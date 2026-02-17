„Do tej pory w rejonie wileńskim brakowało jednolitego systemu motywowania sportowców, na co niejednokrotnie zwracali uwagę sami przedstawiciele społeczności sportowej. To oczywiste, że samorząd o takiej skali i potencjale sportowym potrzebuje znacznie silniejszego mechanizmu motywacyjnego. Opracowany system nie tylko docenia zdobyte zwycięstwa, ale także motywuje sportowców i ich trenerów do dążenia do najwyższych wyników oraz i godnego reprezentowania rejonu wileńskiego” — mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Nowy Tryb przyznawania premii sportowcom i ich trenerom za osiągnięcia sportowe w zawodachprzewiduje nagrody za sukcesy na różnych szczeblach, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej: od miejsc na podium w mistrzostwach Litwy po docenienie za udział w Igrzyskach Olimpijskich czy etapach Pucharu Świata. O premie mogliby ubiegać się sportowcy, którzy są mieszkańcami rejonu wileńskiego lub przez co najmniej sześć miesięcy reprezentują placówki lub kluby z tego rejonu. Z kolei premia dla trenerów wynosiłaby 50 proc. premii sportowca. W przypadku pracy zespołowej premia byłaby proporcjonalnie podzielona między wszystkich specjalistów, według ich wkładu. Przewidziano również okoliczności, w których premie nie byłyby przyznawane: jeśli sportowiec stosował niedozwolone preparaty, w zawodach reprezentował inny samorząd lub jeśli podane informacje o osiągnięciach były błędne lub niepełne.

„Zwycięstwa naszych sportowców najlepiej dowodzą, że w rejonie wileńskim mamy doskonałe warunki do rozwoju przyszłych mistrzów. Wprowadzając ten system premiowania, nie tylko promujemy mistrzostwo sportowe, ale też dziękujemy sportowcom za ich wysiłki i inspirację dla całej naszej społeczności do aktywniejszego i zdrowszego stylu życia” — mówi wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

Wniosek o przyznanie premii będzie można składać drogą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do urzędu w ciągu 3 miesięcy po wygranej lub udziale w zawodach. Dokumentację rozpatrzy powołana na dwuletnią kadencję grupa ekspertów, w skład której wejdzie dwóch specjalistów z Wydziału Zdrowia i Sportu oraz przedstawiciel Rady Sportu. Ostateczna decyzja zostanie zatwierdzona rozporządzeniem dyrektora administracji samorządu.

Obecnie w rejonie wileńskim jest ponad 40 sportowców dyscyplin olimpijskich, którzy regularnie sięgają po laury na szczeblu krajowym, europejskim i światowym. Odnotowuje się również rozwój dyscyplin nieolimpijskich — dzięki inicjatywom prywatnym rozwijają się one dynamicznie, jednak dotychczas brakowało im należnej uwagi. Nowy tryb nie tylko wypełniłby tę lukę, ale także otworzył dodatkowe możliwości dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami oraz ich integrację w życie sportowe i społeczne.

Po rozpatrzeniu w komitetach, ostateczną decyzję w sprawie trybu premiowania sportowców rada samorządu podejmie podczas najbliższego posiedzenia.

Czytaj więcej: Ochrona zdrowia w rejonie wileńskim w 2025 roku – realne zmiany, modernizacja i rozwój

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego