Rusza ogólnokrajowe badanie stylu życia dorosłych na Litwie

Ankiety w całym kraju

Badanie organizuje Instytut Higieny, który opracował metodologię i koordynuje jego realizację w samorządach. Ankiety wśród mieszkańców będą przeprowadzane przez miejskie i rejonowe biura zdrowia publicznego.

Od 1 marca do 31 maja mieszkańcy mogą zostać zaproszeni do udziału w anonimowej ankiecie w różnych miejscach publicznych — instytucjach, centrach handlowych, podczas wydarzeń lub w miejscach pracy.

W tym roku planuje się ankietowanie około 25 tys. mieszkańców. Ankieta jest przeprowadzana metodą tworzenia próby warstwowej — respondenci są wybierani we wcześniej wyznaczonych miejscach publicznych (warstwach badania). Zebrane dane reprezentują nie tylko mieszkańców całej Litwy, ale także każdego samorządu.

Badanie stylu życia dorosłych przeprowadzane jest co cztery lata — mieszkańcy zostali ankietowani w 2018 r. (24,8 tys. osób) i w 2022 r. (25,5 tys. osób).

Co zostanie zbadane

Celem badania jest szczegółowa ocena tego, jak żyją i czują się mieszkańcy Litwy. Analizowane będzie ich samopoczucie, ocena jakości życia i poczucia szczęścia, a także codzienne nawyki zdrowotne — odżywianie, aktywność fizyczna, czas spędzany przed ekranami, sposoby przemieszczania się oraz wysiłki zmierzające do zmiany stylu życia.

Badanie obejmie również rozpowszechnienie zachowań ryzykownych — palenie tytoniu, używanie e-papierosów, spożywanie alkoholu i substancji odurzających — oraz nawyki związane z bezpiecznym zachowaniem, takie jak zapinanie pasów bezpieczeństwa czy używanie kasków i odblasków.

„Badanie stylu życia dorosłych jest jednym z najważniejszych narzędzi monitorowania zdrowia publicznego, pozwalającym obiektywnie ocenić, jak żyją mieszkańcy Litwy, jakie mają nawyki korzystne lub ryzykowne dla zdrowia i jak te nawyki zmieniają się w czasie. Dane z tego badania umożliwiają nie tylko dostrzeżenie ogólnych trendów w całym kraju, ale także ocenę sytuacji w poszczególnych samorządach, dzięki czemu możemy dokładniej planować środki zapobiegawcze i działania prozdrowotne tam, gdzie są one najbardziej potrzebne” — mówi Gabija Bulotaitė, kierowniczka Działu Badań i Rozwoju Innowacji Instytutu Higieny.

„Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w ankiecie — odpowiedzi każdej osoby przyczyniają się do podejmowania decyzji, które w przyszłości mogą pomóc w tworzeniu zdrowszego środowiska i lepszej jakości życia” — dodaje.

Wnioski z poprzednich badań

Systematyczne śledzenie stylu życia umożliwia regularne zbieranie informacji o nawykach mieszkańców Litwy oraz analizowanie ich zmian. Uzyskane dane wspierają podejmowanie decyzji dotyczących krajowej polityki zdrowotnej i planowania działań prozdrowotnych na poziomie samorządów.

Oceniając nawyki żywieniowe dorosłych, można zauważyć wzrost częstotliwości spożywania owoców i warzyw. Jednocześnie odnotowano spadek aktywności fizycznej. W 2022 r. co najmniej 30 minut energicznej aktywności fizycznej przez pięć lub więcej dni w tygodniu wykonywało 12,2 proc. mniej respondentów niż wcześniej.

Poprawiła się natomiast ocena jakości życia. W 2022 r. o 7,7 proc. więcej respondentów oceniło jakość swojego życia jako dobrą lub bardzo dobrą, a odsetek osób pozytywnie oceniających swój stan zdrowia wzrósł w ciągu czterech lat o 4,2 proc.