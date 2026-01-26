Ajnowie to lud zamieszkujący obecnie głównie wyspę Hokkaido na północy Japonii. W wyniku historycznych wydarzeń społeczność ta przez długi czas doświadczała dyskryminacji i izolacji, co doprowadziło niemal do całkowitego zaniku jej języka i tradycji. W ostatnich latach, dzięki działaniom wspierającym lokalne kultury, kultura Ajnów ponownie zyskuje na znaczeniu i staje się coraz bardziej widoczna.

Bronisław Piłsudski urodził się 2 listopada 1866 r. we dworze w Zułowie, w powiecie święciańskim na Litwie. Był starszym bratem Józefa. Za udział w spisku mającym na celu zamach na cara Aleksandra III Bronisław Piłsudski skazany został przez władze rosyjskie w 1887 r. na karę śmierci, zamienioną później na 15 lat katorgi. Przebywając na zesłaniu na Sachalinie — wyspie na Oceanie Spokojnym zwanej Wyspą katorżników — zainteresował się kulturą rdzennej ludności. Jako naukowiec samouk badał życie, język, obyczaje, kulturę duchową i tradycje ginących plemion — Ajnów, Niwchów (Gilaków) i Oroków. Dzięki jego pracy można było stworzyć podstawę ważnych badań etnologicznych i językowych. Już jako wolny człowiek Bronisław Piłsudski postanowił się osiedlić w ajnuskiej osadzie o nazwie Ai w południowej części Sachalina, gdzie wziął ślub z krewną ajnuskiego wodza Kimury Bafunke o imieniu Shinhinchou. Owocem tego związku był syn Sukezo i córka Kyou. Jego imię jest dobrze znane japońskim Ajnom oraz badaczom języków i narodów Azji Północno-Wschodniej.

Ainowie z Sachalinu ze wsi Tunajcz, 1898-1905 | Fot. Bronisław Piłsudski, Muzeum Miasta Druskieniki

Wystawa poświęcona 160. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego prezentuje jego dorobek, przybliża historię i kulturę Ajnów oraz ukazuje, co dziś oznacza być Ajnem.

Obecnie coraz więcej osób angażuje się w przywracanie i odradzenie dawnych tradycji, adaptując je do współczesnych realiów, a także tworząc nowe. W ten sposób uczestniczą w ruchu na rzecz zachowania kultury Ajnów i obrony ich praw jako rdzennej ludności.

Wystawa w Domu Historii w Wilnie (Istorijų namai, T. Kosciuškos g. 3) zostanie otwarta 4 lutego, o godz. 18:00 i potrwa do 2 sierpnia 2026 r.

Wystawa organizowana jest przez Muzeum Narodowe Litwy oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Sponsorzy finansowi: Gmina Biratori w Japonii, Fundusz Japoński, Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

