W trakcie wizyty Grzegorz Marek Poznański zapoznał się z pracą redakcji, odwiedził redakcyjną drukarnię. Przedstawiciele „Kuriera Wileńskiego” opowiedzieli polskiemu dyplomacie o funkcjonowaniu jedynego polskiego dziennika na Litwie. Sporo uwagi poświęcono transformacjom, jakie w ostatnich latach musiała przejść redakcja, wdrażając między innymi nowoczesne technologie cyfrowe w proces wydawniczy. Poruszono także kwestie wyzwań, z jakimi stykają się media we współczesnym świecie, w tym media polskie na Litwie.

W trakcie rozmowy mówiono także o sprawach społeczności polskiej na Litwie. Sporo uwagi poświęcono kwestiom oświaty polskiej w naszym kraju. Między innymi mówiono o dużym znaczeniu dla Polaków na Litwie Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Podczas spotkania poruszono także kwestie dwustronnych stosunków polsko-litewskich. Kierownik polskiej ambasady na Litwie opowiedział o działaniach podejmowanych przez polską dyplomację w kwestii rozwiązania problemów Polaków na Litwie.

Więcej szczegółów o wizycie Grzegorza Marka Poznańskiego w naszej redakcji już w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.

Inf. wł.