Rachunki za ogrzewanie wyższe o 30 proc.

Sezon grzewczy 2025-2026 okazał się bardzo niekorzystny pod względem cenowym dla mieszkańców Litwy. Na wzrost rachunków wpłynęły silne mrozy oraz zniesienie ulgi VAT.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Czytaj również...

„W poprzednim sezonie grzewczym (2024-2025 — od. red.) temperatura była bardzo wysoka — średnio plus dwa stopnie w ciągu pięciu miesięcy — a stawka VAT była niższa o 12 procent. Różnica jest ogromna. Średni rachunek w tym sezonie grzewczym jest o około 30 procent wyższy niż w poprzednim sezonie grzewczym” — powiedział w środę 15 kwietnia w radiu LRT Valdas Lukoševičius, szef Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Ciepła.

„Po zsumowaniu tych dwóch czynników sezon grzewczy był dla konsumentów naprawdę niekorzystny” — dodał.

Jak wyjaśnił, kluczowe znaczenie miały niskie temperatury.

„Średnia temperatura w ciągu pięciu miesięcy sezonu grzewczego była znacznie niższa od średniej wieloletniej temperatury powietrza na zewnątrz, a styczeń i luty były wyjątkowo mroźnymi miesiącami, co spowodowało duże zużycie ciepła i odpowiednio wysokie rachunki za ogrzewanie” — wyjaśnił Valdas Lukoševičius.

Zniesienie 9-procentowej ulgi VAT podniosło ceny od stycznia o około 12 proc., a w styczniu koszty ogrzewania wzrosły średnio o 60-90 proc. rok do roku. W lutym rachunki były o 10-20 proc. niższe niż w styczniu.

„VAT jest naliczany wszystkim i bezpośrednio wpływa na ostateczną wysokość rachunku za ogrzewanie” — powiedział Valdas Lukoševičius.

Mimo wzrostów, automatyzacja systemów grzewczych ogranicza potrzebę regulowania sezonu. Dlatego skracanie sezonu grzewczego nie przyniosłoby istotnych oszczędności, szczególnie przy zmiennych warunkach pogodowych.

Czytaj także: Dyskusje ws. podniesienia podatku na ogrzewanie. „Za” i „Przeciw”

Źródła: Opr. J.B. na podst. BNS

Społeczeństwo

Startuje badanie przyczyny późnego zakładania rodzin na Litwie

Dlaczego mieszkańcy Litwy coraz później decydują się na założenie rodziny? Rusza szeroko zakrojone badanie, które ma odsłonić przyczyny tego trendu i wpłynąć na przyszłość polityki rodzinnej w kraju. Projekt ma wyjaśnić, dlaczego mieszkańcy coraz później decydują się na założenie rodziny oraz jakie czynniki wpływają na te decyzje.
Wiadomości

Tysiące dębów na 100-lecie Valdasa Adamkusa

Tradycja, która jednoczy społeczeństwoNarodowe Sadzenie Drzew organizowane przez Ministerstwo Środowiska oraz Państwową Służbę Leśną (VMU) co roku przyciąga tysiące uczestników — od firm i organizacji po szkoły i społeczności lokalne....
Społeczeństwo

Litwa wzmacnia system ochrony przeciwpożarowej. Rząd przyjął zmiany

Rząd chce przebudować system bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa, kładąc większy nacisk na prewencję oraz skuteczność działań służb. Nowe przepisy mają zmienić nie tylko organizację straży pożarnej, ale też odpowiedzialność instytucji i obywateli. Co dokładnie się zmieni?

