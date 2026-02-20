Więcej
    Jak w Rudominie obchodzono walentynki

    14 lutego jest dniem wyjątkowym w kalendarzu. Tego dnia obchodzimy walentynki, czyli Dzień Zakochanych. Jest to święto, podczas którego celebrujemy miłość, starając się spędzić miło czas z ukochaną osobą, obdarować ją kwiatami, prezentami i sprawić jej radość.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Zwycięzcy jednego z konkursów z nagrodami | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

     Z okazji walentynek Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło młodzież na wesołą, pełną energii i pozytywnych emocji imprezę „Valentine’s Vibe”, która odbyła się 13 lutego. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. Na uczestników czekały zabawy, muzyka, gry, wspólne spędzanie czasu oraz przytulna, świąteczna atmosfera.

     Młodzież wzięła udział w serii ciekawych interaktywnych gier. Były to m.in. „Miłosne tajemnice”, podczas których zgadywano krótkie zagadki związane z miłością, filmami i książkami; „Zgadnij film po emotkach”, w trakcie której należało odgadnąć tytuł filmu o miłości zakodowany w emotkach; „Piosenka bez słów”, w której należało podać tytuł usłyszanej melodii; „Kalambury walentynkowe”, podczas których, stojąc tyłem do ekranu i zadając swojej drużynie pytania, trzeba było odgadnąć przedstawioną osobę oraz „Quiz o znanych parach” polegający na zgadnięciu ukrytej postaci będącej częścią słynnej pary zakochanych.

    Młodzież wzięła udział w serii ciekawych interaktywnych gier | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

     Młodzież wykazała się niezwykłą aktywnością i zaangażowaniem. Wszyscy świetnie się bawili i wesoło spędzili czas. Nikt nie miał ani chwili na nudę — każdy mógł poczuć magię walentynek. Pod koniec imprezy podsumowano wyniki konkursów, a zwycięzcy otrzymali nagrody.

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie

