Więcej
    Strona głównaSport

    Nowość w litewskiej oświacie — klasy sportowe. Już są wymagania dla szkół

    Od przyszłego roku szkolnego szkoły na Litwie będą mogły tworzyć klasy sportowe. Nowe rozwiązanie ma ułatwić uczniom łączenie nauki z treningami i planowanie kariery dwutorowej. Jakie warunki będą musiały spełnić placówki?

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Uczniowie podczas treningu sportowego – nowe klasy sportowe mają ułatwić łączenie nauki z rozwijaniem talentów | Fot. Freepik

    Czytaj również...

    Decyzja wynika z zatwierdzenia przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu regulaminu tworzenia klas dla uczniów uprawiających sport. Rozwiązanie skierowane jest do młodzieży realizującej programy sportowe klubów lub federacji na wysokim poziomie.

    „Status klas sportowych pozwoli uczniom dążyć do zwycięstw bez obaw o wyniki w nauce. Elastyczny plan zajęć pomoże pogodzić intensywne treningi z wysokiej jakości edukacją, dzięki czemu utalentowani sportowo młodzi ludzie będą czuli się pewniej, myśląc o swojej przyszłości. Chcemy stworzyć dzieciom najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju i uprawiania sportu w tej samej szkole” – mówi wiceminister oświaty, nauki i sportu Giedrius Grybauskas.

    Warunki tworzenia klas sportowych

    Klasy sportowe będą mogły działać w progimnazjach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Warunkiem przyjęcia ucznia będzie rekomendacja organizacji sportowej prowadzącej program szkoleniowy. Rozwiązanie ma umożliwić systematyczne rozwijanie talentów sportowych.

    Podstawą funkcjonowania klas będzie umowa o współpracy między szkołą a federacją sportową lub klubem.

    Organizacja nauki i treningów

    Szkoły będą musiały dysponować odpowiednią infrastrukturą sportową lub zapewnić dostęp do zewnętrznych obiektów. Za prowadzenie treningów odpowiadać będą organizacje sportowe.

    Placówki zobowiązane będą do dostosowania planu lekcji do harmonogramu treningów, tak aby uczniowie mogli łączyć edukację z intensywnym przygotowaniem sportowym bez zakłóceń.

    Czytaj także: Wilno rozszerza stypendium dla sportowców. Jedna dziedzina wyróżnia się

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. ŠMSM

    Więcej od autora

    Gospodarka

    Akcje, obligacje i II filar. Jak inwestować w przyszłość? „Najważniejsze to realistyczne oczekiwania”

    Tysiąc euro może dziś wydawać się niewielką kwotą, ale w długim terminie może decydować o finansowej przyszłości. Różnice w wynikach inwestycji sięgają tysięcy euro — a wybór strategii wciąż budzi spory wśród mieszkańców Litwy.
    Wiadomości

    Wilno chwali się wielkimi porządkami po zimie. Wśród efektów… czystsze powietrze

    Priorytet dla głównych tras i przestrzeni publicznychPrace rozpoczęto od miejsc o największym natężeniu ruchu. Obejmują one główne chodniki, ścieżki rowerowe, schody, przystanki komunikacji miejskiej oraz wysepki drogowe.Na Starym Mieście...
    Społeczeństwo

    Podwózka do kliniki nie dla każdego? Litwa wprowadza nowe zasady

    Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia określają, kto może skorzystać z transportu medycznego jako warunku dostępu do świadczeń zdrowotnych. Kluczowe znaczenie mają stan zdrowia oraz sytuacja społeczna pacjentów.„Poprzez te...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.