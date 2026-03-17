Podatek paliwowy uderza w wakacyjne podróże

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie spowodował gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach, co doprowadziło do wzrostu cen paliwa lotniczego o ponad 60 proc. W odpowiedzi na ten znaczący wzrost kosztów niektóre linie lotnicze zaczęły już stosować dodatkowe opłaty paliwowe.

Rozwiązanie tymczasowe

Zmiany te dotyczą również wyjazdów organizowanych przez Novaturas — największego touroperatora w krajach bałtyckich. Firma ogłosiła, że tymczasowo wprowadza dodatkową dopłatę paliwową dla podróży z krajów bałtyckich.

— Cena paliwa stanowi około połowę kosztów transportu pasażerskiego, dlatego tak nagły i znaczący wzrost bezpośrednio wpływa na koszty organizacji podróży. Dodatkowa dopłata paliwowa jest rozwiązaniem tymczasowym. Jeśli sytuacja na rynku ulegnie zmianie, będziemy weryfikować tę decyzję — przeglądy będą przeprowadzane co miesiąc. Staramy się informować klientów o zmianach w sposób jak najbardziej przejrzysty oraz podejmować decyzje odpowiedzialnie, uwzględniając rzeczywistą sytuację rynkową — twierdzi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ieva Galvydienė, dyrektor generalna Novaturasa.

Dodatkowa opłata paliwowa będzie obowiązywać w przypadku podróży organizowanych przez Novaturas z Litwy, obsługiwanych przez linie Avion Airlines i GetJet Airlines, z planowanym wylotem w okresie od 2 do 30 kwietnia 2026 r. Dopłata dotyczy wyłącznie podróży zakupionych lub zarezerwowanych do 11 marca 2026 r. W przypadku nowych rezerwacji dokonanych od 12 marca 2026 r. dopłata paliwowa jest już uwzględniona w końcowej cenie podróży.

Weryfikacja wysokości dopłaty

Wysokość dopłaty paliwowej zależy od kierunku podróży i naliczana jest od pasażera za lot w obie strony. Jej wysokość wynosi od 43 do 71 euro.

„Wysokość dopłaty paliwowej dla przyszłych okresów wyjazdowych będzie weryfikowana co miesiąc, z uwzględnieniem rzeczywistych zmian cen paliwa. Informacje o ewentualnym naliczaniu dopłaty na kolejny miesiąc będą publikowane najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego” — informuje Novaturas.

Klienci objęci zmianą zostaną o niej poinformowani za pośrednictwem biur podróży, w których zakupili wycieczkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podwyżka ceny wycieczki przekroczy 8 proc. ceny końcowej, podróżny ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku gdy podwyżka nie przekracza 8 proc., zastosowanie mają warunki rozwiązania umowy określone w jej treści.

Novaturas podkreśla, że wprowadzenie dopłaty w przypadku znacznego wzrostu cen paliwa nie jest rozwiązaniem wyjątkowym ani nowym na rynku. Podobny mechanizm był stosowany również w 2022 r. w związku z gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych.

O wprowadzeniu opłaty paliwowej dla swoich klientów poinformowało także biuro podróży Teztour.

Komercyjne loty

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom Litwy powstrzymanie się od wszelkich podróży do Izraela, Jordanii, Libanu, Palestyny ​​oraz krajów regionu Zatoki Perskiej: Iranu, Bahrajnu, Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Omanu i Arabii Saudyjskiej.

Resort informuje także, że biuro podróży Estravel oferuje komercyjne usługi organizacji podróży dla osób prywatnych na Bliskim Wschodzie. Usługa jest płatna, a MSZ nie ponosi odpowiedzialności za jej jakość.

Chociaż loty komercyjne już działają, obywatele naszego kraju, którzy nie mogą z nich skorzystać, a zarejestrowali się w Ambasadzie Litwy, są nadal uwzględniani przy poszukiwaniu wolnych miejsc na lotach do Litwy lub do innych bezpiecznych krajów. Trwają również negocjacje z innymi państwami, które mogłyby przyjmować litewskich obywateli na takie loty.