    Republikański Festiwal Muzyki Wokalnej „Wschodząca Gwiazda”

    Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na II Republikański Festiwal Muzyki Wokalnej „Wschodząca Gwiazda”!  

    To muzyczne święto, podczas którego usłyszymy utalentowane głosy, wzruszające melodie i zobaczymy wschodzące nowe gwiazdy sceny. Czekają na Was imponujące występy, emocje i prawdziwa magia muzyki! 

      28 lutego

      I część – od godz. 11.00

      II część – od godz. 13.30

    Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino)

    Zapraszamy do przybycia i wspólnego cieszenia się muzyką na żywo!

    Centrum Kultury w Rudominie

