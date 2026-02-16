Rozpoczynając uroczystą ceremonię wręczenia odznaczeń, Prezydent zaznaczył, że wielkie wyzwanie — zbudowanie od podstaw państwa, jego wyposażenie i ochrona — przyciągnęło wielu aktywnych, energicznych i przedsiębiorczych ludzi, którzy nie szczędzili czasu i wysiłków, aby zrealizować marzenie całego narodu.
„Nawet największe wstrząsy, agresja i przemoc reżimów totalitarnych nie zdołały powstrzymać tego potężnego ruchu. Idea wolności i niepodległości, przekazywana z pokolenia na pokolenie, oraz wytrwała praca wielu rąk pokonały wszystkie przeszkody. Dzisiejsze odznaczenia państwowe przypominają, że wiara we własne siły, zdrowa upartość i wieloletnie, ukierunkowane wysiłki ostatecznie pomagają przenosić góry” — powiedział prezydent. W sumie z okazji 16 lutego odznaczonych zostało 38 osób zasłużonych dla Republiki Litewskiej.
Wielki Krzyż Komandorski Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina
- Virginijus Šikšnis — biochemik, profesor, doktor nauk — za znaczący wkład w rozwój biotechnologii i nauk przyrodniczych w Litwie, za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz promowanie nazwy Litwy na świecie.
Krzyż Komandorski Orderu „Za zasługi dla Litwy”
- Thierry Marcel Ernest Burkhard — generał — za wybitny wkład w umacnianie Wojska Litewskiego oraz rozwój stosunków między Litwą a Francją.
- Jack Robert Twiss Quarles van Ufford — ambasador — za rozwój stosunków międzypaństwowych między Litwą a Holandią, wzmocnienie bezpieczeństwa Litwy i zwrócenie uwagi na kwestie pamięci historycznej.
Krzyż Kawalera Orderu Wielkiego Księcia Litwy Giedymina
- Mindaugas Maksimaitis — prawnik, profesor, doktor habilitowany — za szczególne zasługi dla historii państwa i prawa litewskiego.
- Eugenijus Norkus — chemik, profesor, doktor habilitowany — za wybitne osiągnięcia naukowe na światowym poziomie w dziedzinie elektrochemii i materiałów stosowanych oraz wkład w umacnianie prestiżu nauki litewskiej na świecie.
- Bernadeta Stankevičienė — długoletnia pracownica Litewskiego Narodowego Radia i Telewizji — za zasługi w przywróceniu niepodległości Litwy i kształceniu młodego pokolenia.
- Rasa Tamelienė — profesor, doktor nauk medycznych — za znaczące zasługi w dziedzinie neonatologii i poprawę opieki zdrowotnej nad wcześniakami na Litwie.
- Gintautas Tamulaitis — fizyk, profesor, habilitowany doktor — za znaczący wkład w rozwój fizyki i nauki w Litwie, za wyjątkowe przywództwo akademickie, szeroką współpracę międzynarodową i promowanie nazwy Litwy na świecie.
- Zdzisław Tuliszewski — prokurator Generalnej Prokuratury Republiki Litewskiej — za pracę wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, aktywny wkład w zapobieganie przestępczości zorganizowanej oraz odwagę w dążeniu do obiektywnego zbadania przestępstw związanych z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”
- Vytis Jurkonis — za zasługi w promowaniu wizerunku Litwy jako centrum wolności i demokracji za granicą oraz pomoc w realizacji inicjatyw polityki zagranicznej Litwy.
- Leonas Kirkilovskis — za aktywny udział w działalności Litewskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących, za wkład w kształtowanie polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dostosowywanie miejsc pracy.
- Shigehiro Komaru — za wybitny wkład w rozwój stosunków dwustronnych między Litwą a Japonią w dziedzinie biznesu, polityki, kultury i nauki oraz wymiany młodzieży, a także za popularyzację Litwy w Japonii.
Krzyż Rycerski Orderu Wielkiego Księcia Giedymina
- Gintaras Čaikauskas — za zasługi dla rozwoju architektury litewskiej i kultywowania kultury urbanistycznej.
- Donatas Čyga — za zasługi dla postępu państwa i przywództwo w integracji litewskiego szkolnictwa wyższego ze strukturami europejskimi.
- Vidmantas Gulbinas — za zasługi dla litewskiej nauki w dziedzinie fizyki półprzewodników organicznych i hybrydowych.
- Axel Holvoet — za wybitne zasługi w dziedzinie nauki i oświaty, za sławienie imienia Litwy oraz znaczący wkład w rozwój językoznawstwa.
- Mindaugas Keizer — za synergię między niezależnością energetyczną a przemysłem obronnym.
- Giedrė Kvieskienė — za wybitne zasługi w rozwoju litewskiej polityki oświatowej i kulturalnej, wzmacnianie dobrobytu dzieci i pozytywnej socjalizacji.
- Vita Lesauskaitė — za wieloletnią twórczą pracę w dziedzinie geriatrii, nauki i opieki zdrowotnej.
- Arūnas Lukoševičius — za wkład w rozwój litewskiej inżynierii biomedycznej, wdrażanie technologii telemedycznych oraz kształtowanie polityki naukowej i innowacyjnej kraju.
- Laima Mikulėnaitė — za zasługi w tworzeniu systemu wczesnej pomocy, działalność pedagogiczną i oddanie dzieciom z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.
- Redas Savickas — za wkład w pomoc w wyjaśnianiu, ujawnianiu i zapobieganiu przestępstwom zagrażającym niepodległości Republiki Litewskiej.
- Algimantas Treikauskas — za wieloletnią działalność twórczą w Orkiestrze Symfonicznej Miasta Kowna.
- Vytautas Ostaševičius — za działalność naukową na wysokim poziomie i udział w tworzeniu środków zapobiegania konfliktom zbrojnym.
Krzyż Rycerski Orderu „Za zasługi dla Litwy”
- Karl Stephen Altau — za całokształt zasług w umacnianiu bezpieczeństwa i obrony Litwy oraz rozwijaniu stosunków partnerskich między Litwą a Stanami Zjednoczonymi.
- Eva Nguyen Binh — za umacnianie stosunków kulturalnych i dyplomatycznych oraz wkład w sukces sezonu litewskiego we Francji.
Medal Krzyża Pogoni
- Linas Uleckas — za wyjątkowy profesjonalizm i wieloletnią lojalność w służbie w Służbie Ochrony Kierownictwa.
Medale Orderu Wielkiego Księcia Giedymina
- Darius Adomavičius — za wzorową pracę, innowacje i profesjonalizm w dziedzinie ratownictwa medycznego.
- Vytautas Bučelis — za wieloletnią działalność społeczną na rzecz młodzieżowej służby wolontariackiej.
- Natalja Kavaliauskienė — za ofiarną i wykwalifikowaną pracę w dziedzinie intensywnej terapii.
Medale Orderu „Za zasługi dla Litwy”
- Ričardas Berankis — za wysokie osiągnięcia sportowe i promowanie nazwy Litwy na świecie.
- Vaiva Jankienė — za wsparcie Ukrainy i przekazanie doświadczenia litewskim lekarzom.
- Gintautas Monkevičius — za wkład w stabilność litewskiego systemu przesyłu energii elektrycznej.
- Alina Rancevė — za wybitne osiągnięcia w triathlonie i promowanie nazwy Litwy na świecie.
- Aldona Vilkelienė — za długoletni wkład w oświatę artystyczną osób niepełnosprawnych i poprawę ich dobrobytu.
Medale upamiętniające 13 stycznia
- Rūta Baltušytė — za aktywną obronę wolności i niepodległości Litwy w okresie od stycznia do sierpnia 1991 r., zachowanie spokoju społecznego i ochronę życia ludzkiego.
- Kęstutis Bepirštis — za aktywną obronę wolności i niepodległości Litwy w okresie od stycznia do sierpnia 1991 r., zachowanie spokoju społecznego i ochronę życia ludzkiego.
- Genė Misiunienė — za aktywną obronę wolności i niepodległości Litwy w okresie od stycznia do sierpnia 1991 r., zachowanie spokoju społecznego i ochronę życia ludzkiego.
