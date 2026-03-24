Więcej
    Strona głównaWiadomości

    XVI Narodowe Dyktando na Litwie

    Narodowe Dyktando na Litwie odbędzie się 16 kwietnia o godz. 11:00. Wydarzenie, organizowane po raz szesnasty, ma potencjał zgromadzić tysiące uczestników w kraju i za granicą. Jak podkreślają organizatorzy, inicjatywa ma wymiar nie tylko edukacyjny.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Uczniowie za ławkami.
    Fot. Iwona Klimaszewska

    Dyktando organizowane jest od 2006 r. Uczestnicy będą mogli pisać tekst w bibliotekach, szkołach, samorządach, a także w domach. Transmisja na żywo zostanie przeprowadzona w radiu LRT.

    „Narodowe dyktando co roku przypomina, że język litewski jest żywy na tyle, na ile go używamy. Jedna godzina, jeden tekst i tysiące ludzi w różnych miejscach — to poczucie wspólnoty, co tworzy język. Czasami wydaje się, że dyktando to tylko tekst i zasady. Jednak w rzeczywistości zawsze dotyczy ono ludzi i ich relacji z językiem. Każdej wiosny otrzymujemy mnóstwo pytań, kiedy będziemy pisać, dlatego bardzo cieszymy się, że znów możemy zaprosić wszystkich do spotkania przy kartce z dyktandem” — stwierdziła w komunikacie organizatorka Narodowego Dyktanda Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė.

    „Publiczny nadawca ma szczególną misję — jednoczyć ludzi wokół wspólnych doświadczeń, które wzmacniają naszą tożsamość. Narodowe dyktando to jedna z najpiękniejszych tradycji, która co roku przypomina, że język żyje wtedy, gdy wszyscy razem o niego dbamy. Cieszymy się, że LRT może pomóc w utrzymaniu tej inicjatywy widocznej i dostępnej dla każdego — zarówno na Litwie, jak i poza jej granicami” — powiedział zastępca dyrektora generalnego LRT Gytis Oganauskas.

    Najlepsi uczestnicy zostaną zaproszeni do finału, w którym wyłonieni zostaną zwycięzcy w trzech kategoriach: uczeń, osoba dorosła oraz Litwin mieszkający za granicą. Dyktando trwa zazwyczaj około 50 minut i opiera się na tekście przygotowanym przez litewskich pisarzy.

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.