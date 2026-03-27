Decyzja wynika z zatwierdzenia przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu regulaminu tworzenia klas dla uczniów uprawiających sport. Rozwiązanie skierowane jest do młodzieży realizującej programy sportowe klubów lub federacji na wysokim poziomie.

„Status klas sportowych pozwoli uczniom dążyć do zwycięstw bez obaw o wyniki w nauce. Elastyczny plan zajęć pomoże pogodzić intensywne treningi z wysokiej jakości edukacją, dzięki czemu utalentowani sportowo młodzi ludzie będą czuli się pewniej, myśląc o swojej przyszłości. Chcemy stworzyć dzieciom najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju i uprawiania sportu w tej samej szkole” – mówi wiceminister oświaty, nauki i sportu Giedrius Grybauskas.

Warunki tworzenia klas sportowych

Klasy sportowe będą mogły działać w progimnazjach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Warunkiem przyjęcia ucznia będzie rekomendacja organizacji sportowej prowadzącej program szkoleniowy. Rozwiązanie ma umożliwić systematyczne rozwijanie talentów sportowych.

Podstawą funkcjonowania klas będzie umowa o współpracy między szkołą a federacją sportową lub klubem.

Organizacja nauki i treningów

Szkoły będą musiały dysponować odpowiednią infrastrukturą sportową lub zapewnić dostęp do zewnętrznych obiektów. Za prowadzenie treningów odpowiadać będą organizacje sportowe.

Placówki zobowiązane będą do dostosowania planu lekcji do harmonogramu treningów, tak aby uczniowie mogli łączyć edukację z intensywnym przygotowaniem sportowym bez zakłóceń.