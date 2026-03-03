Reżim wciąż działa

System jednak nie upadł — konstytucja przewidywała taki scenariusz. Zresztą Chamenei miał przygotowywać się na taki scenariusz od jakiegoś czasu.

W sobotę 28 lutego rano siły USA i Izraela rozpoczęły naloty na cele w Iranie, uderzając m.in. w siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie oraz obiekty wojskowe i zbrojeniowe.

Władze Iranu potwierdziły w niedzielę 1 marca śmierć ajatollaha Alego Chameneiego, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammada Pakpura oraz wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. W poniedziałek 2 marca irańskie media państwowe podały, że z powodu odniesionych obrażeń zmarła również Mansure Chożaste, żona Chameneiego.

Zmiana władz nie była celem

Szef Pentagonu Pete Hegseth na konferencji prasowej sprecyzował zakres operacji:

„Misja operacji »Epicka Furia« jest laserowo skoncentrowana. Zniszczyć irańskie rakiety. Zniszczyć irańską produkcję pocisków, zniszczyć ich marynarkę wojenną i infrastrukturę bezpieczeństwa, aby nigdy nie mieli broni jądrowej” — powiedział Hegseth, dodając, że to „nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu, ale reżim z pewnością się zmienił”.

Odrzucił porównania do Iraku i Afganistanu, określając je jako „głupie”.

„Żadnych głupich zasad walki, żadnego plątania się w »budowanie narodu«, żadnych ćwiczeń z budowania demokracji, żadnych politycznie poprawnych wojen. Walczymy, by wygrać i nie marnujemy czasu ani życia” — oświadczył amerykański minister wojny.

Tymczasem Donald Trump powiedział w wywiadzie dla „The Daily Telegraph”, że jest „bardzo rozczarowany” premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, który początkowo nie zgodził się na użycie bazy Diego Garcia do ataków na Iran.

Zamknięcie obiektów naftowych

Iran odpowiedział na atak uderzeniami w Izrael oraz amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła blokadę Cieśniny Ormuz — przez którą przepływa od jednej piątej do jednej trzeciej światowych morskich transportów ropy — unieruchamiając setki tankowców po obu jej stronach. Prewencyjnie zamknięto liczne obiekty naftowe w regionie, w tym największą rafinerię Arabii Saudyjskiej Ras Tanura firmy Saudi Aramco, zaatakowaną przez drony. W irackim Kurdystanie wstrzymano wydobycie, Izrael nakazał Chevronowi tymczasowe zamknięcie złoża gazu Lewiatan.

Sukcesja w Teheranie. Kto teraz rządzi w Iranie?

Zgodnie z art. 111 irańskiej konstytucji obowiązki najwyższego przywódcy przejęła tymczasowa trzyosobowa rada przywódcza. Tworzą ją: prezydent Masud Pezeszkian (kardiochirurg, reformator wybrany w 2024 r.), szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei (nominat Chameneia, objęty sankcjami USA za tłumienie protestów w 2009 r.) oraz Alireza Arafi, imam piątkowy w Komie i członek Rady Strażników. Ostateczną decyzję o wyborze nowego najwyższego przywódcy podejmie 88-osobowe Zgromadzenie Ekspertów — nie jest jednak jasne, kiedy i w jakich warunkach zdoła się zebrać podczas trwających nalotów.

Czerwony Półksiężyc podał, że w atakach na Iran zginęło ok. 200 osób. Sam Iran podaje informację o szkole dla dziewczynek, ale liczba ofiar jest wciąż potwierdzana.