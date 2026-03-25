Poznaj edukację zawodową od środka

W dniach 16-17 kwietnia wszystkie szkoły zawodowe na Litwie zapraszają na dni otwarte. W tych dniach odwiedzający będą mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną szkół zawodowych, zwiedzić klasy, laboratoria oraz symulatory. Organizatorzy przewidują także interaktywne zajęcia, konkursy, wykłady i dyskusje.

Wydarzenie ma na celu przybliżenie możliwości, jakie oferuje współczesne kształcenie zawodowe, zarówno młodzieży, jak i dorosłym. W szkołach tych można zdobyć wykształcenie podstawowe, średnie oraz kwalifikacje zawodowe, a także podnieść dotychczasowe kompetencje.

„Dni otwartych drzwi w placówkach doskonalenia zawodowego co roku przyciągają tysiące odwiedzających. To doskonała okazja, aby na własne oczy przekonać się, że współczesna edukacja zawodowa jest kreatywna i innowacyjna, a nauka w tych placówkach odbywa się przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu” — powiedział Rolandas Zuoza, wiceminister oświaty, nauki i sportu.

„Zapraszam wszystkich — zarówno rodziny, nauczycieli, jak i dorosłych zainteresowanych szkoleniem zawodowym — aby nie przegapili okazji do odwiedzenia placówek szkolenia zawodowego, wypróbowania na własnej skórze różnych zawodów, wzięcia udziału w konkursach i innych zabawnych zajęciach. Zachęcam również do zapoznania się z możliwościami kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia zawodowego — można w nich zdobyć nie tylko zawód, ale i świadectwo maturalne” — dodał.

Inwestycje i rozwój szkolnictwa zawodowego

Placówki szkolenia zawodowego są systematycznie modernizowane, głównie dzięki wsparciu środków unijnych. W ubiegłym roku na rozwój infrastruktury przeznaczono ponad 38 mln euro.

Szkolnictwo zawodowe dostosowuje się do potrzeb rynku pracy, oferując programy, w których ponad dwie trzecie stanowi nauka praktyczna. Uczniowie mogą korzystać ze stypendiów, zakwaterowania w akademikach oraz uczestniczyć w międzynarodowych programach wymiany.

Rosnące zainteresowanie wydarzeniem

Dni otwartych drzwi organizowane są we wszystkich placówkach kształcenia zawodowego od 2023 r. Z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem — w ubiegłym roku przyciągnęły ponad 8 tys. uczestników z całej Litwy.

Szczegółowe informacje oraz lista placówek dostępne są na stronie internetowej www.igykprofesija.lt.

Rekrutacja rusza w czerwcu

Letni etap głównej rekrutacji do placówek szkolenia zawodowego w 2026 r. rozpocznie się 15 czerwca. Wnioski mogą składać zarówno osoby chcące zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe, jak i uczniowie klas 9—10 oraz I—IV gimnazjum zainteresowani nauką w ramach wybranych modułów.