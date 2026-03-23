Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    „Kochajmy przyrodę — wieszajmy budki lęgowe”: piękne święto w Kowalczukach

    W piątek 13 marca pracownicy Filii Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach zorganizowali akcję ekologiczną pod hasłem „Kochajmy przyrodę — wieszajmy budki lęgowe”.

    Autor: KW
    Podczas akcji w lesie oraz w jego okolicach zawieszono kilka budek lęgowych, które wkrótce mogą stać się domem dla różnych gatunków ptaków.
    Do tej pięknej inicjatywy dołączyli uczniowie Gimnazjum im. Moniuszki oraz pracownicy leśnictwa w Kienie. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony przyrody oraz pomocy ptakom, które wczesną wiosną poszukują bezpiecznych miejsc do zakładania gniazd.

    Czas na świeżym powietrzu i korzyść dla przyrody

    Uczestnicy spotkali się, aby wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu i zrobić coś pożytecznego dla środowiska. Podczas akcji w lesie oraz w jego okolicach zawieszono kilka budek lęgowych, które wkrótce mogą stać się domem dla różnych gatunków ptaków. Takie budki są szczególnie potrzebne tam, gdzie brakuje naturalnych dziupli w drzewach.

    Pracownicy leśnictwa chętnie podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Opowiedzieli uczniom o ptakach żyjących w naszych lasach, o ich zwyczajach oraz o tym, jak ważną rolę odgrywają w przyrodzie. Wyjaśnili również, jak prawidłowo zawieszać budki lęgowe — na odpowiedniej wysokości, w bezpiecznym miejscu i z właściwym ustawieniem otworu wlotowego.

    Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali opowieści, zadawali pytania i aktywnie pomagali w zawieszaniu budek. Dla wielu z nich była to nie tylko ciekawa lekcja przyrody, ale także okazja do integracji i wspólnej pracy na rzecz środowiska.

    Tradycja, która uczy odpowiedzialności

    Akcja „Kochajmy przyrodę — wieszajmy budki lęgowe” stała się już piękną tradycją, która odbywa się co roku. Każdej wiosny uczniowie, nauczyciele, pracownicy biblioteki oraz leśnicy spotykają się, aby wspólnie zadbać o przyrodę i pomóc ptakom znaleźć bezpieczne miejsce do życia.

    Takie inicjatywy uczą młodych ludzi odpowiedzialności za środowisko naturalne, rozwijają wrażliwość na piękno przyrody oraz pokazują, że nawet małe działania mogą mieć duże znaczenie. Organizatorzy mają nadzieję, że zawieszone budki lęgowe szybko zostaną zasiedlone przez ptaki, a akcja będzie kontynuowana również w kolejnych latach.

    Inf. Organizatorzy

    Afisze

    Więcej od autora

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.