Podatek paliwowy uderza w wakacyjne podróże

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie spowodował gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach, co doprowadziło do wzrostu cen paliwa lotniczego o ponad 60 proc. W odpowiedzi na ten znaczący wzrost kosztów niektóre linie lotnicze zaczęły już stosować dodatkowe opłaty paliwowe.
Rozwiązanie tymczasowe
Zmiany te dotyczą również wyjazdów organizowanych przez Novaturas — największego touroperatora w krajach bałtyckich. Firma ogłosiła, że tymczasowo wprowadza dodatkową dopłatę paliwową dla podróży z krajów bałtyckich.
— Cena paliwa stanowi około połowę kosztów transportu pasażerskiego, dlatego tak nagły i znaczący wzrost bezpośrednio wpływa na koszty organizacji podróży. Dodatkowa dopłata paliwowa jest rozwiązaniem tymczasowym. Jeśli sytuacja na rynku ulegnie zmianie, będziemy weryfikować tę decyzję — przeglądy będą przeprowadzane co miesiąc. Staramy się informować klientów o zmianach w sposób jak najbardziej przejrzysty oraz podejmować decyzje odpowiedzialnie, uwzględniając rzeczywistą sytuację rynkową — twierdzi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ieva Galvydienė, dyrektor generalna Novaturasa.
Dodatkowa opłata paliwowa będzie obowiązywać w przypadku podróży organizowanych przez Novaturas z Litwy, obsługiwanych przez linie Avion Airlines i GetJet Airlines, z planowanym wylotem w okresie od 2 do 30 kwietnia 2026 r. Dopłata dotyczy wyłącznie podróży zakupionych lub zarezerwowanych do 11 marca 2026 r. W przypadku nowych rezerwacji dokonanych od 12 marca 2026 r. dopłata paliwowa jest już uwzględniona w końcowej cenie podróży.
Weryfikacja wysokości dopłaty
Wysokość dopłaty paliwowej zależy od kierunku podróży i naliczana jest od pasażera za lot w obie strony. Jej wysokość wynosi od 43 do 71 euro.
„Wysokość dopłaty paliwowej dla przyszłych okresów wyjazdowych będzie weryfikowana co miesiąc, z uwzględnieniem rzeczywistych zmian cen paliwa. Informacje o ewentualnym naliczaniu dopłaty na kolejny miesiąc będą publikowane najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego” — informuje Novaturas.
Klienci objęci zmianą zostaną o niej poinformowani za pośrednictwem biur podróży, w których zakupili wycieczkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podwyżka ceny wycieczki przekroczy 8 proc. ceny końcowej, podróżny ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku gdy podwyżka nie przekracza 8 proc., zastosowanie mają warunki rozwiązania umowy określone w jej treści.
Novaturas podkreśla, że wprowadzenie dopłaty w przypadku znacznego wzrostu cen paliwa nie jest rozwiązaniem wyjątkowym ani nowym na rynku. Podobny mechanizm był stosowany również w 2022 r. w związku z gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych.
O wprowadzeniu opłaty paliwowej dla swoich klientów poinformowało także biuro podróży Teztour.
Komercyjne loty
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom Litwy powstrzymanie się od wszelkich podróży do Izraela, Jordanii, Libanu, Palestyny oraz krajów regionu Zatoki Perskiej: Iranu, Bahrajnu, Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Omanu i Arabii Saudyjskiej.
Resort informuje także, że biuro podróży Estravel oferuje komercyjne usługi organizacji podróży dla osób prywatnych na Bliskim Wschodzie. Usługa jest płatna, a MSZ nie ponosi odpowiedzialności za jej jakość.
Chociaż loty komercyjne już działają, obywatele naszego kraju, którzy nie mogą z nich skorzystać, a zarejestrowali się w Ambasadzie Litwy, są nadal uwzględniani przy poszukiwaniu wolnych miejsc na lotach do Litwy lub do innych bezpiecznych krajów. Trwają również negocjacje z innymi państwami, które mogłyby przyjmować litewskich obywateli na takie loty.