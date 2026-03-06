Więcej
    Wizyta chargé d’affaires Polski na Litwie w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

    W środę 4 marca redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedził kierujący Ambasadą RP w Wilnie chargé d’affaires ad interim Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Grzegorz Marek Poznański. Kierownik ambasady spotkał się z prezesem „Kuriera Wileńskiego” Zygmuntem Klonowskim, redaktorem naczelnym Robertem Mickiewiczem. W trakcie wizyty szef polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie udzielił Rajmundowi Klonowskiemu wywiadu, który ukarze się na łamach najbliższego wydania magazynowego „KW”.

    Podczas wizyty w redakcji „KW” chargé d’affaires RP w Wilnie Grzegorz Marek Poznański zostawił pamiątkowy wpis w redakcyjnej księdze gości | Fot. Marian Paluszkiewicz

    W trakcie wizyty Grzegorz Marek Poznański zapoznał się z pracą redakcji, odwiedził redakcyjną drukarnię. Przedstawiciele „Kuriera Wileńskiego” opowiedzieli polskiemu dyplomacie o funkcjonowaniu jedynego polskiego dziennika na Litwie. Sporo uwagi poświęcono transformacjom, jakie w ostatnich latach musiała przejść redakcja, wdrażając między innymi nowoczesne technologie cyfrowe w proces wydawniczy. Poruszono także kwestie wyzwań, z jakimi stykają się media we współczesnym świecie, w tym media polskie na Litwie.

    W trakcie rozmowy mówiono także o sprawach społeczności polskiej na Litwie. Sporo uwagi poświęcono kwestiom oświaty polskiej w naszym kraju. Między innymi mówiono o dużym znaczeniu dla Polaków na Litwie Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Podczas spotkania poruszono także kwestie dwustronnych stosunków polsko-litewskich. Kierownik polskiej ambasady na Litwie opowiedział o działaniach podejmowanych przez polską dyplomację w kwestii rozwiązania problemów Polaków na Litwie.

    Więcej szczegółów o wizycie Grzegorza Marka Poznańskiego w naszej redakcji już w najbliższym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.

