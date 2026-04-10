    Litwa odnawia politykę migracyjną. Pierwsza taka aktualizacja od 6 lat

    Rząd Litwy zatwierdził nowe wytyczne polityki migracyjnej, dostosowane do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Dokument zakłada ograniczenie emigracji oraz wzmocnienie kontroli przepływów migracyjnych, jednak kluczowe dla jego skuteczności pozostają szczegóły wdrożenia.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Nowe wytyczne migracyjne koncentrują się na rynku pracy — rząd chce zatrzymać pracowników w kraju i selektywnie przyciągać nowych | Fot. Julius Kalinskas, ELTA

    W środę 8 kwietnia rząd zatwierdził zaktualizowane wytyczne dotyczące polityki migracyjnej przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak wskazano, zmiany uwzględniają aktualne uwarunkowania geopolityczne, czynniki wpływające na migrację oraz nowe regulacje prawne. Celem jest skuteczniejsze zarządzanie przepływami migracyjnymi zgodnie z interesem państwa. Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce w 2020 roku.

    Ograniczenie emigracji i wsparcie powrotów

    W dokumencie podkreślono dążenie do ograniczenia czynników sprzyjających emigracji oraz rozwiązywania jej przyczyn. Przewidziano także promowanie migracji zwrotnej oraz wzmacnianie relacji z diasporą litewską.

    Priorytetem w polityce przyciągania pracowników ma być powrót obywateli Litwy, obywateli UE oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jednocześnie zaznaczono, że brakująca siła robocza powinna być pozyskiwana z „bezpiecznych krajów, niestanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego”.

    Kontrola migracji i bezpieczeństwo

    Wytyczne zakładają zwalczanie nielegalnej pracy i wyzysku migrantów, a także stałą ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, w tym ryzyka radykalizacji. W razie potrzeby możliwe będzie zaostrzenie warunków przyjazdu cudzoziemców.

    Rząd planuje również wzmocnienie środków kontroli migracji oraz aktywny udział w kształtowaniu polityki migracyjnej Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów krajowych.

    Dokument przewiduje stworzenie skutecznego systemu integracji cudzoziemców, obejmującego nauczanie języka litewskiego oraz integrację społeczno-kulturową. W proces ten mają być bardziej zaangażowani pracodawcy.

    Monitorowanie integracji

    Planowane jest także zachęcanie zagranicznych studentów studiujących na Litwie do pozostania w kraju i podjęcia pracy. Równocześnie rozwijany będzie system monitorowania procesów migracyjnych i integracyjnych.

    Od bieżącego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie corocznie, do 1 czerwca, przedstawiać raport z realizacji polityki migracyjnej, natomiast Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy – raport dotyczący integracji cudzoziemców. Przewidziano również rozwój mechanizmów koordynacji międzyinstytucjonalnej oraz interoperacyjności systemów informatycznych.

    Źródła: Opr. J.B. na podst. BNS

