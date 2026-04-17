    W Kłajpedzie wystąpi Chór Filharmonii Narodowej

    24 kwietnia o godz. 18:30 w Sali Koncertowej w Kłajpedzie (Šaulių g. 36, Kłajpeda) wystąpi Chór Filharmonii Narodowej – laureat prestiżowej nagrody Grammy, słynący z imponującego brzmienia wokalnego.

    Autor: KW
    Afisz: „W Kłajpedzie wystąpi Chór Filharmonii Narodowej".
    Graf. organizatorzy

    Koncert polskiego zespołu z 70-letnią tradycją odbędzie się w ramach 51. edycji Festiwalu „Klaipėdos muzikos pavasaris” (pol. „Wiosna Muzyczna w Kłajpedzie”).

    Chór Filharmonii Narodowej stał się ambasadorem polskiej muzyki chóralnej na świecie, występując z prestiżowymi orkiestrami, na najsłynniejszych scenach operowych i muzycznych w Europie i poza jej granicami.

    W programie utwory m.in. W. Kilara, K. Pendereckiego, M. Zieleńskiego.

    Fot. organizatorzy

    Informacje o wydarzeniu: https://instytutpolski.pl/vilnius/pl/2026/04/08/koncert-choru-filharmonii-narodowej-w-klajpedzie/

    Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/4wzQtNxB0

    Instytut Polski w Wilnie 

