    Mieszkańcom rejonu wileńskiego będą bezpłatnie rozdawane kompostowniki

    Samorząd Rejonu Wileńskiego właścicielom domów jednorodzinnych oraz działek w ogrodach działkowych bezpłatnie rozdaje kompostowniki. Podkreśla się, że kompostowniki są przyznawane wyłącznie osobom mieszkającym na stałe, które nie mają zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami.

    Autor: Inf. ASRW
    Kompostowniki.
    Mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem pojemnika proszeni są o kontakt z lokalną spółką komunalną | Fot. vrsa.lt

    Na jedno gospodarstwo domowe przysługuje jeden kompostownik.

    Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy chcą otrzymać kompostownik na odpady zielone, są proszeni o zgłoszenie się z dokumentem tożsamości do przedsiębiorstwa komunalnego zgodnie z obsługiwanym obszarem:

    Spółka „Nemenčinės komunalininkas” (obsługuje gminy: Awiżenie, Bezdany, Bujwidze, Dukszty, Mejszagoła, Niemenczyn, Podbrzezie, Rzesza, Suderwie, Sużany, Zujuny) lub Spółka „Nemėžio komunalininkas” (obsługuje gminy: Czarny Bór, Kowalczuki, Ławaryszki, Mariampol, Miedniki, Mickuny, Niemież, Pogiry, Rudomino, Rukojnie, Szaterniki)

    Spółka „Nemenčinės komunalininkas” będzie wydawać kompostowniki i prowadzić rejestrację pod adresem Piliakalnio g. 50, Niemenczyn, w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00–16:00 (przerwa obiadowa 11:30–12:15), tel.: +370 685 27 660

    Spółka „Nemėžio komunalininkas” prowadzi rejestrację kompostowników w dziale gospodarki odpadami (II piętro), adres: Sodų g. 23, Skojdziszki, w każdy poniedziałek i środę w godz. 7:00–15:30, piątek 7:00–14:30 (przerwa obiadowa 11:00–11:45), tel.: +370 603 91 344 (po połączeniu należy wybrać cyfrę 3).

    Zaznaczamy, że mieszkańcom, którym kompostowniki wydano wcześniej, nie będą one ponownie rozdawane. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy posiadany kompostownik jest uszkodzony, złamany lub w inny sposób nie nadaje się do użytku, wówczas zostanie wymieniony na nowy.

    Kompostowniki są przeznaczone do przetwarzania odpadów powstających w gospodarstwie domowym po ich wcześniejszym posegregowaniu.

    Do kompostowania nadają się:

    odpady kuchenne: resztki owoców i warzyw, obierki, skorupki jaj, torebki herbaty, fusy z kawy i filtry, rozdrobniony papier
    odpady ogrodowe: liście, skoszona trawa, młode chwasty (bez nasion), stara ziemia z doniczek, obornik (królików, kur, koni, krów)

    Do kompostowania NIE nadają się: mięso, ryby, tłuszcze, kości, produkty mleczne, odpady plastikowe i syntetyczne, chore rośliny, odchody psów i kotów, chwasty z dojrzałymi nasionami.

    Przypominamy, że odpady zielone są również przyjmowane i kompostowane w punktach zbiórki w regionie wileńskim. Od jednego mieszkańca rocznie przyjmowane jest bezpłatnie do 1000 kg (lub 3 m³) odpadów zielonych.

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

