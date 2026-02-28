Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Od Turcji po Japonię – dokąd z Litwy polecimy w tym roku? Połowa „lataczy” planuje latać więcej

    Turcja, Włochy i Hiszpania wśród najczęstszych wyborów, ale to nie jedyne kierunki na mapie tegorocznych planów mieszkańców Litwy. Badanie pokazuje, że niemal co drugi mieszkaniec kraju zamierza wyruszyć w podróż samolotem – zarówno do europejskich kurortów, jak i dalej, poza kontynent.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Między niebem a skałami – magia Hiszpanii i spacer po legendarnym Caminito del Rey | Fot. Jolanta Balkiewicz

    Czytaj również...

    Co drugi obywatel planuje lot

    Badanie opinii publicznej przeprowadzone w styczniu przez firmę Nortstat na zlecenie Litewskich Portów Lotniczych (LTOU) wykazało, że 49 proc. mieszkańców Litwy planuje w tym roku podróże samolotem. Jednocześnie 31 proc. ankietowanych nie zamierza korzystać z transportu lotniczego.

    Wśród osób planujących loty 53 proc. deklaruje, że wzbije się w powietrze 2–3 razy, korzystając z lotów bezpośrednich lub łączonych. 40 proc. respondentów planuje jedną podróż, natomiast 2 proc. zapowiada więcej niż sześć lotów w ciągu roku.

    Turcja i Włochy na czele

    Najczęściej wskazywanymi kierunkami są Turcja i Włochy – odpowiednio 19 proc. i 18 proc. badanych planujących podróże zamierza polecieć do tych krajów. W pierwszej piątce znalazły się także Hiszpania, Grecja i Wielka Brytania.

    Popularność Włoch wynika z szerokiej siatki połączeń z Wilna i Kowna. W sezonie letnim z Kowna dostępne będą loty do najpopularniejszych miast we Włoszech: Bari, Mediolanu, Neapolu, Pescary, Pizy i Rimini. Z Wileńskiego lotniska można polecieć do Rzymu, Turynu, Wenecji, Mediolanu i Katanii.

    W przypadku Turcji znaczenie mają zarówno bezpośrednie loty do Stambułu, jak i rejsy czarterowe. W sezonie letnim (kwiecień – październik) niemal wszystkie miejsca w samolotach do Antalyi są zajęte. Zimą (listopad – marzec) dużym zainteresowaniem cieszą się loty czarterowe do Hurghady i Szarm el-Szejk.

    Hiszpania i Grecja w ofercie całorocznej

    W planach podróży do Hiszpanii utrwaliły się całoroczne loty z Wilna do Barcelony i Malagi, a latem także do Majorki. Z Kowna przez cały rok realizowane są połączenia do Madrytu, Alicante i Malagi. W sezonie zimowym pasażerowie mogą polecieć z Wilna na Teneryfę i Gran Canaria. Te wyspy kuszą zwłaszcza zimą – można tam polecieć „po słońce”, gdy u nas panuje mróz.

    Wśród popularnych kierunków utrzymuje się również Grecja. W sezonie letnim z Wilna do Aten latają Ryanair oraz Aegean. Ten drugi przewoźnik umożliwia dalsze podróże na greckie wyspy. Latem z Wilna realizowane są bezpośrednie loty na Kretę i Korfu, natomiast z Kowna na Rodos.

    Mieszkańcy Litwy planują także dalsze podróże. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków znalazły się Stany Zjednoczone, Egipt, Wyspy Kanaryjskie oraz Azja. Ankietowani wskazywali Japonię, Tajlandię, Indie, Sri Lankę, Maroko i Meksyk.

    Możliwość realizacji egzotycznych tras zapewniają połączenia z ważnymi hubami lotniczymi, takimi jak Kopenhaga, Sztokholm, Frankfurt, Amsterdam, Warszawa, Helsinki, Stambuł czy Dubaj.

    Stabilne kierunki emigracyjne

    Obok wyjazdów wakacyjnych mieszkańcy Litwy planują odwiedziny u rodziny i przyjaciół w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii. Loty do Londynu, Dublina czy Oslo należą do najczęściej realizowanych z litewskich lotnisk i odbywają się co najmniej kilka razy dziennie.

    Wyniki badania wskazują, że w 2026 r. transport lotniczy pozostanie kluczowym środkiem podróży dla znacznej części społeczeństwa. Lotniska w Wilnie, Kownie i Połądze pozostają kluczowymi punktami w planach wyjazdowych, oferując zarówno kierunki wakacyjne, jak i połączenia rodzinne oraz dalekodystansowe z przesiadkami.

    Czytaj także: Litwini podróżują autem… na wyspy. Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu przed taką podróżą

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst.  inf. LTOU

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Wkrótce Dzień „Żołnierzy Wyklętych”. Wileńszczyzna również ich upamiętnia

    Dzień 1 marca to data upamiętnienia ofiar komunistycznych represji i żołnierzy tak zwanej drugiej konspiracji, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni. Pierwsza konspiracja to ci, którzy walczyli...
    Wiadomości

    „Wasza odwaga inspiruje miliony” — Nausėda do Ukraińców w rocznicę 24 lutego

    Apel prezydenta: „Nie jesteście sami”Upamiętniając czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Gitanas Nausėda w filmie udostępnionym na portalu społecznościowym „X” zwrócił się bezpośrednio do narodu ukraińskiego.„Rosja wierzyła, że...
    Kultura

    Dyrektor Pałacu Władców z nagrodą za polsko-litewską współpracę. Obok niego – Polak, Białorusin i Ukrainiec

    W dniu 11 lutego w Łazienkach Królewskich w Warszawie wręczono nagrody za wkład w rozwój współpracy litewsko-polskiej.W gronie laureatów za rok 2026 znalazł się dr Vydas Dolinskas, dyrektor Narodowego...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.