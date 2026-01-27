Więcej
    Rejon wileński zaprasza na huczną zabawę zapustową

    7 lutego od godz. 13:30 zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości rejonu na radosne, głośne i pełne atrakcji obchody Zapustów w parku Dworu Houwaltów w Mejszagole. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13:30 kolorowym pochodem przebierańców, który wyruszy spod Gimnazjum Wielkiego Księcia Olgierda w Mejszagole w stronę Dworu Houwaltów. O godz. 13:45 na uczestników czekać będzie huczny koncert oraz tradycyjne palenie Marzanny na stosie, symbolizujące pożegnanie zimy.

    Autor: Inf. ASRW
    Przebierańcy na Zapustach.
    Mieszkańcy są zaproszeni do udziału w wydarzeniu w strojach zapustowych lub maskach | Fot. vrsa.lt

    „Zapraszamy wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego oraz gości do Mejszagoły! To doskonała okazja, aby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, podziwiać barwny pochód przebierańców, cieszyć się folklorem i tradycyjnymi zwyczajami Zapustów, a przy tym pożegnać zimę i powitać wiosnę” — mówi mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

    Zapusty to jedna z najstarszych tradycji litewskiej kultury ludowej — święto symbolizujące koniec zimy i nadejście wiosny. Integralną częścią święta jest barwny pochód przebierańców, w którym różnorodność kostiumów tworzy wyjątkową, ludową mozaikę, często uczestnicy wcielają się w diabły, czarownice, zwierzęta lub inne fantastyczne postaci. W trakcie wydarzenia każdy będzie miał również okazję samodzielnie wykonać własną maskę.

    „Przygotowaliśmy wyjątkowy program, który z pewnością zachwyci dzieci, dorosłych oraz naszych drogich seniorów. Na uczestników czeka bogactwo smakołyków — od tradycyjnych blinów po inne wyśmienite potrawy — a także interesujące zajęcia edukacyjne i twórcze oraz wesołe gry i zabawy dla całej rodziny. Zapraszamy do wspólnego świętowania, pełnego muzyki, tańca i radosnej, zapustowej atmosfery” — zachęca wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

    W dniu Zapustów tradycyjnie piecze się bliny i częstuje nimi sąsiadów, dlatego podczas święta nikt nie wyjdzie głodny. Na targu w Mejszagole goście będą mogli skosztować rozmaitych smakołyków — od dań mięsnych i domowych wypieków po słodkie przysmaki — a także podziwiać ludowe rękodzieło. W specjalnie przygotowanej strefie sportowej odbędą się wesołe konkurencje oraz atrakcje dla całej rodziny.

    Nie zabraknie muzyki, śpiewu i tańca — na scenie zaprezentują się zespoły artystyczne z centrów kultury w Niemenczynie i Rudominie, uczniowie placówek oświatowych w Mejszagole, a także specjalni goście: kapela „Sutaras” oraz wykonawca Radži.

    Kulminacyjnym punktem święta będzie widowiskowy pokaz ognia oraz tradycyjne spalenie Marzanny na stosie, symbolicznie żegnające zimę i witające wiosnę.

    Zapraszamy do przybycia w zapustowym stroju i w dobrym nastroju, by radośnie i uroczyście pożegnać zimę.

    Powiedzmy to razem: „Nie dla zimy — tak dla wiosny!”

