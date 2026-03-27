W czerwcu Wilno stanie się światowym centrum Bożego Miłosierdzia

Kongres odbywa się co trzy lata w różnych częściach świata — wcześniej gościły go m.in. Rzym, Kraków, Bogota, Manila oraz Apia. W 2026 r. wybór padł na Wilno nieprzypadkowo.

Czym jest WACOM?

WACOM (ang. World Apostolic Congress on Mercy) to inicjatywa, której celem jest głoszenie i ukazywanie światu przesłania o Bożym Miłosierdziu — nieskończonej miłości Boga i nadziei dla każdego człowieka.

Idea kongresów wyrasta z nauczania św. Jana Pawła II, który szczególnie podkreślał znaczenie Bożego Miłosierdzia. To on kanonizował siostrę Faustynę, ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Sama idea światowego kongresu narodziła się w 2005 r. w Krakowie, a została pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI. Pierwszy kongres odbył się w Rzymie w 2008 r.

Wilno — miasto Miłosierdzia

Nasze miasto zajmuje wyjątkowe miejsce w historii kultu Bożego Miłosierdzia. To właśnie tutaj żyła i działała św. Faustyna Kowalska, tutaj — pod duchowym kierownictwem bł. Michała Sopoćki powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego, a także tutaj została podyktowana modlitwa Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Dziś oryginał obrazu czczony jest w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie i przyciąga pielgrzymów z całego świata. To duchowe dziedzictwo sprawia, że Wilno nazywane jest światową stolicą Bożego Miłosierdzia.

„Budujemy Miasto Miłosierdzia”

Hasłem tegorocznego kongresu jest: „Budujemy Miasto Miłosierdzia”. To zaproszenie nie tylko do refleksji, ale przede wszystkim do działania — do tworzenia wspólnot opartych na wrażliwości, solidarności i trosce o drugiego człowieka.

Jak podkreśla arcybiskup Wilna Gintaras Grušas: „Bóg jest architektem Miasta Miłosierdzia, a my — Jego współpracownikami. Zapraszam do przybycia do Wilna, aby doświadczyć Bożego miłosierdzia i stać się jego świadkami”.

Organizatorami wydarzenia są Dykasteria ds. Ewangelizacji Stolicy Apostolskiej oraz Archidiecezja Wileńska. W kongresie wezmą udział biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, liderzy wspólnot, świeccy, młodzież i rodziny.

Program duchowy i kulturalny

Program kongresu obejmuje pięć intensywnych dni modlitwy i spotkań. Uczestnicy wezmą udział m.in. w: konferencjach i nauczaniach, świadectwach wiary, Mszach Świętych i nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych i uwielbienia, inicjatywach charytatywnych w mieście, pielgrzymkach po Wilnie, wydarzeniach kulturalnych i projekcjach filmowych.

Kongres rozpocznie się w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa procesją eucharystyczną z Katedry Wileńskiej, a zakończy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa modlitwą o pokój i braterstwo między narodami.

Szczególnym wydarzeniem będzie również festiwal młodzieży, zaplanowany na 6 czerwca — dzień poprzedzający oficjalne otwarcie kongresu.

Główne wydarzenia odbędą się na Górze Zbawiciela przy Kościele Serca Jezusowego (ul. Rasų 6) — miejscu, które przez wieki było przestrzenią modlitwy i działalności charytatywnej. To właśnie tam w 1934 r. powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego.

W czasach sowieckich miejsce to zostało przekształcone w więzienie. Dziś, dzięki Kongresowi Miłosierdzia, ponownie staje się symbolem nadziei, pojednania i duchowej odnowy.

Świadkowie wiary z całego świata

W wydarzeniu weźmie udział około 5 tys. osób — biskupów, kapłanów, świeckich, rodzin i młodzieży. Wśród zaproszonych prelegentów i świadków znajdą się znane postaci Kościoła i życia społecznego, m.in.: kard. Grzegorz Ryś, Nicky Gumbel, twórca kursu Alfa, ks. Chris Alar MIC, ks. James Mallon, Matt Fradd, Kevin Hyland — działacz na rzecz walki z handlem ludźmi, oraz rodzina Kissell, dzieląca się świadectwem życia i wiary.

Ich obecność podkreśla międzynarodowy i dialogiczny charakter wydarzenia.

Rejestracja do 1 kwietnia

Udział w kongresie wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez oficjalną stronę:

Organizatorzy przypominają, że rejestracja uczestników trwa tylko do 1 kwietnia.

Udział w kongresie jest odpłatny — środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Choć udział w kongresie wymaga rejestracji, organizatorzy podkreślają, że część wydarzeń będzie dostępna także dla osób bez biletu.

Bez wcześniejszej rejestracji będzie można wziąć udział m.in. w: uroczystej Mszy św. otwierającej kongres; procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała; wybranych częściach programu popołudniowego; koncertach wieczornych; Mszach św. we wtorek i środę.

W wielu językach

Kongres będzie miał charakter międzynarodowy także pod względem językowym. Główne konferencje będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski, polski i włoski.

Popołudniowe spotkania odbywać się będą w różnych językach — litewskim, polskim, angielskim i włoskim — a część z nich również będzie tłumaczona. Msze Święte będą sprawowane w różnych językach, z tłumaczeniem homilii.

Organizatorzy przewidują także możliwość zapewnienia sprzętu tłumaczeniowego dla innych grup językowych, jeśli zgłoszą się z własnym tłumaczem.

VI Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia to nie tylko wydarzenie religijne, ale także zaproszenie do spotkania, dialogu i refleksji nad tym, jak budować świat bardziej ludzki i pełen nadziei.