We wtorek, 24 marca, Sejm w pierwszym czytaniu zaaprobował projekt budowy poligonu w Kopciowie przy granicy z Polską. 102 posłów poparło projekt, 10 głosowało przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Przeciwko budowie głosowali przede wszystkim posłowie „Świtu Niemna”, natomiast członkowie Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych głosowali przeciw lub powstrzymali się od głosu. „Projekt, jaki został przedstawiony mi osobiście, jest nie do przyjęcia” — oświadczył lider „Świtu Niemna” Remigijus Žemaitaitis.

„Tania próba zebrania głosów w wyborach”

Socjaldemokraci skrytykowali decyzję swych partnerów koalicyjnych. „Decyzja o niepoparciu jest politykierstwem i tanią próbą zebrania głosów na najbliższych wyborach” — napisał na Facebooku minister ochrony kraju Robertas Kaunas.

Pełniący obowiązki przewodniczącego socjaldemokratów mer rejonu janowskiego Mindaugas Sinkevičius oświadczył, że zachowanie koalicjantów jest nie do przyjęcia. „Dla mnie takie zachowanie partnerów koalicyjnych jest nie do przyjęcia i dziś powiedziałem również premier, że będziemy musieli i jesteśmy zobowiązani je ocenić w organach partyjnych — w tym przypadku w radzie partii — rozstrzygając, jak to oceniamy: czy to tolerujemy, czy jest to dla nas całkowicie nieakceptowalne” — powiedział na antenie Žinių radijas.

W podobnym tonie wypowiedział się również przewodniczący Sejmu. „Wszyscy chcieliśmy, aby to głosowanie było bardziej jednomyślne. Możemy powiedzieć, że aż 102 posłów na Sejm głosowało »za«”— to jeden z najwyższych wyników w głosowaniach całego Sejmu” — powiedział w rozmowie z tym samym radiem Juozas Olekas. Dodał także: „Dlatego te kwestie trzeba omówić, bo nadchodzą kolejne ważne sprawy i musimy mieć większość, aby nasze zobowiązania wobec obywateli Litwy były realizowane, zwłaszcza w tak istotnych kwestiach jak utrzymanie pokoju”.

Mindaugas Sinkevičius oświadczył, że zachowanie koalicjantów jest nie do przyjęcia | Fot. Josvydas Elinskas, ELTA

Głosowanie historyczne

Ośrodek prezydencki pogratulował Sejmowi w sprawie zaaprobowania projektu, ale podkreślił, że w sprawach najważniejszych dla państwa koalicja rządząca musi mówić jednym głosem.

Premier głosowanie nazwała historycznym. Chociaż dziennikarze kilkakrotnie pytali, jak ocenia zachowanie partnerów koalicyjnych, mimo wszystko nie udzieliła odpowiedzi. „Wczorajsze głosowanie oceniam wyjątkowo pozytywnie. Było to wydarzenie historyczne, kiedy wszyscy — niezależnie od tego, czy poseł należy do opozycji, czy do większości — zjednoczyliśmy się wokół wspólnego, ważnego celu strategicznego. To jest przykład, jak Sejm mógłby się jednoczyć przy podejmowaniu szczególnie istotnych decyzji” — oświadczyła dziennikarzom Inga Ruginienė, przy okazji podziękowała opozycji za wsparcie.

Z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Spinter tyrimai na zlecenie Ministerstwa Ochrony Kraju wynika, że dwie trzecie mieszkańców kraju (64 proc.) popiera tworzenie nowych poligonów lub rozbudowę istniejących, sprzeciwia się temu tylko 14 proc. mieszkańców kraju.

We środę (25 marca) odbyło się posiedzenie prezydium partii socjaldemokratycznej. Przed zamknięciem numeru redakcja „Kuriera Wileńskiego” nie miała jeszcze żadnych informacji o podjętych decyzjach dotyczących przyszłości koalicji.