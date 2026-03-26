Weekend będzie krótszy o godzinę: nadchodzi czas letni

Według naukowców, że przesunięcie czasu może negatywnie wpływać na zdrowie, zaburzając rytm snu i codziennego funkcjonowania organizmu, co prowadzi do zmęczenia, problemów z koncentracją i obniżenia odporności.

Zaburzone rytmy i konsekwencje zdrowotne

— Przeprowadzono wiele badań naukowych, które wykazują, że zmiana czasu ma realny i negatywny wpływ na organizm człowieka. Każdy posiada zegar biologiczny, zwany rytmami cyrkadialnymi, które sterują pracą wszystkich układów organizmu — wiedzą, kiedy być aktywnym, kiedy odpoczywać i kiedy przygotować się do snu. Z biegiem czasu każdy wypracowuje sobie określone rytuały: kiedy jeść, spać i odpoczywać, aby w ciągu dnia funkcjonować efektywnie — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prof. Julius Kalibatas, lekarz rodzinny i prezes Litewskiego Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych.

Zmiana czasu zaburza rytmy cyrkadialne i wewnętrzny zegar organizmu.

— Zakłócenie zegara biologicznego może być jedną z przyczyn chorób nowotworowych. Po zmianie czasu u wielu osób pojawiają się problemy ze snem — śpią kiepsko, powierzchownie, budzą się w nocy i rano czują się niewyspani — dodaje prof. Kalibatas.

Jak zauważa profesor, badania wśród personelu medycznego pokazują, że przesunięcie zegarków wpływa także na jakość pracy. W jednym ze szpitali w Anglii stwierdzono, że nawet do tygodnia po zmianie czasu lekarze popełniają więcej błędów diagnostycznych, mają trudności z orientacją w sytuacji, a normalna pamięć zostaje zaburzona.

Ekspert podkreśla, że zmiana czasu negatywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy — częściej występują zaburzenia rytmu serca i napady stenokardii. Dotknięty zostaje także ośrodkowy układ nerwowy: wzrasta liczba napadów padaczkowych i migrenowych. Duńscy naukowcy wykazali, że kilka dni po przestawieniu zegarków pojawia się więcej przypadków nerwic i depresji, a organizm potrzebuje nawet kilku tygodni, aby w pełni przystosować się do nowego czasu.

Kto odczuwa zmiany najmocniej?

— Najbardziej podatne na skutki zmiany czasu są dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z przewlekłymi chorobami. Dzieci, których organizm wciąż się rozwija, mają bardzo wrażliwe rytmy snu i czuwania. Zmiana czasu może prowadzić do trudności z zasypianiem, rozdrażnienia, spadku koncentracji i gorszego samopoczucia w ciągu dnia — zaznacza specjalista.

Jak mówi, kobiety w ciąży są szczególnie narażone, ponieważ przesunięcie rytmu dobowego wpływa na poziom hormonów, jakość snu i samopoczucie zarówno matki, jak i dziecka. Zaburzenia snu w tym okresie mogą prowadzić do większego zmęczenia, wahań nastroju, a nawet problemów zdrowotnych w ciąży.

— Osoby z przewlekłymi chorobami, np. kardiologicznymi, neurologicznymi czy metabolicznymi, są bardziej podatne na negatywne skutki zmiany czasu. Zaburzenie rytmów cyrkadialnych może pogorszyć kontrolę nad chorobą, zwiększyć ryzyko zaostrzenia objawów, nasilenia napadów padaczkowych, migren, problemów sercowo-naczyniowych czy wahań ciśnienia krwi. Te grupy powinny szczególnie zadbać o rytm snu i odpoczynku w okresie zmiany czasu — podkreśla prof. Kalibatas.

Na Litwie czas letni wprowadzany jest w ostatnią niedzielę marca — o godz. 3:00 przesuwa się wskazówki zegara o godzinę do przodu. Zmiana czasu zimowego następuje w ostatnią niedzielę października — o godz. 4:00 cofa się zegary o godzinę. Czas letni obowiązuje przez siedem miesięcy — do końca października.