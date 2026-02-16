Więcej
    Nagrody w Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. Wśród odznaczonych Zdzisław Tuliszewski

    Z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda wręczył państwowe odznaczenia za zasługi dla Litwy i propagowanie jej imienia na świecie. Wśród 38 nagrodzonych jest Zdzisław Tuliszewski — prokurator Generalnej Prokuratury Republiki Litewskiej. Poniżej podajemy nagrodzone nazwiska i zasługi.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Fot. Robertas Dačkus, LRP

    Rozpoczynając uroczystą ceremonię wręczenia odznaczeń, Prezydent zaznaczył, że wielkie wyzwanie — zbudowanie od podstaw państwa, jego wyposażenie i ochrona — przyciągnęło wielu aktywnych, energicznych i przedsiębiorczych ludzi, którzy nie szczędzili czasu i wysiłków, aby zrealizować marzenie całego narodu.

    „Nawet największe wstrząsy, agresja i przemoc reżimów totalitarnych nie zdołały powstrzymać tego potężnego ruchu. Idea wolności i niepodległości, przekazywana z pokolenia na pokolenie, oraz wytrwała praca wielu rąk pokonały wszystkie przeszkody. Dzisiejsze odznaczenia państwowe przypominają, że wiara we własne siły, zdrowa upartość i wieloletnie, ukierunkowane wysiłki ostatecznie pomagają przenosić góry” — powiedział prezydent. W sumie z okazji 16 lutego odznaczonych zostało 38 osób zasłużonych dla Republiki Litewskiej.

    Wielki Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina

    • Virginijus Šikšnis — biochemik, profesor, doktor nauk — za znaczący wkład w rozwój biotechnologii i nauk przyrodniczych w Litwie, za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz promowanie nazwy Litwy na świecie.

    Krzyż Komandorski Orderu „Za zasługi dla Litwy”

    • Thierry Marcel Ernest Burkhard — generał — za wybitny wkład w umacnianie Wojska Litewskiego oraz rozwój stosunków między Litwą a Francją.
    • Jack Robert Twiss Quarles van Ufford — ambasador — za rozwój stosunków międzypaństwowych między Litwą a Holandią, wzmocnienie bezpieczeństwa Litwy i zwrócenie uwagi na kwestie pamięci historycznej.
    Krzyż Kawalera Orderu Wielkiego Księcia Litwy Giedymina

    • Mindaugas Maksimaitis — prawnik, profesor, doktor habilitowany — za szczególne zasługi dla historii państwa i prawa litewskiego.
    • Eugenijus Norkus — chemik, profesor, doktor habilitowany — za wybitne osiągnięcia naukowe na światowym poziomie w dziedzinie elektrochemii i materiałów stosowanych oraz wkład w umacnianie prestiżu nauki litewskiej na świecie.
    • Bernadeta Stankevičienė — długoletnia pracownica Litewskiego Narodowego Radia i Telewizji — za zasługi w przywróceniu niepodległości Litwy i kształceniu młodego pokolenia.
    • Rasa Tamelienė — profesor, doktor nauk medycznych — za znaczące zasługi w dziedzinie neonatologii i poprawę opieki zdrowotnej nad wcześniakami na Litwie.
    • Gintautas Tamulaitis — fizyk, profesor, habilitowany doktor — za znaczący wkład w rozwój fizyki i nauki w Litwie, za wyjątkowe przywództwo akademickie, szeroką współpracę międzynarodową i promowanie nazwy Litwy na świecie.
    • Zdzisław Tuliszewski — prokurator Generalnej Prokuratury Republiki Litewskiej — za pracę wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, aktywny wkład w zapobieganie przestępczości zorganizowanej oraz odwagę w dążeniu do obiektywnego zbadania przestępstw związanych z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
    Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

    • Vytis Jurkonis — za zasługi w promowaniu wizerunku Litwy jako centrum wolności i demokracji za granicą oraz pomoc w realizacji inicjatyw polityki zagranicznej Litwy.
    • Leonas Kirkilovskis — za aktywny udział w działalności Litewskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących, za wkład w kształtowanie polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dostosowywanie miejsc pracy.
    • Shigehiro Komaru — za wybitny wkład w rozwój stosunków dwustronnych między Litwą a Japonią w dziedzinie biznesu, polityki, kultury i nauki oraz wymiany młodzieży, a także za popularyzację Litwy w Japonii.

    Krzyż Rycerski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina

    • Gintaras Čaikauskas — za zasługi dla rozwoju architektury litewskiej i kultywowania kultury urbanistycznej.
    • Donatas Čyga — za zasługi dla postępu państwa i przywództwo w integracji litewskiego szkolnictwa wyższego ze strukturami europejskimi.
    • Vidmantas Gulbinas — za zasługi dla litewskiej nauki w dziedzinie fizyki półprzewodników organicznych i hybrydowych.
    • Axel Holvoet — za wybitne zasługi w dziedzinie nauki i oświaty, za sławienie imienia Litwy oraz znaczący wkład w rozwój językoznawstwa.
    • Mindaugas Keizer — za synergię między niezależnością energetyczną a przemysłem obronnym.
    • Giedrė Kvieskienė — za wybitne zasługi w rozwoju litewskiej polityki oświatowej i kulturalnej, wzmacnianie dobrobytu dzieci i pozytywnej socjalizacji.
    • Vita Lesauskaitė — za wieloletnią twórczą pracę w dziedzinie geriatrii, nauki i opieki zdrowotnej.
    • Arūnas Lukoševičius — za wkład w rozwój litewskiej inżynierii biomedycznej, wdrażanie technologii telemedycznych oraz kształtowanie polityki naukowej i innowacyjnej kraju.
    • Laima Mikulėnaitė — za zasługi w tworzeniu systemu wczesnej pomocy, działalność pedagogiczną i oddanie dzieciom z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.
    • Redas Savickas — za wkład w pomoc w wyjaśnianiu, ujawnianiu i zapobieganiu przestępstwom zagrażającym niepodległości Republiki Litewskiej.
    • Algimantas Treikauskas — za wieloletnią działalność twórczą w Orkiestrze Symfonicznej Miasta Kowna.
    • Vytautas Ostaševičius — za działalność naukową na wysokim poziomie i udział w tworzeniu środków zapobiegania konfliktom zbrojnym.

    Krzyż Rycerski Orderu „Za zasługi dla Litwy”

    • Karl Stephen Altau — za całokształt zasług w umacnianiu bezpieczeństwa i obrony Litwy oraz rozwijaniu stosunków partnerskich między Litwą a Stanami Zjednoczonymi.
    • Eva Nguyen Binh — za umacnianie stosunków kulturalnych i dyplomatycznych oraz wkład w sukces sezonu litewskiego we Francji.

    Medal Krzyża Pogoni

    • Linas Uleckas — za wyjątkowy profesjonalizm i wieloletnią lojalność w służbie w Służbie Ochrony Kierownictwa.

    Medale Orderu Wielkiego Księcia Giedymina

    • Darius Adomavičius — za wzorową pracę, innowacje i profesjonalizm w dziedzinie ratownictwa medycznego.
    • Vytautas Bučelis — za wieloletnią działalność społeczną na rzecz młodzieżowej służby wolontariackiej.
    • Natalja Kavaliauskienė — za ofiarną i wykwalifikowaną pracę w dziedzinie intensywnej terapii.

    Medale Orderu „Za zasługi dla Litwy”

    • Ričardas Berankis — za wysokie osiągnięcia sportowe i promowanie nazwy Litwy na świecie.
    • Vaiva Jankienė — za wsparcie Ukrainy i przekazanie doświadczenia litewskim lekarzom.
    • Gintautas Monkevičius — za wkład w stabilność litewskiego systemu przesyłu energii elektrycznej.
    • Alina Rancevė — za wybitne osiągnięcia w triathlonie i promowanie nazwy Litwy na świecie.
    • Aldona Vilkelienė — za długoletni wkład w oświatę artystyczną osób niepełnosprawnych i poprawę ich dobrobytu.

    Medale upamiętniające 13 stycznia

    • Rūta Baltušytė — za aktywną obronę wolności i niepodległości Litwy w okresie od stycznia do sierpnia 1991 r., zachowanie spokoju społecznego i ochronę życia ludzkiego.
    • Kęstutis Bepirštis — za aktywną obronę wolności i niepodległości Litwy w okresie od stycznia do sierpnia 1991 r., zachowanie spokoju społecznego i ochronę życia ludzkiego.
    • Genė Misiunienė — za aktywną obronę wolności i niepodległości Litwy w okresie od stycznia do sierpnia 1991 r., zachowanie spokoju społecznego i ochronę życia ludzkiego.

