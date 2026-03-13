    Poznański o dezinformacji: „Najskuteczniejsza broń — dobra edukacja od najmłodszych lat”

    W wydaniu magazynowym Kuriera Wileńskiego nr 9 (26) dn. 7–13 marca 2026 r. ukazał się wywiad z Grzegorzem Markiem Poznańskim, chargé d'affaires Ambasady RP w Wilnie. Powiedział m.in., że walka z rosyjską dezinformacją wymaga przede wszystkim inwestycji w świadome społeczeństwo, a Polska i Litwa mają w tej dziedzinie wiele do zaoferowania sobie nawzajem.

    Autor: KW
    Fot. Apolinary Klonowski

    Divide et impera — nic nowego

    Dyplomata przypomniał, że wrogie narracje historyczne skłócające oba narody nie są niczym nowym.

    „Narody takie jak Polska i Litwa doświadczają tego od wieków. Nie sięgając daleko – przypomnę to, co powiedział marszałek Sejmu Karczewski przy okazji 25-lecia traktatu polsko-litewskiego. Wskazał wówczas, że polityka naszych wschodnich sąsiadów polegała na tym, żeby z jednej strony przekonać Litwinów, iż Polacy o niczym innym nie myślą, tylko o tym, żeby odebrać Litwie Wilno, a z drugiej – przekonać Polaków, że Litwinom nie zależy wyłącznie na lituanizowaniu polskich dzieci. Temu właśnie miał zapobiegać traktat polsko-litewski – i to są pewne wytyczne do działań, które mamy do dziś” — przypomniał Grzegorz Marek Poznański.

    Zmieniła się technologia służąca dezinformacji

    Poznański zaznaczył, że zmienia się dziś przede wszystkim technologia rozprzestrzeniania fałszywych treści.

    „Kiedyś trzeba było drukować gazety, dziś wystarczy coś wrzucić w media społecznościowe — i rozprzestrzenia się nawet skuteczniej niż w mediach tradycyjnych” — czytamy słowa chargé d’affaires.

    Za kluczowe narzędzie obrony uznał jednak nie technologię, lecz edukację.

    „Uwrażliwiony na trendy dezinformacyjne odbiorca będzie bardziej odporny na to, co się dzieje w infosferze — niezależnie od tego, czy to media społecznościowe, tradycyjne, czy telewizja” — powiedział dyplomata, wskazując Litwę jako przykład do naśladowania w tej dziedzinie.

    „My też często uczymy się od strony litewskiej, jak pewne rzeczy robić” — dodał.

    Pełny wywiad jest dostępny w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”, ukazał się też na portalu kurierwilenski.lt.

