają uniknąć korków i usprawniają odśnieżanie w wąskich uliczkach na wileńskiej Starówce. W nocy sprzęt może działać szybciej i skuteczniej, docierając do miejsc niedostępnych w ciągu dnia z powodu zaparkowanych pojazdów i intensywnego ruchu.

Zebrany śnieg trafia na składowisko w Gariūnai, gdzie topnieje w sposób naturalny. Woda wsiąka w grunt lub jest odprowadzana do systemów drenażowych, a pozostałości — piasek, sól i odpady — są usuwane, by chronić środowisko.

Firma zapewnia, że działania są planowane na podstawie prognoz pogody i danych z miejskich czujników, a celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu w Wilnie.