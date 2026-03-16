Szkoła to nie ranking, a dziecko to nie oferta

Pojawiają się pytania: Czy polecacie tę szkołę? Jaka jest wasza opinia o nauczycielach? Czy warto zapisać tam dziecko? To zrozumiałe. Warto jednak zapytać, czy sposób, w jaki dziś mówimy o szkole, rzeczywiście służy dziecku, relacjom i wzajemnemu zaufaniu.

Nieprzypadkowo właśnie teraz warto o tym mówić: początek rekrutacji do przedszkoli i szkół uruchamia nie tylko formalne procedury, ale także falę internetowych ocen, porównań i komentarzy, które coraz częściej zastępują spokojną, odpowiedzialną rozmowę o szkole.

Gdy szkoła zaczyna przypominać ranking

W przestrzeni publicznej szkoła coraz częściej bywa opisywana językiem podobnym do tego, którego używa się przy wyborze usług, miejsc czy ofert. Ktoś poleca, ktoś odradza, jedni chwalą atmosferę, inni krytykują poziom albo nauczycieli. Problem nie leży w samym poszukiwaniu opinii. Pojawia się wtedy, gdy szkoła zaczyna być postrzegana wyłącznie przez pryzmat uproszczonych ocen, pojedynczych doświadczeń i emocjonalnych komentarzy.

Szkoła nie jest produktem. Jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, specjalistów, dyrekcji i rodziców. Tworzą ją codzienne relacje, wysiłek, troska, sukcesy, niepowodzenia i procesy, których nie da się uczciwie streścić w jednym komentarzu. Każda placówka działa też w konkretnej rzeczywistości społecznej: jedna mierzy się z różnorodnością językową, inna z nierównościami edukacyjnymi, jeszcze inna z rosnącymi potrzebami uczniów wymagających wsparcia. W takim kontekście pytanie – czy polecacie tę szkołę? – bywa po prostu zbyt ubogie wobec rzeczywistości.

Warto odwrócić perspektywę. Nie spotykamy przecież sytuacji, w których nauczyciele publicznie pytają: Czy polecacie, aby to dziecko trafiło do mojej klasy? Co sądzicie o tej rodzinie? Czy warto przyjąć tego ucznia? Tego rodzaju wypowiedzi zostałyby słusznie uznane za niestosowne, nieetyczne i godzące w godność dziecka oraz jego rodziny.

Nauczyciel rezygnuje z takiego języka nie tylko dlatego, że zobowiązuje go etyka zawodu. Rezygnuje również dlatego, że istotą jego pracy jest przyjęcie ucznia jako osoby, a nie wygodnego lub niewygodnego przypadku. Profesjonalizm wyraża się w tym, że nie selekcjonuje dzieci według własnej wygody, nie komentuje publicznie rodzin i nie buduje autorytetu kosztem czyjejś godności. To ważny punkt odniesienia także dla rodziców.

Dziecko nie jest przedmiotem negocjacji

W tej dyskusji najważniejsze pozostaje dziecko. Nie jest ono „ofertą”, której trzeba znaleźć najlepszą lokalizację. Nie jest też przedmiotem rodzinnego marketingu edukacyjnego. Kiedy dorośli zaczynają mówić o szkołach w sposób marketingowy, niepostrzeżenie zmienia się także sposób myślenia o samym dziecku. Zaczyna ono funkcjonować jak ktoś, kogo trzeba „umieścić” w jak najlepszym miejscu, jakby edukacja była giełdą, a szkoła stoiskiem na kiermaszu.

To niebezpieczna zmiana perspektywy. Szkoła nie jest po to, by dziecko pasowało do oferty. To szkoła ma otwierać się na dziecko z jego możliwościami, trudnościami, temperamentem, historią i potrzebami. Współczesna edukacja coraz mocniej akcentuje właśnie tę zasadę: szkoła ma być dostępna, otwarta i gotowa do wspierania każdego ucznia.

Nie chodzi o to, by rodzice nie zadawali pytań. Mają do tego pełne prawo. Mogą pytać o klimat placówki, bezpieczeństwo, komunikację z rodziną, wsparcie specjalistyczne czy wartości wychowawcze. Znaczenie ma jednak to, jak te pytania są formułowane i gdzie się pojawiają.

Między spokojnym poszukiwaniem informacji a publicznym wystawianiem ocen istnieje ogromna różnica. Zdarza się, że w sieci opinia przestaje być pomocą, a staje się narzędziem presji, uogólnienia albo zwykłego niesmaku. Jedno zdanie napisane pod wpływem emocji może zranić nauczyciela, zaszkodzić reputacji szkoły, a pośrednio osłabić także poczucie bezpieczeństwa uczniów.

Warto pamiętać, że dziecko szybko przejmuje sposób, w jaki dorośli mówią o szkole. Jeśli słyszy, że nauczycieli się sprawdza, szkoły się ocenia, a wspólnotę szkolną traktuje jak katalog usług, trudno później oczekiwać od niego szacunku wobec edukacji i ludzi, którzy ją tworzą.

Szkoła potrzebuje dziś zaufania

Dzisiejsza szkoła stoi wobec wielu wyzwań. Zmieniają się oczekiwania społeczne, rośnie rola edukacji włączającej, nasila się presja wyników, a media społecznościowe przyspieszają każdą ocenę i każdy konflikt. W takiej rzeczywistości łatwo stracić z oczu to, co najważniejsze: szkoła nie może dobrze funkcjonować bez obustronnego zaufania.

Rodzic potrzebuje ufać, że szkoła widzi w jego dziecku człowieka, a nie numer w dzienniku. Nauczyciel potrzebuje ufać, że rodzic przychodzi do współpracy, a nie wyłącznie do oceny. Dziecko potrzebuje z kolei widzieć, że dorośli wokół niego nie prowadzą wojny o racje, lecz wspólnie budują przestrzeń bezpieczeństwa i rozwoju.

To nie oznacza milczenia wobec problemów. Oznacza raczej wybór dojrzalszej drogi: rozmowy zamiast plotki, kontaktu zamiast publicznego osądu, partnerstwa zamiast wzajemnej podejrzliwości.

Wspólnota zamiast targowiska opinii

Być może właśnie dziś szczególnie potrzebujemy odzyskać język, który nie zamienia szkoły w ranking, a dziecka w przedmiot porównań. Potrzebujemy przypomnieć sobie, że edukacja nie jest transakcją, lecz relacją. I że żadna szkoła nie stanie się naprawdę dobra wyłącznie dzięki promocji, wynikom czy korzystnym opiniom w sieci, jeśli zabraknie w niej wzajemnego szacunku.

Rodzice i nauczyciele nie są po dwóch stronach barykady. Są po dwóch stronach tego samego mostu, po którym codziennie przechodzi dziecko. Od jakości tego mostu zależy więcej, niż czasem chcemy przyznać.

Dlatego warto pytać o szkołę mądrze. Warto wybierać odpowiedzialnie. Warto rozmawiać uczciwie. Ale warto też pamiętać, że szkoła to nie kiermasz, nie ranking i nie internetowa licytacja opinii. To miejsce, w którym spotykają się ludzie. A tam, gdzie spotykają się ludzie, potrzebne są nie tylko wybory, lecz także zaufanie.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 10 (28) 14-20/03/2026