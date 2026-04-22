Startuje badanie przyczyny późnego zakładania rodzin na Litwie

Centrum Analiz Strategicznych Rządu (STRATA) wraz z partnerami rozpoczyna badanie, którego wyniki mają posłużyć do kształtowania polityki rodzinnej i demograficznej państwa. „Dzisiaj robimy ważny krok w kierunku wzmocnienia polityki rodzinnej opartej na dowodach naukowych — decyzje, które bezpośrednio wpływają na życie ludzi, zaczynamy opierać na wiarygodnych danych” — mówi Giedrė Purvaneckienė, doradczyni premier ds. polityki rodzinnej.

Zakres badania i cele

W ramach badania gromadzone będą szczegółowe dane dotyczące zakładania rodziny, posiadania i wychowywania dzieci, relacji partnerskich, międzypokoleniowych oraz ról płciowych. Analizie poddane zostaną także kwestie godzenia pracy z życiem rodzinnym.

Zebrane informacje mają pomóc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego decyzje o założeniu rodziny są odkładane oraz jakie czynniki mają na to największy wpływ.

„Badanie dotyczące dzietności i rodziny da nam możliwość lepszego wsłuchania się w doświadczenia i potrzeby rodzin, a jednocześnie — tworzenia długoterminowych, zrównoważonych rozwiązań. To inwestycja nie tylko w naukę, ale także w przyszłość Litwy i silniejsze rodziny” — mówi Giedrė Purvaneckienė.

Dane dla polityki publicznej

Badanie ma umożliwić przejście od reakcji na zmiany demograficzne do ich pogłębionego zrozumienia i bardziej precyzyjnego planowania działań państwa.

„Badanie stwarza warunki dla państwa do przejścia od reagowania na trendy demograficzne do dogłębnego zrozumienia ich przyczyn i podejmowania bardziej ukierunkowanych decyzji w zakresie polityki rodzinnej” — mówi Vaida Jankauskaitė, główna analityczka polityczna centrum STRATA.

Badanie ma charakter długofalowy. Pierwszy etap zbierania danych rozpocznie się w lipcu tego roku, natomiast druga fala zaplanowana została na 2029 r. Pozwoli to na porównanie zmian zachodzących w procesach demograficznych.

Projekt został zainicjowany w grudniu ubiegłego roku przez rząd. Realizuje go konsorcjum instytucji naukowych i publicznych: STRATA, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VDU), Litewskie Centrum Nauk Społecznych (LSMC) oraz Państwowa Agencja Danych (VDA).