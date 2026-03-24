XVI Narodowe Dyktando na Litwie

Dyktando organizowane jest od 2006 r. Uczestnicy będą mogli pisać tekst w bibliotekach, szkołach, samorządach, a także w domach. Transmisja na żywo zostanie przeprowadzona w radiu LRT.

„Narodowe dyktando co roku przypomina, że język litewski jest żywy na tyle, na ile go używamy. Jedna godzina, jeden tekst i tysiące ludzi w różnych miejscach — to poczucie wspólnoty, co tworzy język. Czasami wydaje się, że dyktando to tylko tekst i zasady. Jednak w rzeczywistości zawsze dotyczy ono ludzi i ich relacji z językiem. Każdej wiosny otrzymujemy mnóstwo pytań, kiedy będziemy pisać, dlatego bardzo cieszymy się, że znów możemy zaprosić wszystkich do spotkania przy kartce z dyktandem” — stwierdziła w komunikacie organizatorka Narodowego Dyktanda Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė.

„Publiczny nadawca ma szczególną misję — jednoczyć ludzi wokół wspólnych doświadczeń, które wzmacniają naszą tożsamość. Narodowe dyktando to jedna z najpiękniejszych tradycji, która co roku przypomina, że język żyje wtedy, gdy wszyscy razem o niego dbamy. Cieszymy się, że LRT może pomóc w utrzymaniu tej inicjatywy widocznej i dostępnej dla każdego — zarówno na Litwie, jak i poza jej granicami” — powiedział zastępca dyrektora generalnego LRT Gytis Oganauskas.

Najlepsi uczestnicy zostaną zaproszeni do finału, w którym wyłonieni zostaną zwycięzcy w trzech kategoriach: uczeń, osoba dorosła oraz Litwin mieszkający za granicą. Dyktando trwa zazwyczaj około 50 minut i opiera się na tekście przygotowanym przez litewskich pisarzy.