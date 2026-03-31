Zgodnie z nowymi przepisami kask jest obowiązkowy podczas jazdy rowerem, hulajnogą oraz skuterem. Ponadto od stycznia bieżącego roku firmy wynajmujące hulajnogi elektryczne mają obowiązek zapewnienia kasków dla swoich klientów.

Zdjęcie nie stanowi dowodu, że kask był używany

Z początkiem sezonu na stołecznych ulicach można zobaczyć rzędy hulajnóg z przypiętymi kaskami, jednak rzadko który użytkownik hulajnogi zakłada kask podczas jazdy. Zdecydowana większość porusza się po mieście bez ochrony na głowę.

— Jeszcze w tym miesiącu w Wilnie rozpoczną się kontrole prewencyjne prowadzone wspólnie z policją. Jazda bez kasku może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 40 euro. Ważne jest, aby wiedzieć, że wyłącznie policja ma prawo nakładać kary administracyjne — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dominykas Stonkus, kierownik Działu Organizacji Zrównoważonej Mobilności w spółce samorządowej JUDU.

Rozmówca zaznacza, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na kierującym pojazdem.

— Platformy wynajmu hulajnóg nie weryfikują, czy użytkownik ma założony kask podczas jazdy — odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przepisów spoczywa na kierującym pojazdem. Po zakończeniu jazdy należy przesłać zdjęcie do operatora pojazdów przedstawiające prawidłowo zaparkowaną hulajnogę elektryczną wraz z kaskiem. Zdjęcie to nie stanowi dowodu, że kask był używany w trakcie jazdy, służy jedynie potwierdzeniu, że hulajnoga została zwrócona zgodnie z zasadami, czyli z kaskiem — wyjaśnia Dominykas Stonkus.

Rozmówca przypomina, że osoba kierująca wynajętą hulajnogą powinna mieć swój własny kask, jeżeli nie chce korzystać z kasku oferowanego przez operatora. Korzystanie bywa ograniczone głównie ze względów higienicznych czy wygody.

Kask ochronny powinien dokładnie pasować do głowy, dobrze przylegać, nie przesuwać się na boki oraz nie zasłaniać oczu. Musi być prawidłowo zapięty (ale nie za ciasno, aby nie powodować dyskomfortu), co zapewnia bezpieczeństwo i stabilność w razie upadku.

Zmiany mają zapobiec setkom urazów

Zmiany w ustawie kładą szczególny nacisk na problem nieuregulowanego korzystania z hulajnóg elektrycznych, co w ostatnim czasie doprowadziło do wielu tragicznych wypadków.

„Dotychczas noszenie kasku dla motocyklistów, rowerzystów, deskorolkarzy czy osób jadących na hulajnodze elektrycznej było obowiązkowe tylko dla osób poniżej 18. roku życia oraz tych uczestników ruchu, którzy poruszali się po jezdni. Dążymy do tego, aby podróże użytkowników pojazdów mikromobilnych były jeszcze bardziej bezpieczne, dlatego w tym roku nie będzie żadnych wyjątków, a kaski będą obowiązkowe dla osób w każdym wieku” — zapowiedział minister komunikacji Juras Taminskas. Minister podkreślił, że zmiany te pomogą zapobiegać setkom urazów, do których dochodzi każdego roku.

Resort informuje, że — tak jak dotychczas — jazda będzie dozwolona wyłącznie pojazdami mikromobilnymi wyposażonymi w działający hamulec i klakson, białe światło z przodu, czerwone światło z tyłu, a także pomarańczowe elementy odblaskowe po obu stronach.

Podczas jazdy po jezdni kierowcy pojazdów elektrycznych muszą zakładać jaskrawą kamizelkę z elementami odblaskowymi lub upewnić się, że pojazd ma włączone białe światło z przodu i czerwone z tyłu. W ciemności lub przy słabej widoczności obowiązkowe jest noszenie kamizelki odblaskowej oraz korzystanie z oświetlenia.

Kierowcom pojazdów elektrycznych zaleca się również stosowanie ochraniaczy na łokcie i kolana, obuwia antypoślizgowego oraz odzieży odblaskowej, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo.