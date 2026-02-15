Na Litwie poszerzono listę refundowanych szczepień

Lekarze przypominają, że jeszcze nie jest za późno na szczepienie przeciwko grypie.

Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że podczas 6. tygodnia br. (2-8 lutego) z powodu grypy do szpitali trafiło 301 osób, z powodu COVID-19 37 osób. Odnotowano 13 zgonów na skutek grypy (ogółem na skutek grypy w tym sezonie odnotowano 55 zgonów).

– Zaszczepienie się przeciwko grypie jest możliwe podczas całego sezonu grypowego, jednak według Narodowego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób 97,5 proc. dawek szczepionki przeciw grypie sezonowej zakupionych z budżetu państwa zostało w Litwie wykorzystanych w okresie październik 2025–styczeń 2026, dlatego możliwość zaszczepienia pozostaje niewielka. Pragniemy podkreślić, że niezależnie od tego, czy człowiek jest zaszczepiony, czy nie, konieczne jest stosowanie innych środków zapobiegawczych w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Vilda Bajoriūnienė, specjalistka Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC).

Największa zachorowalność w okresie styczeń-luty

Specjalistka zauważa, że na razie na terenie żadnego samorządu nie ogłoszono epidemii grypy.

– Obecnie zapadalność na grypę utrzymuje się na poziomie podobnym do poprzednich sezonów w tym samym okresie. Najwięcej zachorowań odnotowuje się zazwyczaj w okresie styczeń-luty – mówi Vilda Bajoriūnienė.

Przy podejmowaniu decyzji o ogłoszeniu epidemii brane są pod uwagę również dodatkowe kryteria, takie jak obłożenie szpitali, liczba łóżek reanimacyjnych oraz intensywnej terapii z powodu grypy i (lub) COVID-19 oraz sytuacja w placówkach oświatowych. Specjaliści NVSC stale monitorują sytuację, współpracują z samorządami i w razie potrzeby zalecają ogłoszenie epidemii. Według danych z okresu 2-8 lutego najwyższą zapadalność odnotowano w gminie Rietavas – 1 929,4 przypadków na 100 tys. mieszkańców oraz w Szawlach – 1 811,3 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Przeciwko grypie sezonowej mogą bezpłatnie zaszczepić się osoby powyżej 65. roku życia oraz osoby w każdym wieku z chorobami przewlekłymi (onkologicznymi, sercowo-naczyniowymi, oddechowymi, nerek i innymi), mieszkańcy domów pomocy społecznej i placówek pielęgniarskich, kobiety w ciąży, a także pracownicy służby zdrowia i studenci nauk o zdrowiu, których praktyczna część programu studiów odbywa się w placówkach medycznych.

Bezpłatne szczepionki

Państwowa Kasa Chorych ponadto informuje, że określone grupy ludzi mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw pneumokokom, kleszczowemu zapaleniu mózgu, tężcowi, błonicy, wściekliźnie, odrze i COVID-19.

– Bezpłatnie zaszczepić się przeciwko odrze mogą osoby, które miały kontakt z osobą chorą na odrę. Szczepienie jest zalecane w ciągu 72 godzin od chwili kontaktu z osobą zakażoną. Szczepionka przeciwko tężcowi zalecana jest osobom po doznaniu urazu, zwłaszcza, gdy rana jest zanieczyszczona ziemią, rdzą lub różnego rodzaju odchodami. Szczepionkę przeciwko wściekliźnie podaje się po ugryzieniu czy oślinieniu przez zwierzę chore na wściekliznę lub podejrzane o wściekliznę. Bezpłatnie zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu mogą mieszkańcy w wieku 50-60 lat (włącznie) – informuje Jolanta Normantienė, rzeczniczka Państwowej Kasy Chorych.

Według danych statystycznych z 5 lutego, w sezonie 2025-2026 zaszczepiono (zarówno płatnie jak i bezpłatnie): przeciwko grypie – 223 773 osoby; przeciwko COVID-19 – 32 729 osób; przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu – 45 098 osób; przeciwko pneumokokom – 31 904 osób.

