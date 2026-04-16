    Aleksander Radczenko kandydatem na wysokie stanowisko państwowe

    23 kwietnia Sejm RL zagłosuje nad kandydaturą Aleksandra Radczenki na stanowisko kontrolera sejmowego (ombudsmana).

    Autor: Justyna Giedrojć
    Aleksander Radczenko.
    „Zgodnie z wolą parlamentu priorytetem nowego ombudsmana, nieważne czy zostanę nim ja, czy ktokolwiek inny, będzie mały i średni biznes” — mówi Aleksander Radczenko | Fot. Marian Paluszkiewicz

    — Celem nadrzędnym każdego litewskiego kontrolera sejmowego jest szeroko rozumiana ochrona praw człowieka — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Aleksander Radczenko.

    Kandydaturę prawnika oraz doradcy premier Ingi Ruginienė na to stanowisko zaproponował przewodniczący Sejmu Juozas Olekas. Jego zdaniem Radczenko posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawodawstwa, zarządzania publicznego oraz ochrony praw człowieka.

    „Rozpoczął karierę zawodową w mediach, a następnie konsekwentnie pracował w najważniejszych instytucjach państwowych, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie prawa, legislacji i zarządzania publicznego” — zaznaczył Juozas Olekas.

    Neutralność polityczna

    Występując w parlamencie, Aleksander Radczenko oznajmił, że jego priorytetem na stanowisku kontrolera będzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

    „Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę naszej gospodarki. Uważam, że powołanie kontrolera zajmującego się tym sektorem pozwoli rozpocząć rozwiązywanie istniejących problemów, a także wpłynie na poprawę otoczenia biznesowego” — podkreślił.

    Kandydat zaznaczył również, że nie należy do żadnej partii politycznej, a jego dotychczasowa współpraca z przedstawicielami władz o różnych poglądach świadczy o jego niezależności.

    „Sądzę, że byłem powoływany na te stanowiska nie ze względu na poglądy polityczne, lecz, mam nadzieję, dzięki moim kompetencjom” — dodał.

    Stanowisko trzeciego kontrolera sejmowego

    Litewski parlament powołuje kontrolera sejmowego na pięcioletnią kadencję. Obecnie funkcję kontrolerów sejmowych pełnią Erika Leonaitė i Jolita Miliuvienė. Stanowisko trzeciego kontrolera sejmowego ma zostać przywrócone m.in. w celu rozpatrywania skarg dotyczących możliwych naruszeń w świadczeniu usług publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

    — W ubiegłym roku parlament utworzył stanowisko trzeciego kontrolera sejmowego, który łączy funkcje podobne do rzecznika praw obywatelskich oraz rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. Zgodnie z wolą parlamentu priorytetem nowego ombudsmana, niezależnie od tego, kto nim zostanie, będzie mały i średni biznes. Jednocześnie nadrzędnym celem każdego litewskiego kontrolera sejmowego, instytucji istniejącej od 30 lat i ustanowionej w Konstytucji, pozostaje szeroko rozumiana ochrona praw człowieka, walka z biurokracją oraz nadużyciami urzędniczymi — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” kandydat.

    Aleksander Radczenko jest magistrem prawa. W 2014 r. był jednym z inicjatorów powołania Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Wilnie. Doradzał premierowi Gintautasowi Paluckasowi oraz przewodniczącej Sejmu Viktoriji Čmilytė-Nielsen. Był także doradcą prawnym prezydenta Gitanasa Nausėdy. Pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Gospodarki oraz pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawa w Kancelarii Rządu.

