Rozpoczynając uroczystą ceremonię wręczenia odznaczeń, Prezydent zaznaczył, że wielkie wyzwanie — zbudowanie od podstaw państwa, jego wyposażenie i ochrona — przyciągnęło wielu aktywnych, energicznych i przedsiębiorczych ludzi, którzy nie szczędzili czasu i wysiłków, aby zrealizować marzenie całego narodu.

„Nawet największe wstrząsy, agresja i przemoc reżimów totalitarnych nie zdołały powstrzymać tego potężnego ruchu. Idea wolności i niepodległości, przekazywana z pokolenia na pokolenie, oraz wytrwała praca wielu rąk pokonały wszystkie przeszkody. Dzisiejsze odznaczenia państwowe przypominają, że wiara we własne siły, zdrowa upartość i wieloletnie, ukierunkowane wysiłki ostatecznie pomagają przenosić góry” — powiedział prezydent. W sumie z okazji 16 lutego odznaczonych zostało 38 osób zasłużonych dla Republiki Litewskiej.

Wielki Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina

Virginijus Šikšnis — biochemik, profesor, doktor nauk — za znaczący wkład w rozwój biotechnologii i nauk przyrodniczych w Litwie, za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz promowanie nazwy Litwy na świecie.

Krzyż Komandorski Orderu „Za zasługi dla Litwy”

Thierry Marcel Ernest Burkhard — generał — za wybitny wkład w umacnianie Wojska Litewskiego oraz rozwój stosunków między Litwą a Francją.

Krzyż Kawalera Orderu Wielkiego Księcia Litwy Giedymina

Mindaugas Maksimaitis — prawnik, profesor, doktor habilitowany — za szczególne zasługi dla historii państwa i prawa litewskiego.

Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

Vytis Jurkonis — za zasługi w promowaniu wizerunku Litwy jako centrum wolności i demokracji za granicą oraz pomoc w realizacji inicjatyw polityki zagranicznej Litwy.

Krzyż Rycerski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina

Gintaras Čaikauskas — za zasługi dla rozwoju architektury litewskiej i kultywowania kultury urbanistycznej.

Krzyż Rycerski Orderu „Za zasługi dla Litwy”

Karl Stephen Altau — za całokształt zasług w umacnianiu bezpieczeństwa i obrony Litwy oraz rozwijaniu stosunków partnerskich między Litwą a Stanami Zjednoczonymi.

Medal Krzyża Pogoni

Linas Uleckas — za wyjątkowy profesjonalizm i wieloletnią lojalność w służbie w Służbie Ochrony Kierownictwa.

Medale Orderu Wielkiego Księcia Giedymina

Darius Adomavičius — za wzorową pracę, innowacje i profesjonalizm w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Medale Orderu „Za zasługi dla Litwy”

Ričardas Berankis — za wysokie osiągnięcia sportowe i promowanie nazwy Litwy na świecie.

Medale upamiętniające 13 stycznia

Rūta Baltušytė — za aktywną obronę wolności i niepodległości Litwy w okresie od stycznia do sierpnia 1991 r., zachowanie spokoju społecznego i ochronę życia ludzkiego.

