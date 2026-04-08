Uczniowie z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu odnieśli znaczący sukces w XIV Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim.

Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz popularyzowanie historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem życia i dorobku jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanu – Romana Dmowskiego, uznawanego za ojca niepodległości i wybitnego myśliciela politycznego.

Tegorocznym tematem przewodnim były słowa: „Wykonać Testament Chrobrego” – według myśli Romana Dmowskiego. Hasło to odwołuje się do idei budowy silnego i niezależnego państwa, głęboko zakorzenionej w historii Polski, sięgającej czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Jedenaścioro uczniów

Do konkursu zgłoszono aż 411 prac, z których do finału zakwalifikowało się 98, a laureatów zaproszono na galę wręczenia nagród.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie klasy 8c: Albert Buzan, Lukrecja Iljinaitė, Elan Kalionov, Ervin Kuklys, Bogdan Olšuk, Marcin Rakovski, Enrika Tolkačiova, Ligija Tomaševič, Gabrielė Varkavičiūtė, Daniel Zuzo oraz uczeń klasy IIC Daniel Zinovjev, pracujący pod opieką dwóch nauczycielek – historii Christiny Masalskiej oraz języka polskiego Justyny Tankelun. Zdobyli II miejsce w kategorii filmowej, w której wyróżniono łącznie 9 laureatów.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 marca na Wydziale Historii Uniwersytetu w Białymstoku, mieszczącym się w dawnym gmachu PZPR. Podczas wydarzenia nagrodzono również nauczycieli za ich zaangażowanie i wkład w przygotowanie młodzieży.

Okazja do poszerzenia wiedzy

Laureaci, oprócz atrakcyjnych nagród, mieli okazję uczestniczyć w wykładach oraz uroczystej kolacji integracyjnej. Kolejnego dnia, 27 marca, wzięli udział w wycieczce do Drozdowa koło Łomży, gdzie odwiedzili Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich. Tam wysłuchali wykładu Mateusza Kotasa, dyrektora Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego, pt. „Dziedzictwo Romana Dmowskiego 87 lat po śmierci – poszukiwania tego, co zniszczyła II wojna światowa i PRL”.

Program obejmował również zwiedzanie gabinetu Romana Dmowskiego oraz specjalnej wystawy poświęconej jego życiu i działalności.

Organizatorem konkursu była Fundacja Obowiązek Polski, a jego inicjatorem i prezesem jest Dariusz Wasilewski.

Sukces uczniów z Niemieża stanowi powód do dumy dla całej społeczności lokalnej i jest dowodem na to, że młode pokolenie chętnie sięga po wiedzę historyczną oraz angażuje się w pielęgnowanie wartości patriotycznych.

Christina Masalska, nauczycielka historii oraz Justyna Tankeliun, nauczycielka języka polskiego, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

Śródtytuły od redakcji

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 13 (37) 04- 10/04/2026