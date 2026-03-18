    Można odetchnąć z ulgą — powódź na razie nie grozi

    Mimo wiosennych roztopów i stopniowego podnoszenia się poziomu wód w rzekach, na Litwie obecnie nie występuje poważne zagrożenie powodziowe. Eksperci podkreślają, że sytuacja jest pod pełną kontrolą, a warunki pogodowe sprzyjają spokojnemu topnieniu śniegu i lodu, co ogranicza ryzyko nagłego podniesienie poziomu wody.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Rzeka w taflach lodu.
    Stopniowe topnienie śniegu i lodu sprawia, że rzeki mają czas na spokojne przyjmowanie napływającej wody | Fot. Marian Paluszkiewicz

    — Poziomy wód w rzekach rosną powoli, a opadów jest jak dotąd niewiele, dlatego sytuacja hydrologiczna pozostaje stabilna i nie wymaga wprowadzania nadzwyczajnych środków ostrożności. W niektórych miejscach woda może czasowo zalać pojedyncze drogi lokalne lub niewielkie pola uprawne, jednak są to jedynie drobne utrudnienia, które nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców ani infrastrukturze krytycznej. Stopniowe przybieranie rzek pozwala systemom wodnym naturalnie odprowadzać nadmiar wody, co minimalizuje ryzyko nagłego spiętrzenia i poważnych zalewów. Lokalne podtopienia traktowane są raczej jako normalny element wiosennego cyklu przyrodniczego, a władze rejonowe i służby monitorujące sytuację pozostają w pełnej gotowości, aby szybko reagować w razie potrzeby — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Janina Brastovickytė-Stankevič, starsza specjalistka w Dziale Prognoz i Ostrzeżeń Litewskiej Służby Hydrometeorologicznej.

    Lód na Niemnie i Mierzei Kurońskiej pod kontrolą

    Lody na Niemnie zaczęły się już przemieszczać, co jest naturalnym procesem w tym okresie. Podobnie sytuacja wygląda na Mierzei Kurońskiej — lód jest gruby, ale popękany, co zmniejsza ryzyko nagłego spiętrzenia wody. W ciągu najbliższych dni lód może częściowo przemieścić się również w korytach Niemna, ale jeśli proces przebiegnie prawidłowo, nie należy spodziewać się poważniejszego wzrostu poziomu wody.

    — Obecnie monitorujemy sytuację głównie w cieplejszej części rejonu Šilutė, gdzie lód topnieje najszybciej. Tam zalane zostały jedynie dwie drogi i jedno pole — sytuacja jest więc pod kontrolą. W pozostałych regionach kraju nie przewiduje się większych zagrożeń — dodaje ekspertka.

    Tegoroczna wiosna sprzyja spokojnej wodzie

    Ekspertka uspokaja, że tegoroczna wiosna przebiega wyjątkowo korzystnie. Stopniowe topnienie śniegu i lodu pozwala utrzymać stabilny poziom wód, co minimalizuje ryzyko powodzi.

    Można odetchnąć z ulgą — na razie nie występuje zagrożenie powodzią. Eksperci podkreślają, że obecny przebieg wiosennych roztopów jest stopniowy i kontrolowany, a poziomy wód w rzekach rosną powoli. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy mogą cieszyć się spokojną wiosną, bez niepotrzebnego stresu i obaw związanych z wodą.

    Stopniowe topnienie śniegu i lodu sprawia, że rzeki mają czas na spokojne przyjmowanie napływającej wody, a ewentualne lokalne zalania są niewielkie i łatwe do opanowania. W praktyce oznacza to, że codzienne życie w rejonach przybrzeżnych i nadrzecznych przebiega normalnie — drogi są przejezdne, pola i gospodarstwa rolne nie są zagrożone, a mieszkańcy mogą spokojnie planować codzienne aktywności.

    Specjaliści przypominają jednak, że warto nadal śledzić komunikaty służb hydrometeorologicznych, zwłaszcza w cieplejszych rejonach kraju, gdzie topnienie lodu przebiega najszybciej. Mimo to prognozy są optymistyczne, a ryzyko powodzi minimalne, co pozwala lokalnym społecznościom cieszyć się wiosenną aurą i obserwować budzącą się do życia przyrodę bez obaw o wodę.

