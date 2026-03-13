Najnowszy raport OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dotyczący gotowości nastolatków do robienia kariery, jest pod tym względem wyjątkowo wymowny nie dlatego, że przynosi sensacyjne liczby, lecz dlatego, że pokazuje długofalowe trendy i ich konsekwencje.

Raport OECD nie jest rankingiem zawodów ani listą najlepszych wyborów. To szeroko zakrojone, wieloletnie badanie oparte na danych tysięcy 15-latków z kilkudziesięciu krajów, które analizuje ich aspiracje zawodowe, wyobrażenia o przyszłości oraz to, jak zmieniają się one w czasie. OECD zestawia te deklaracje z realiami rynku pracy, systemami edukacji i warunkami społecznymi, dzięki czemu raport pokazuje długofalowe trendy.

Siła tego opracowania polega właśnie na perspektywie czasu. Dane porównywane są na przestrzeni ponad dwudziestu lat, co pozwala zobaczyć nie tylko, o czym marzą dzisiejsi nastolatkowie, ale także jak bardzo zmieniło się ich myślenie w porównaniu z poprzednimi pokoleniami. To raport nie o jednostkowych ambicjach, lecz o zbiorowym obrazie przyszłości, jaki młodzi ludzie budują, obserwując dorosły świat.

Zmniejszająca się luka płci – statystyka, która myli

Jednym z najbardziej niepokojących wniosków jest wyraźny spadek zainteresowania zawodami związanymi z edukacją. W ciągu ostatnich dwóch dekad coraz mniej 15-latków widzi siebie w roli nauczyciela. Zmiana ta nie jest gwałtowna ani spektakularna, lecz zachodzi powoli i konsekwentnie. Co istotne, dotyczy niemal wszystkich krajów OECD, niezależnie od ich systemów szkolnych, tradycji czy poziomu zamożności.

To właśnie dlatego raport OECD jest tak ważny, także dla polskich szkół na Litwie. Pokazuje on nie tyle problem jednego kraju, ile wspólną tendencję cywilizacyjną: młodzi ludzie coraz ostrożniej patrzą na zawody, które kojarzą się z dużą odpowiedzialnością, wysokimi wymaganiami i ograniczonym wpływem na warunki pracy. Zrozumienie tych danych to pierwszy krok do odpowiedzi na pytanie, co szkoła, jako środowisko codziennych doświadczeń uczniów, może zrobić, by przyszłość edukacji nie stała się problemem, lecz świadomym wyborem kolejnych pokoleń.

Na pierwszy rzut oka dane mogą wydawać się optymistyczne. Różnica między dziewczętami a chłopcami deklarującymi chęć zostania nauczycielem zmniejszyła się. Problem polega jednak na tym, że nie jest to efekt rosnącego zainteresowania edukacją przez chłopców. To raczej sygnał odwrotny: dziewczęta, które przez dekady stanowiły fundament systemów edukacyjnych, coraz częściej rezygnują z tej ścieżki.

To ważne, bo pokazuje zmianę społeczną, a nie chwilową modę. Młode kobiety widzą dziś dla siebie więcej alternatyw, więcej możliwości awansu, lepsze warunki pracy poza szkołą. Edukacja przestaje być naturalnym wyborem, a zaczyna być jedną z wielu opcji i to niekoniecznie tą najbardziej atrakcyjną.

Litwa i Polska na tle danych OECD

Dla Litwy raport OECD jest szczególnie istotny. System edukacji jest tu mniejszy, bardziej wrażliwy na braki kadrowe i silniej odczuwa każdą zmianę demograficzną. Starzejąca się kadra nauczycielska, trudności w pozyskiwaniu młodych pedagogów oraz rosnące obciążenie obowiązkami to problemy znane niemal każdej szkole.

W szkołach z polskim językiem nauczania wyzwania te często się kumulują. Dochodzi do nich presja językowa, migracyjna oraz konkurencja z rynkiem pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Dla wielu młodych ludzi edukacja przestaje być przestrzenią rozwoju, a zaczyna kojarzyć się z wysiłkiem niewspółmiernym do efektów.

Polska znajduje się w podobnym położeniu, choć skala systemu sprawia, że skutki są mniej natychmiastowe. Tam również obserwujemy spadek prestiżu zawodu nauczyciela, szybkie wypalenie młodych pedagogów i rosnący dystans uczniów wobec szkoły jako potencjalnego miejsca pracy. Różnica polega na tym, że w Polsce problem często bywa odsuwany w czasie, podczas gdy na Litwie jest już odczuwalny „tu i teraz”.

Raport OECD wyraźnie pokazuje, że wybory 15-latków nie są oderwane od rzeczywistości. To nie są marzenia z dziecięcych rysunków. Młodzież obserwuje dorosłych, słucha rozmów w domu, widzi zmęczonych nauczycieli, słyszy o reformach, biurokracji i napięciach. Na tej podstawie buduje własną mapę świata pracy.

Jeśli szkoła jawi się jako miejsce ciągłej presji, niskiej autonomii i braku społecznego uznania, młodzi ludzie logicznie wnioskują, że warto szukać innych dróg. To nie jest brak powołania. To racjonalna analiza ryzyka.

Co może zrobić szkoła, zanim zrobi to system?

Choć wiele zależy od decyzji politycznych i finansowych, raport OECD podpowiada również coś bardzo praktycznego: ogromne znaczenie ma codzienne doświadczenie ucznia w szkole. To, jak widzi nauczyciela, jaką rolę przypisuje edukacji i czy ma poczucie wpływu.

W szkołach z polskim językiem nauczania na Litwie szczególnie ważne jest budowanie narracji o edukacji jako przestrzeni sprawczości. Gdy uczniowie dostają realną odpowiedzialność, współtworzą projekty, pomagają młodszym kolegom, zaczynają dostrzegać, że nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz praca z ludźmi i dla ludzi. Takie doświadczenia potrafią zmienić perspektywę skuteczniej niż oficjalne programy doradztwa zawodowego.

OECD zwraca również uwagę na rolę rodziców. To my jako rodzice, często nieświadomie, kształtujemy hierarchię zawodów w oczach dzieci. Jeśli praca nauczyciela pojawia się w rozmowach wyłącznie w kontekście trudności, niskich zarobków i braku perspektyw, młodzi ludzie przejmują ten sposób myślenia.

Nie chodzi o idealizowanie szkoły ani o ukrywanie problemów. Chodzi o równowagę. O mówienie o sensie, wpływie i znaczeniu edukacji obok jej ograniczeń. O uznanie, że zawód nauczyciela jest jednym z fundamentów społecznego rozwoju, nawet jeśli nie zawsze bywa łatwy.

Ostrzeżenie, które warto potraktować poważnie

Raport OECD nie straszy przyszłością bez szkół. Pokazuje jednak jasno, że jeśli obecne trendy się utrzymają, system edukacji stanie przed poważnym kryzysem kadrowym. A wtedy pytanie nie będzie brzmiało, jak poprawić jakość nauczania, lecz kto w ogóle stanie przed klasą.

Dla szkół z polskim językiem nauczania na Litwie to moment szczególnie ważny. Od tego, jak dziś rozmawiamy z młodymi o pracy, odpowiedzialności i sensie edukacji, zależy, czy jutro znajdą się ci, którzy zechcą wziąć ją w swoje ręce. Raport OECD przedstawia dane. Reszta zależy od nas – nauczycieli, rodziców i dorosłych, których młodzi uważnie obserwują.

