Pyłki drzew główną przyczyną wiosennych alergii

Katar sienny wywołują przede wszystkim pyłki drzew, traw i chwastów. Pierwsze objawy mogą pojawić się już w połowie marca, gdy rozpoczyna się pylenie drzew. Najwcześniej kwitną leszczyny i olchy, następnie brzozy, klony oraz topole.

„Objawy kataru siennego powtarzają się co roku mniej więcej o tej samej porze i zależą od stężenia pyłków w powietrzu. Nieleczona katar sienny zakłóca normalne życie człowieka: z powodu uciążliwych objawów ludzie nie mogą się wyspać, uprawiać sportu i dobrze spędzać wolnego czasu, mogą mieć trudności w pracy lub nauce” — mówi alergolog dr Miglė Kuprienė, kierowniczka Centrum Alergologii Szpitala Klinicznego w Wilnie.

Monitorowanie pyłków i ograniczanie ekspozycji

Podstawą leczenia jest identyfikacja alergenu i unikanie kontaktu z nim. Specjaliści zalecają ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach o dużym stężeniu pyłków oraz zamykanie okien w domu i samochodzie.

„Unikanie czynników wywołujących alergię jest trudne, jednak pewne środki mogą pomóc w ograniczeniu ich wpływu i ułatwić codzienne życie. Jednym z nich jest korzystanie z aplikacji mobilnych, które pozwalają na monitorowanie stężenia pyłków w powietrzu w czasie rzeczywistym, sprawdzanie początku i końca kwitnienia roślin oraz planowanie swoich działań w oparciu o te informacje. W Wilnie informacje te są dostępne w aplikacji KOVAS. Po wybraniu warstwy mapy »Pyłki« (lit. (Žiedadulkės) można sprawdzić stężenie pyłków różnych drzew, a w przypadku zauważenia wyższych wskaźników — podjąć dodatkowe środki ochronne: nosić okulary przeciwsłoneczne na zewnątrz, a przed wyjściem z domu posmarować nos kremem ochronnym” — komentuje alergolog.

Ekspertka zaleca również, aby po powrocie do domu zmieniać odzież i brać prysznic, co pozwala usunąć pyłki ze skóry i włosów.

Dane pomiarowe i ich znaczenie

W Wilnie pomiar stężenia pyłków prowadzony jest przy użyciu urządzenia zainstalowanego na dachu Centrum Nauk o Życiu Uniwersytetu Wileńskiego. Dane obejmują obszar w promieniu około 30-50 kilometrów i pozwalają ocenić ogólną sytuację w mieście oraz jego okolicach. Dokładniejsze określenie lokalnych różnic wymagałoby dodatkowych pomiarów.

Katar sienny dotyka także dorosłych

Specjaliści podkreślają, że alergia może pojawić się w każdym wieku, także u osób, które wcześniej nie doświadczały podobnych objawów. Ryzyko jej wystąpienia zależy zarówno od czynników genetycznych, jak i środowiskowych.

„Uważa się, że wpływ na to ma coraz większe zanieczyszczenie powietrza, warunki życia ludzi i wiele innych czynników. Na katar sienny cierpią zarówno dzieci, jak i dorośli. Może ona pojawić się w każdym wieku, jednak najczęściej ujawnia się przed 20. rokiem życia i często trwa przez całe życie” — zauważa Miglė Kuprienė.

Leczenie i konsultacja ze specjalistą

Objawy kataru siennego można łagodzić za pomocą leczenia farmakologicznego, jednak konieczna jest konsultacja z lekarzem alergologiem. Specjalista dobiera terapię indywidualnie, a w niektórych przypadkach zaleca immunoterapię.

„Lekarz alergolog, po ocenie dolegliwości i zbadaniu pacjenta, zaleca indywidualnie dobraną metodę leczenia, a w niektórych przypadkach zaleca zastosowanie immunoterapii specyficznej. Dlatego osoby, które chcą zapobiec katarowi siennemu lub skutecznie go kontrolować, powinny zwrócić się o pomoc do lekarzy” — mówi lekarka.