Więcej
    Strona głównaSamorządy

    Rejon wileński inicjuje nowy system wspierania talentów sportowych: przewidziano premie za zwycięstwa

    Samorząd Rejonu Wileńskiego opracowuje nowy tryb przyznawania nagród finansowych sportowcom oraz ich trenerom za wybitne osiągnięcia. Celem tej inicjatywy jest stworzenie motywującego środowiska, które pomoże sportowym talentom osiągać najwyższe wyniki. Dodatkowo, projekt ma na celu zachęcenie trenerów do dalszego angażowania się w przygotowanie zawodników.

    Autor: Inf. ASRW
    Nowy system przewiduje premie za osiągnięcia na mistrzostwach kraju i arenie międzynarodowej w różnych grupach wiekowych | Fot. vrsa.lt

    Czytaj również...

    „Do tej pory w rejonie wileńskim brakowało jednolitego systemu motywowania sportowców, na co niejednokrotnie zwracali uwagę sami przedstawiciele społeczności sportowej. To oczywiste, że samorząd o takiej skali i potencjale sportowym potrzebuje znacznie silniejszego mechanizmu motywacyjnego. Opracowany system nie tylko docenia zdobyte zwycięstwa, ale także motywuje sportowców i ich trenerów do dążenia do najwyższych wyników oraz i godnego reprezentowania rejonu wileńskiego” — mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Nowy Tryb przyznawania premii sportowcom i ich trenerom za osiągnięcia sportowe w zawodachprzewiduje nagrody za sukcesy na różnych szczeblach, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej: od miejsc na podium w mistrzostwach Litwy po docenienie za udział w Igrzyskach Olimpijskich czy etapach Pucharu Świata. O premie mogliby ubiegać się sportowcy, którzy są mieszkańcami rejonu wileńskiego lub przez co najmniej sześć miesięcy reprezentują placówki lub kluby z tego rejonu. Z kolei premia dla trenerów wynosiłaby 50 proc. premii sportowca. W przypadku pracy zespołowej premia byłaby proporcjonalnie podzielona między wszystkich specjalistów, według ich wkładu. Przewidziano również okoliczności, w których premie nie byłyby przyznawane: jeśli sportowiec stosował niedozwolone preparaty, w zawodach reprezentował inny samorząd lub jeśli podane informacje o osiągnięciach były błędne lub niepełne.

    „Zwycięstwa naszych sportowców najlepiej dowodzą, że w rejonie wileńskim mamy doskonałe warunki do rozwoju przyszłych mistrzów. Wprowadzając ten system premiowania, nie tylko promujemy mistrzostwo sportowe, ale też dziękujemy sportowcom za ich wysiłki i inspirację dla całej naszej społeczności do aktywniejszego i zdrowszego stylu życia” — mówi wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

    Wniosek o przyznanie premii będzie można składać drogą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do urzędu w ciągu 3 miesięcy po wygranej lub udziale w zawodach. Dokumentację rozpatrzy powołana na dwuletnią kadencję grupa ekspertów, w skład której wejdzie dwóch specjalistów z Wydziału Zdrowia i Sportu oraz przedstawiciel Rady Sportu. Ostateczna decyzja zostanie zatwierdzona rozporządzeniem dyrektora administracji samorządu.

    Obecnie w rejonie wileńskim jest ponad 40 sportowców dyscyplin olimpijskich, którzy regularnie sięgają po laury na szczeblu krajowym, europejskim i światowym. Odnotowuje się również rozwój dyscyplin nieolimpijskich — dzięki inicjatywom prywatnym rozwijają się one dynamicznie, jednak dotychczas brakowało im należnej uwagi. Nowy tryb nie tylko wypełniłby tę lukę, ale także otworzył dodatkowe możliwości dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami oraz ich integrację w życie sportowe i społeczne.

    Po rozpatrzeniu w komitetach, ostateczną decyzję w sprawie trybu premiowania sportowców rada samorządu podejmie podczas najbliższego posiedzenia.

    Czytaj więcej: Ochrona zdrowia w rejonie wileńskim w 2025 roku – realne zmiany, modernizacja i rozwój

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

    Afisze

    Więcej od autora

    Samorządy

    Ochrona zdrowia w rejonie wileńskim w 2025 roku – realne zmiany, modernizacja i rozwój

    „Widzimy wyraźny i konsekwentny postęp. Rozszerzanie usług medycznych, podnoszenie wynagrodzeń pracowników oraz poprawa warunków pracy pozwalają przyciągać potrzebnych specjalistów i zmniejszać nierówności w systemie ochrony zdrowia. Naszym niezmiennym priorytetem...
    Samorządy

    Wybrano najlepszą koncepcję architektoniczną Geograficznego Centrum Europy w rejonie wileńskim

    „Geograficzne Centrum Europy to nie tylko miejsce symboliczne, ważne dla Litwy i całej Europy – to przestrzeń, która w przyszłości stworzy dużą wartość dodaną dla młodego pokolenia. Wierzę, że...
    Samorządy

    Zapusty w Mejszagole, Koncert Zimowy i uroczyste obchody 16 Lutego w Niemenczynie

    Zapusty w Mejszagole7 lutego od godz. 13:30 rejon wileński zaprasza wszystkich na radosne, głośne i pełne atrakcji Zapusty w parku Dworu Houwaltów w Mejszagole. Uroczystość rozpocznie się kolorowym pochodem przebierańców, który wyruszy spod...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.