Aleksander Radczenko kandydatem na wysokie stanowisko państwowe

— Celem nadrzędnym każdego litewskiego kontrolera sejmowego jest szeroko rozumiana ochrona praw człowieka — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Aleksander Radczenko.

Kandydaturę prawnika oraz doradcy premier Ingi Ruginienė na to stanowisko zaproponował przewodniczący Sejmu Juozas Olekas. Jego zdaniem Radczenko posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawodawstwa, zarządzania publicznego oraz ochrony praw człowieka.

„Rozpoczął karierę zawodową w mediach, a następnie konsekwentnie pracował w najważniejszych instytucjach państwowych, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie prawa, legislacji i zarządzania publicznego” — zaznaczył Juozas Olekas.

Neutralność polityczna

Występując w parlamencie, Aleksander Radczenko oznajmił, że jego priorytetem na stanowisku kontrolera będzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę naszej gospodarki. Uważam, że powołanie kontrolera zajmującego się tym sektorem pozwoli rozpocząć rozwiązywanie istniejących problemów, a także wpłynie na poprawę otoczenia biznesowego” — podkreślił.

Kandydat zaznaczył również, że nie należy do żadnej partii politycznej, a jego dotychczasowa współpraca z przedstawicielami władz o różnych poglądach świadczy o jego niezależności.

„Sądzę, że byłem powoływany na te stanowiska nie ze względu na poglądy polityczne, lecz, mam nadzieję, dzięki moim kompetencjom” — dodał.

Stanowisko trzeciego kontrolera sejmowego

Litewski parlament powołuje kontrolera sejmowego na pięcioletnią kadencję. Obecnie funkcję kontrolerów sejmowych pełnią Erika Leonaitė i Jolita Miliuvienė. Stanowisko trzeciego kontrolera sejmowego ma zostać przywrócone m.in. w celu rozpatrywania skarg dotyczących możliwych naruszeń w świadczeniu usług publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

— W ubiegłym roku parlament utworzył stanowisko trzeciego kontrolera sejmowego, który łączy funkcje podobne do rzecznika praw obywatelskich oraz rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. Zgodnie z wolą parlamentu priorytetem nowego ombudsmana, niezależnie od tego, kto nim zostanie, będzie mały i średni biznes. Jednocześnie nadrzędnym celem każdego litewskiego kontrolera sejmowego, instytucji istniejącej od 30 lat i ustanowionej w Konstytucji, pozostaje szeroko rozumiana ochrona praw człowieka, walka z biurokracją oraz nadużyciami urzędniczymi — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” kandydat.

Aleksander Radczenko jest magistrem prawa. W 2014 r. był jednym z inicjatorów powołania Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Wilnie. Doradzał premierowi Gintautasowi Paluckasowi oraz przewodniczącej Sejmu Viktoriji Čmilytė-Nielsen. Był także doradcą prawnym prezydenta Gitanasa Nausėdy. Pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Gospodarki oraz pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawa w Kancelarii Rządu.