    Litwa wybrała reprezentanta na Eurowizję 2026. W Wilnie protest przeciwko udziałowi Izraela

    Lion Ceccah będzie reprezentował Litwę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Artysta wystąpi z utworem „Sólo quiero más” (pol. „Chcę tylko więcej”). Finał odbędzie się w maju. Wybór reprezentanta poprzedził protest przed halą Twinsbet.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Lion Ceccah będzie reprezentował Litwę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu z utworem „Sólo quiero más” Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

    Zwycięstwo w krajowych eliminacjach

    O prawo reprezentowania Litwy walczyło 10 wykonawców i zespołów: Rug!le, Walls of Water, Nøra Blu, Noy, Atikin, SHWR, Vilnius Voices, Lolita Zero, Paule i Black Biceps. Ci ostatni walczyli o tytuł reprezentanta także w zeszłym roku. To zespół z Niemenczyna z „polskim rodowodem”, a nad ich teledyskiem „Let me cook” pracowało wielu litewskich Polaków.

    Lion Ceccah, który wygrał krajowe eliminacje do Eurowizji, przez cały wieczór cieszył się wyjątkowym wsparciem publiczności.

    W utworze „Sólo quiero más” Lion Ceccah ukazuje bohatera, który zrezygnował z uczuć, bo stały się dla niego zbyt trudne. W tym świecie emocje uważa się za zagrożenie, a Lion przedstawia siebie jako półczłowieka, półrobota działającego według programu, który ma chronić przed bólem. System jednak zaczyna się psuć i wracają dawno wyłączone pragnienia, zwłaszcza potrzeba odczuwania więcej. Utwór stawia pytanie, czy emocje są zagrożeniem, czy może największą siłą człowieka.

    Występ Black Biceps

    Z kolei Black Biceps, polsko-litewska grupa założona w 2013 r. przez Edgara Krivelisa i Witalija Walentynowicza, zaprezentowała utwór „Let Me Cook”, który także zdobył dużą sympatię widzów i jury. O utworze tym w jednym z niedawnych numerów „Kuriera Wileńskiego” pisała dziennikarka Justyna Giedrojć.

    W łącznej punktacji w finale krajowych eliminacji zespół Black Biceps zdobył 12 punktów.Jak wyjaśniają artyści, tytuł piosenki pochodzi od współczesnego angielskiego slangu i dosłownie oznacza „pozwól mi gotować”, a w przenośni „nie przeszkadzaj mi w tym, co robię”. W podobny sposób interpretują cały utwór: to opowieść o momencie twórczej pracy, w którym artysta, pochłonięty procesem, nie życzy sobie ingerencji w swoje działania i eksperymenty.

    Część środków zebranych przez LRT podczas głosowania widzów zostanie przeznaczona na przygotowanie zwycięzcy do konkursu.

    Przedstawiciel Litwy wystąpi w pierwszym półfinale 12 maja w Wiedniu. O awans do finału, zaplanowanego na 16 maja, będzie rywalizować z innymi uczestnikami konkursu. W tegorocznej edycji weźmie udział 35 krajów.

    W ubiegłym roku w Bazylei Litwę reprezentował zespół Katarsis z piosenką „Tavo akys” (pol. „Twoje oczy”), zajmując 16. miejsce. Konkurs wygrał reprezentant Austrii JJ z utworem „Wasted Love” (pol. „Zmarnowana miłość”).

    Protest przed areną Twinsbet

    W piątek 27 lutego w Wilnie, przed finałem krajowych eliminacji do Eurowizji, przed areną Twinsbet kilkadziesiąt młodych osób protestowało przeciwko udziałowi Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji. Uczestnicy zgromadzenia domagali się, aby w przypadku startu Izraela Litwa wycofała się z konkursu. Na miejscu obecne były trzy patrole policyjne. Część protestujących miała palestyńskie chusty kefije i flagi Palestyny, zauważono również flagę Ukrainy. Akcję zorganizowały m.in. inicjatywa „Demonstruokimės”, ruch „Už laisvą Palestiną” oraz kolektyw perkusyjny RoR Vilnius.

    Krytykując działania Izraela w Strefie Gazy, Islandia, Irlandia, Holandia, Hiszpania i Słowenia ogłosiły, że zbojkotują tegoroczny konkurs Eurowizji. W związku z tym organizatorzy protestu podnoszą kwestię udziału Litwy w tegorocznym konkursie piosenki.

    Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest corocznie od 1956 r. Litwa uczestniczy w Eurowizji od 1994 r. Najwyższym osiągnięciem pozostaje szóste miejsce zespołu LT United z piosenką „We Are the Winners” (pol. „Jesteśmy zwycięzcami”) w 2006 r.

    ŹródłaOpr. J. B. na podst. BNS, ELTA, mat. pras.

