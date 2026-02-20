Jak w Rudominie obchodzono walentynki

Z okazji walentynek Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło młodzież na wesołą, pełną energii i pozytywnych emocji imprezę „Valentine’s Vibe”, która odbyła się 13 lutego. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. Na uczestników czekały zabawy, muzyka, gry, wspólne spędzanie czasu oraz przytulna, świąteczna atmosfera.

Młodzież wzięła udział w serii ciekawych interaktywnych gier. Były to m.in. „Miłosne tajemnice”, podczas których zgadywano krótkie zagadki związane z miłością, filmami i książkami; „Zgadnij film po emotkach”, w trakcie której należało odgadnąć tytuł filmu o miłości zakodowany w emotkach; „Piosenka bez słów”, w której należało podać tytuł usłyszanej melodii; „Kalambury walentynkowe”, podczas których, stojąc tyłem do ekranu i zadając swojej drużynie pytania, trzeba było odgadnąć przedstawioną osobę oraz „Quiz o znanych parach” polegający na zgadnięciu ukrytej postaci będącej częścią słynnej pary zakochanych.

Młodzież wzięła udział w serii ciekawych interaktywnych gier | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Młodzież wykazała się niezwykłą aktywnością i zaangażowaniem. Wszyscy świetnie się bawili i wesoło spędzili czas. Nikt nie miał ani chwili na nudę — każdy mógł poczuć magię walentynek. Pod koniec imprezy podsumowano wyniki konkursów, a zwycięzcy otrzymali nagrody.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie