Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Przelewy będą wolniejsze? Bank Litwy proponuje zmiany w walce z oszustwami finansowymi

    Bank Litwy (LB) proponuje zmiany w przepisach prawnych mające na celu walkę z oszustwami finansowymi. Do najważniejszych zmian należą: zaostrzenie zasad potwierdzania operacji płatniczych oraz przyznanie bankom prawa do obciążenia rachunku odbiorcy środkami, jeśli okaże się, że zostały one uzyskane nielegalnie. Określono również, w jakich przypadkach banki będą zobowiązane do rekompensaty strat poniesionych przez konsumentów.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Instytucje państwowe, w tym policja, prowadzą też kampanię, mającą na celu informowanie społeczeństwa o sposobach skutecznego rozpoznania oszustów | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Wysokie standardy ochrony

    — W Litwie działające instytucje finansowe i kredytowe przywiązują dużą wagę do ochrony klientów. W ciągu ostatnich trzech lat banki dwukrotnie zwiększyły swoje zdolności prewencyjne: łączny udział ochronionych środków klientów wzrósł z 33 proc. do 68 proc. Jeśli chodzi o fałszywe e-maile i wiadomości SMS, czyli oszustwa typu „phishing”, członkowie Litewskiego Związku Banków (LBA) powstrzymują 83 proc. takich przypadków — informuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Valerija Kiguolienė, kierownik ds. komunikacji Litewskiego Stowarzyszenia Banków.

    Stowarzyszenie zgadza się z niektórymi propozycjami Banku Litwy. Chodzi m.in. o możliwość zabrania pieniędzy z konta oszusta (jeśli zostały zdobyte w wyniku oszustwa), jasne określenie obowiązków firm zajmujących się płatnościami w zakresie kontroli i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienie przejrzystości w wymianie informacji.

    Europejskie rozporządzenie

    Z drugiej strony, większość zaproponowanych przepisów co do zasady odpowiada treści obecnie doprecyzowywanego rozporządzenia europejskiego, które wejdzie w życie w 2028 r. Dąży się do przyspieszenia jego stosowania na Litwie.

    — Proces wdrażania rozporządzenia w sektorze finansowym i kredytowym wymaga jednak istotnych zmian w systemach IT, na których przeprowadzenie potrzebny jest dwuletni okres. Ponadto treść przepisów dotyczy przede wszystkim wspomnianych oszustw typu „phishing”, w zakresie których — jak wskazano — działające w Litwie instytucje finansowe osiągnęły już wysokie wskaźniki skuteczności prewencji — podkreśla Valerija Kiguolienė.

    Jak podkreśla nasza rozmówczyni, w obszarze zapobiegania oszustwom kluczowe jest zapewnienie płynnego przejścia od inicjatyw podejmowanych indywidualnie przez poszczególne państwa do jednolitej praktyki regulacyjnej obejmującej całą Europę. Taki spójny system pozwala skuteczniej chronić klientów i minimalizować ryzyko nadużyć finansowych.

    Jednocześnie niektóre z planowanych zmian, które mają wzmocnić walkę z oszustwami, będą oddziaływać na tempo świadczenia usług finansowych. Przykładowo, w przypadku zdalnego podwyższenia limitu płatności nowy limit zacznie obowiązywać dopiero po upływie czterogodzinnego tzw. okresu ochłodzenia. Choć może to wydłużyć czas oczekiwania na operację, ma to na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka nieautoryzowanych transakcji.

    Zwrot środków klientom

    Bank Litwy informuje, że prawdopodobnie wkrótce wejdzie w życie obowiązek zwrotu klientom utraconych środków w sytuacjach, gdy ich pieniądze zostały wyłudzone poprzez podszywanie się pod bank klienta lub inną instytucję świadczącą usługi płatnicze. Projekty ustaw rząd przedłoży Sejmowi podczas nadchodzącej wiosennej sesji.

    „Skala oszustw rozprzestrzenia się jak pożar. Naszym celem jest stworzenie i udostępnienie rynkowi finansowemu narzędzi, które pozwolą skutecznie ten pożar gasić. Proponowane zmiany mają zapewnić większą jasność i konkretyzację dla rynku finansowego, jego uczestników oraz mieszkańców” — powiedział przewodniczący zarządu Banku Litwy, Gediminas Šimkus.

    Podkreślono, że jedna z najważniejszych zmian dotyczy pojęcia potwierdzenia (autoryzacji) płatności. Zgodnie z nowymi zasadami operacja płatnicza nie będzie uznawana za autoryzowaną, jeśli została zainicjowana nie przez samego klienta lub bez jego zgody — nawet jeśli płatność została potwierdzona przy użyciu środków uwierzytelniania użytkownika.

    Czytaj także: Oszuści na Litwie mają nowe metody. „Nie reaguj od razu, zastanów się”

    Afisze

    Więcej od autora

    Tylko w „Kurierze”

    W Sejmie nowa propozycja emerytalna dla rodzin wielodzietnych

    — Pomysł zrodził się dlatego, że obecnie sytuacja demograficzna w Litwie jest trudna i trzeba pilnie szukać środków, jak rozwiązać ten problem. Społeczeństwo się starzeje, młodzi ludzie nie chcą...
    Kultura

    Od Wilna po Chicago — wielki rok Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie

    Celem tournée jest zaprezentowanie amerykańskiej publiczności najważniejszych tytułów teatru oraz promocja dorobku artystycznego zespołu. Spotkania z widzami umożliwiają konfrontację z inną wrażliwością odbiorców i umacnianie więzi kulturowych w środowisku...
    Gospodarka

    Sąd Najwyższy USA podważa cła Trumpa. „Ogólna sytuacja pozostaje niezmieniona”

    Decyzja prezydenta USA stanowiła cios dla amerykańskiej polityki handlowej opartej na cłach oraz dla dziesiątek już zawartych umów handlowych. Dla Litwy bezpośrednie skutki są minimalne, jednak ograniczenie władzy Trumpa...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.