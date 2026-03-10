Więcej
    W rejonie wileńskim, w Kalinie, powstanie nowy szpital opiekuńczo-pielęgnacyjny

    Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła decyzję o budowie nowego szpitala leczenia wspomagającego i opieki pielęgniarskiej w miejscowości Kalin, w gminie Rzesza. Ta nowoczesna placówka medyczna stanie się ważnym centrum usług opieki długoterminowej w rejonie – będą w niej zapewniane różnorodne usługi pielęgniarskie i opieki paliatywnej, na które w ostatnich latach stale rośnie zapotrzebowanie.

    „Rosnące zapotrzebowanie na usługi opieki długoterminowej w rejonie wileńskim wymaga rozbudowy i modernizacji infrastruktury, dlatego ten projekt jest ważnym krokiem dla całej społeczności rejonu. Nowy szpital pozwoli nie tylko przyjąć znacznie więcej pacjentów, ale także zaoferować opiekę odpowiadającą ich potrzebom i godne warunki bliżej domu, a jednocześnie zapewnić znaczącą pomoc rodzinom opiekującym się swoimi bliskimi” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

    W ramach projektu na terenie obecnie działającego szpitala leczenia wspomagającego i opieki pielęgniarskiej w Rzeszy planuje się zburzyć istniejące budynki (kotłownię, ambulatorium i szpital), a w ich miejscu wybudować nowoczesny czterokondygnacyjny budynek. Znajdzie się w nim nowoczesny oddział przyjęć, pokoje jedno- i dwuosobowe, przestrzenie wypoczynkowe, kapliczka i inne pomieszczenia. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a jakość usług zapewni zakup nowego sprzętu i transportu.

    „Jasne, nowoczesne przestrzenie, kapliczka i inne strefy pomogą stworzyć emocjonalnie bezpieczne środowisko, które jest nie mniej ważne niż profesjonalna opieka medyczna. Chcemy, aby było to miejsce zapewniające możliwie największy komfort osobom przechodzącym najtrudniejsze momenty w życiu” – podkreśla R. Duchniewicz.

    Szpital będzie dostosowany do opieki nad pacjentami z różnymi schorzeniami – od osób cierpiących na demencję po pacjentów wymagających opieki paliatywnej w ośrodku dziennym dziennym. Obecnie stacjonarna opieka paliatywna w rejonie jest świadczona w szpitalach opieki wspomagającej leczenie w Szumsku i Czarnym Borze oraz w Przychodni w Niemenczynie. Usługi opieki nad osobami z demencją są również świadczone w szpitalach opieki wspomagającej leczenie w Szumsku i Czarnym Borze – łącznie przeznaczono na to 16 łóżek.

    Zmodernizowana infrastruktura pozwoli każdego roku zapewnić wysokiej jakości usługi znacznie większej liczbie pacjentów – prognozuje się, że liczba korzystających wzrośnie z 199 do około 770 osób rocznie.

    Wartość projektu wynosi około 15 mln euro. Zakłada się, że część kosztów zostanie pokryta ze środków funduszy Unii Europejskiej. Wnioskowana kwota finansowania wynosi do 2,567 mln euro, z czego środki UE – do 1,51 mln euro, środki współfinansowania – około 1,057 mln euro, a środki z budżetu samorządu – to około 0,453 mln euro. Pozostała część inwestycji projektu zostanie sfinansowana z budżetu samorządu.

    Zakończenie projektu planowane jest do końca 2029 roku, a samorząd będzie zobowiązany do utrzymania i dalszego funkcjonowania inwestycji przez co najmniej pięć lat po jej realizacji.

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

