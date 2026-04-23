Edukacja i odpowiedzialność społeczna

Akcja „Mes darom” (pol. „Robimy”) ponownie stawia na budowanie świadomości ekologicznej oraz aktywności obywatelskiej. Jak podkreślają organizatorzy, celem nie jest wyłącznie sprzątanie, ale zmiana podejścia do środowiska.

„W ramach »Mes darom« zawsze kładliśmy nacisk na świadomość, postawę obywatelską i odpowiedzialność społeczności — na tak prosty wybór, by nie wytykać palcem, nie narzekać, nie krytykować, a po prostu wziąć się do działania” — powiedział we wtorek 21 kwietnia na konferencji prasowej kierownik projektów inicjatywy Vladas Sakalauskas.

„Wszyscy pamiętamy, że siedemnaście lat temu lub więcej, uczestnicząc w akcjach »Darom«, zbieraliśmy góry śmieci. Obecnie sytuacja nieco się zmieniła, ale to nie oznacza, że skoro mamy nieco mniej śmieci, problem został rozwiązany” — stwierdził.

„Wracamy z hasłem »Darom iki galo« (pol. »Robimy do końca«), ponieważ po prostu dysponujemy rozwiniętą infrastrukturą: w jednym miejscu można oddać sprzęt elektroniczny, w innym — opony, plastik, szkło. Wszystko jest już stworzone, musimy tylko nauczyć się tego wykorzystywać” — podkreślił Vladas Sakalauskas.

„Zauważyliśmy, że miejsca, w których są silne, aktywne społeczności, które mają własne inicjatywy, są zazwyczaj czystsze i bardziej uporządkowane. (…) Mając to na uwadze, wraz z SDG stworzyliśmy platformę inicjatyw i staramy się, aby takich społeczności było jak najwięcej w całej Litwie” — dodał.

Trzy miasta i kilkanaście inicjatyw

Główne działania odbędą się w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie, gdzie zaplanowano 15 inicjatyw porządkowych. Uczestnicy będą mogli liczyć nie tylko na sprzątanie, ale także elementy edukacyjne i integracyjne.

Akcja rozpocznie się 25 kwietnia o godz. 11:00. W Wilnie przewidziano dziewięć punktów startowych, w Kownie — cztery, a w Kłajpedzie — trzy.

„Miejsca zostały wybrane tak, aby nie były to zwykłe spacery, ale aby naprawdę było co robić. A jeśli komuś wydaje się, że na Litwie nie ma już śmieci, to gorąco zachęcam wszystkich sceptyków, aby przyszli i zobaczyli, ile tych śmieci naprawdę jest, i gwarantuję: będziemy liczyć nie w kilogramach, a w tonach” — powiedział kierownik ds. komunikacji akcji Edvardas Baltuška.

Segregacja odpadów jako kluczowy element

Kotryna Žukauskaitė-Šiaučiulė, kierowniczka ds. kultury zrównoważonego rozwoju i komunikacji w organizacji „Gamtos ateitis”, zaznaczyła znaczenie edukacji ekologicznej.

„Naszym zadaniem jest krytyczne myślenie — co jest zarówno oznaką, jak i symbolem silnego narodu — oraz podejmowanie właściwych decyzji. (…) W naszych rękach leży nie tylko odpowiedzialność, ale także możliwość przekształcenia śmieci w nową wartość, w nowy produkt, a tym samym tworzenia czystszego i bardziej uporządkowanego środowiska. Bardzo się cieszę, że od tego roku łączymy siły i razem będziemy uczyć nowych rzeczy. Nie można przestać szerzyć takich skromnych lekcji, o których już w tę sobotę opowiemy ludziom” — stwierdziła Kotryna Žukauskaitė-Šiaučiulė.

Akcja otwarta dla całego kraju

Do akcji zapraszane są również mniejsze miejscowości. Firma SDG udostępni swoje biura w 11 miastach, gdzie uczestnicy otrzymają worki, rękawiczki oraz nasiona słonecznika jako symbol wsparcia dla Ukrainy.

„Otrzymaliśmy już ponad sześćdziesiąt najróżniejszych inicjatyw z różnych zakątków Litwy, ludzie sami tworzą społeczności. (…) Niezależnie od tego, w którym zakątku Litwy się znajdujesz, akcja jest zasadniczo otwarta dla wszystkich i zapraszamy w tym roku do przyłączenia się do narodowej drużyny sprzątania. To właśnie słowo „drużyna” łączy nas wszystkich nie tylko w koszykówce, ale może również zjednoczyć w dobrych uczynkach na rzecz środowiska” — powiedział kierownik ds. komunikacji „Mes darom”.

W inicjatywie uczestniczą regiony: Wilna, Kowna, Kłajpedy, Poniewieża, Olity, Mariampola, Taurogów, Telsz oraz Wisagini. W dniach 24-25 kwietnia odpady będą przyjmowane w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych zgodnie z obowiązującymi zasadami, bez wliczania do rocznych limitów dla mieszkańców.