Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Mali przedsiębiorcy walczą o przetrwanie w cieniu przepisów o nowych kasach fiskalnych

    Na początku roku zakończył się okres przejściowy, kiedy mali przedsiębiorcy musieli zakupić inteligentne kasy fiskalne. Dla wielu z nich to nie tylko obowiązek, ale ogromne dodatkowe koszty — od zakupu po utylizację starych urządzeń. Teraz apelują, by państwo przynajmniej częściowo je refundowało i nie likwidowało wyjątków, które pozwalają najbardziej narażonym sprzedawcom działać bez kas.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Kiosk z karmą dla zwierząt.
    Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pokrycie części kosztów nowych kas, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Brak alternatywy

    — To już zostało przyjęte i nie ma innego wyjścia, jak tylko się z tym pogodzić — ubolewa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Dalia Matukienė, przewodnicząca Litewskiej Rady Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

    — Trudno jest walczyć z decyzjami władz, bo są ostateczne i narzucają warunki, na które mali przedsiębiorcy praktycznie nie mają wpływu. Każda próba negocjacji czy zmiany tych przepisów natrafia na ścianę biurokracji. Jedynym realnym rozwiązaniem, jakie pozostaje w tej sytuacji, jest zwrócenie się do samorządów o rekompensatę za zakupione urządzenia. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pokrycie choćby połowy kosztów nowych kas, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów — wiele firm wciąż boryka się z dodatkowymi wydatkami, rosnącymi podatkami i presją ze strony systemu. To nie jest już tylko kwestia obowiązku prawnego — to kwestia przetrwania najmniejszych biznesów, które nagle znalazły się w pułapce nowych regulacji — przekazuje Dalia Matukienė.

    Według danych Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI) w systemie działa już 60 tys. nowych kas, ale około 7 tys. sprzedawców wciąż ich nie używa — to aż 15 proc. wszystkich detalistów. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku nowych kas nie miało 13 tys. przedsiębiorców.

    Rezygnacje i rosnące koszty

    — Niestety, część osób już zrezygnowała ze swojej działalności, bo prowadzenie biznesu stało się nieopłacalne. I tutaj problem nie ogranicza się tylko do kas fiskalnych — chodzi również o rosnące podatki, które dodatkowo obciążają małe firmy. Na targach pracuje wielu emerytów — dla nich to szansa na dodatkowy dochód, bo emerytury są niskie, a sprzedaż na rynku pozwala dorobić do podstawowego świadczenia. Teraz i tę możliwość im zabrano — dodaje Dalia Matukienė.

    Spotkania przedstawicieli małych firm z Ministerstwem Finansów i VMI pokazały, że nowe przepisy mają realny wpływ na działalność. Na wileńskim rynku „Pod Halą” z powodu wymogów kasowych 30 sprzedawców zrezygnowało już z działalności.

    Vytenis Butkevičius, prezes Stowarzyszenia „Litewskie Targi i Place Targowe” (lit. „Lietuvos prekyvietės ir turgavietės”), również apeluje o pozostawienie wyjątków dla najbardziej narażonych grup: sprzedawców na świeżym powietrzu, uczestników targów i wystaw do 10 dni, małych rolników i ogrodników, sprzedawców na targowiskach, rzemieślników czy osób sprzedających produkty leśne.

    Czytaj więcej: Najstarsze wileńskie targowisko

    Wysokie kary i zagrożenie szarą strefą

    Kary za brak kasy są wysokie: pierwszy raz 200-390 euro, drugi 390-780 euro, a przy nieprzesyłaniu danych do systemu i.EKA grzywny mogą przekroczyć 1 tys. euro. Dalia Matukienė szacuje, że w wyniku nowych przepisów około 12 tys. sprzedawców może zrezygnować z działalności lub przenieść się do szarej strefy.

    W kwietniu ubiegłego roku rząd nie poparł propozycji opóźnienia obowiązku używania nowych kas do maja 2027 r. Ministerstwo Finansów argumentowało, że biznes miał cztery lata na przygotowanie się, a przesunięcie terminu mogłoby dać nieuczciwym przedsiębiorcom możliwość manipulacji danymi.

    Czytaj więcej: Od 1 lutego kasy fiskalne na rynkach?

    Afisze

    Więcej od autora

    Wywiady

    Objawy udaru często wydają się „zbyt błahe”, by wzywać pogotowie. To błąd!

    Rozmawiała Honorata Adamowicz
    Społeczeństwo

    Pożarów na Litwie coraz więcej. Służby mówią o przyczynach

    Statystyki z ostatnich latDane z ostatnich lat wskazują na wzrost liczby pożarów, ale jednocześnie nastąpił spadek ofiar śmiertelnych. W 2023 r. doszło do 7 905 pożarów, w których zginęło 100...
    Zdrowie

    Grypa uderza bez litości: więcej chorych, szczepionki mogą być mniej skuteczne

    — Badania laboratoryjne wskazują, że najczęściej krążącym wirusem w tym sezonie jest tzw. wirus grypy typu A, a dominuje szczep A/H3N2. Występuje również szczep Victoria. Innymi słowy, są to...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.