    Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów kulturalnych

    Samorząd Rejonu Wileńskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów kulturalnych na rok 2026. Nabór wniosków na inicjatywy pielęgnujące życie kulturalne w rejonie wileńskim trwa do 31 marca br.

    Autor: Inf. ASRW
    Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów kulturalnych w rejonie wileńskim – w 2026 roku samorząd przeznaczy na ich wsparcie 100 tys. euro | Fot. vrsa.lt

    „Dbamy o upowszechnianie sztuki i kultury we wszystkich, nawet najdalszych zakątkach rejonu wileńskiego, zachęcając mieszkańców do integracji, tworzenia i dzielenia się. Niezależnie od tego, czy jest to kameralne, tradycyjne święto wspólnoty, czy nowoczesne warsztaty – samorząd chętnie wesprze realizację wartościowych pomysłów. Niech tegoroczne inicjatywy udowodnią, że nasza kultura jest dostępna, żywa i bliska każdemu” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Konkurs na dofinansowanie projektów kulturalnych ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego wspiera znaczące dla rejonu projekty, inicjatywy i wydarzenia. Jest to szansa dla lokalnych społeczności, instytucji i organizacji na pozyskanie wsparcia finansowego dla pomysłów przyczyniających się do rozwoju, upowszechniania i zwiększania dostępności kultury i sztuki. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 4 000 euro.

    „Życie kulturalne rejonu wileńskiego z roku na rok wzmacnia się, zyskuje nowe barwy i, co najważniejsze, jest otwarte dla każdego. Kontynuując ten kierunek, już trzeci rok z rzędu zapraszamy do składania wniosków na projekty kulturalne, na których realizację w 2026 roku przewidzieliśmy jeszcze większe finansowanie – 100 tys. euro. Wspólnie pielęgnujmy różnorodną i unikalną tożsamość kulturalną naszego rejonu!” – zachęca wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

    Rosnącą aktywność oraz rozszerzające się grono odbiorców konkursu potwierdza corocznie zwiększająca się liczba wniosków: w 2024 r. wpłynęło 38 wniosków (sfinansowano 30 projektów), natomiast w 2025 r. spośród 50 otrzymanych wniosków sfinansowano 44 inicjatywy kulturalne, na które łącznie przeznaczono 80 tys. euro.

    Złożone wnioski są selekcjonowane i oceniane przez powołaną komisję, która przyznaje punkty według następujących kryteriów: aktualność i znaczenie projektu (do 30 punktów), efektywność, wpływ oraz kontynuacja (do 30 punktów), realność i zasadność kosztorysu (do 20 punktów), nagłośnienie projektu (do 20 punktów). Aby projekt mógł ubiegać się o dofinansowanie samorządowe, musi uzyskać co najmniej 50 punktów.

    O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne, zarejestrowane i działające na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz świadczące usługi kulturalne, z wyjątkiem podmiotów nastawionych na zysk oraz instytucji budżetowych utrzymywanych lub dotowanych z budżetu samorządu bądź państwa. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Pierwszeństwo w uzyskaniu finansowania mają projekty posiadające dodatkowe finansowanie (własne lub zewnętrzne), potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

    Wypełnione wnioski należy przesyłać do 31 marca br. pocztą elektroniczną na adres: vrsa@vrsa.lt. W temacie wiadomości należy zaznaczyć: „Paraiška kultūros projektų finansavimui” (Wniosek o finansowanie projektów kulturalnych).

    Konkurs na finansowanie projektów kulturalnych odbywa się raz w roku.

    W sprawach związanych ze składaniem wniosków konsultacji udziela doradca Wydziału Kultury i Turystyki Aušra Kiškūnienė, tel. +370 5 236 0023, e-mail: ausra.kiskuniene@vrsa.lt.

    Formularz wniosku oraz dokumenty towarzyszące są dostępne na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: www.vrsa.lt.

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

