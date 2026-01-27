Basen w Żyrmunach otwarty dla mieszkańców

W dni robocze basen jest dostępny w godz. 20:00-22:00, w soboty od 15:00 do 21:00, a w niedziele w godz. 09:00-21:00. Każda wizyta potrwa 2 godziny i obejmuje czas na przebranie się.

„Wilno to miasto, w którym każdy może uprawiać sport i być aktywnym fizycznie — wygodnie, blisko domu i na wysokim poziomie. (…) Zapraszam mieszkańców Wilna do Żyrmun, aby skorzystali z łaźni i aktywnie spędzili czas” — zachęca mer Wilna Valdas Benkunskas.

Goście z wykupionym członkostwem będą mogli korzystać z basenu w wyznaczonych godzinach, co ma zagwarantować komfort i dostępność usług.

„Od soboty (24 stycznia — przyp.red.) basen w Żyrmunach staje się bardziej otwarty dla miasta — ustaliliśmy jasne godziny swobodnego wstępu i zasady członkostwa, aby goście mogli wygodnie planować wizyty i mieli zagwarantowany czas w basenie. Nasz cel jest prosty: aby basen w Żyrmunach był miejscem, gdzie mieszkańcy Wilna mogą pływać, uprawiać sport i wzmacniać swoje zdrowie” — mówi Deimantė Mačiulienė, dyrektorka basenu.

Obiekt przeszedł gruntowną modernizację. Powierzchnia kompleksu wzrosła do 1,6 tys. mkw. Do dyspozycji użytkowników oddano 25-metrowy basen z czterema torami, salę sportową o powierzchni 444 mkw., szatnie, prysznice i łaźnię mieszczącą do 10 osób.

Zainstalowano nowoczesny system uzdatniania wody, obejmujący mechaniczne czyszczenie, dezynfekcję UV oraz automatyczne dozowanie środków chemicznych. Funkcje techniczne, w tym czyszczenie dna i płukanie filtrów, są w pełni zautomatyzowane.