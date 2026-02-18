Republikański Festiwal Muzyki Wokalnej „Wschodząca Gwiazda”

To muzyczne święto, podczas którego usłyszymy utalentowane głosy, wzruszające melodie i zobaczymy wschodzące nowe gwiazdy sceny. Czekają na Was imponujące występy, emocje i prawdziwa magia muzyki!
28 lutego
I część – od godz. 11.00
II część – od godz. 13.30
Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino)
Zapraszamy do przybycia i wspólnego cieszenia się muzyką na żywo!
Czytaj więcej: Otwarcie wystawy Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa” pt. „W wirze kolorów II”
Centrum Kultury w Rudominie