Na Litwę powraca akcja „Mes darom” 2026. „Zapraszam sceptyków, by przyszli zobaczyć, ile jest śmieci”

Akcja „Mes darom” powraca w odnowionej formule, stawiając nie tylko na sprzątanie, ale i edukację. Organizatorzy zapowiadają udział tysięcy mieszkańców Litwy i przekonują, że mimo postępów problem odpadów wciąż pozostaje nierozwiązany. Organizatorzy zwracają się do sceptyków.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Akcja „Mes darom".
Akcja „Mes darom” przyciąga mieszkańców do wspólnego dbania o środowisko | Fot. Gedimino Bartuškos, ELTA

Edukacja i odpowiedzialność społeczna

Akcja „Mes darom” (pol. „Robimy”) ponownie stawia na budowanie świadomości ekologicznej oraz aktywności obywatelskiej. Jak podkreślają organizatorzy, celem nie jest wyłącznie sprzątanie, ale zmiana podejścia do środowiska.

„W ramach »Mes darom« zawsze kładliśmy nacisk na świadomość, postawę obywatelską i odpowiedzialność społeczności — na tak prosty wybór, by nie wytykać palcem, nie narzekać, nie krytykować, a po prostu wziąć się do działania” — powiedział we wtorek 21 kwietnia na konferencji prasowej kierownik projektów inicjatywy Vladas Sakalauskas.

„Wszyscy pamiętamy, że siedemnaście lat temu lub więcej, uczestnicząc w akcjach »Darom«, zbieraliśmy góry śmieci. Obecnie sytuacja nieco się zmieniła, ale to nie oznacza, że skoro mamy nieco mniej śmieci, problem został rozwiązany” — stwierdził.

„Wracamy z hasłem »Darom iki galo« (pol. »Robimy do końca«), ponieważ po prostu dysponujemy rozwiniętą infrastrukturą: w jednym miejscu można oddać sprzęt elektroniczny, w innym — opony, plastik, szkło. Wszystko jest już stworzone, musimy tylko nauczyć się tego wykorzystywać” — podkreślił Vladas Sakalauskas.

„Zauważyliśmy, że miejsca, w których są silne, aktywne społeczności, które mają własne inicjatywy, są zazwyczaj czystsze i bardziej uporządkowane. (…) Mając to na uwadze, wraz z SDG stworzyliśmy platformę inicjatyw i staramy się, aby takich społeczności było jak najwięcej w całej Litwie” — dodał.

Rajmund Klonowski: Patologia centralizacji: śmieci

Trzy miasta i kilkanaście inicjatyw

Główne działania odbędą się w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie, gdzie zaplanowano 15 inicjatyw porządkowych. Uczestnicy będą mogli liczyć nie tylko na sprzątanie, ale także elementy edukacyjne i integracyjne.

Akcja rozpocznie się 25 kwietnia o godz. 11:00. W Wilnie przewidziano dziewięć punktów startowych, w Kownie — cztery, a w Kłajpedzie — trzy.

„Miejsca zostały wybrane tak, aby nie były to zwykłe spacery, ale aby naprawdę było co robić. A jeśli komuś wydaje się, że na Litwie nie ma już śmieci, to gorąco zachęcam wszystkich sceptyków, aby przyszli i zobaczyli, ile tych śmieci naprawdę jest, i gwarantuję: będziemy liczyć nie w kilogramach, a w tonach” — powiedział kierownik ds. komunikacji akcji Edvardas Baltuška.

Czytaj także: „Drzewko dla każdego dziecka”: akcja sadzenia lasu w rejonie wileńskim z okazji 35-lecia wolności oraz inicjatywa „Tworzę Litwę”

Segregacja odpadów jako kluczowy element

Kotryna Žukauskaitė-Šiaučiulė, kierowniczka ds. kultury zrównoważonego rozwoju i komunikacji w organizacji „Gamtos ateitis”, zaznaczyła znaczenie edukacji ekologicznej.

„Naszym zadaniem jest krytyczne myślenie — co jest zarówno oznaką, jak i symbolem silnego narodu — oraz podejmowanie właściwych decyzji. (…) W naszych rękach leży nie tylko odpowiedzialność, ale także możliwość przekształcenia śmieci w nową wartość, w nowy produkt, a tym samym tworzenia czystszego i bardziej uporządkowanego środowiska. Bardzo się cieszę, że od tego roku łączymy siły i razem będziemy uczyć nowych rzeczy. Nie można przestać szerzyć takich skromnych lekcji, o których już w tę sobotę opowiemy ludziom” — stwierdziła Kotryna Žukauskaitė-Šiaučiulė.

Akcja otwarta dla całego kraju

Do akcji zapraszane są również mniejsze miejscowości. Firma SDG udostępni swoje biura w 11 miastach, gdzie uczestnicy otrzymają worki, rękawiczki oraz nasiona słonecznika jako symbol wsparcia dla Ukrainy.

„Otrzymaliśmy już ponad sześćdziesiąt najróżniejszych inicjatyw z różnych zakątków Litwy, ludzie sami tworzą społeczności. (…) Niezależnie od tego, w którym zakątku Litwy się znajdujesz, akcja jest zasadniczo otwarta dla wszystkich i zapraszamy w tym roku do przyłączenia się do narodowej drużyny sprzątania. To właśnie słowo „drużyna” łączy nas wszystkich nie tylko w koszykówce, ale może również zjednoczyć w dobrych uczynkach na rzecz środowiska” — powiedział kierownik ds. komunikacji „Mes darom”.

W inicjatywie uczestniczą regiony: Wilna, Kowna, Kłajpedy, Poniewieża, Olity, Mariampola, Taurogów, Telsz oraz Wisagini. W dniach 24-25 kwietnia odpady będą przyjmowane w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych zgodnie z obowiązującymi zasadami, bez wliczania do rocznych limitów dla mieszkańców.

Czytaj także: Darom 2022. Wielkie sprzątanie Litwy w tym roku z jeszcze większym rozmachem

Źródła: Opr. J.B. na podst. BNS

Społeczeństwo

Rachunki za ogrzewanie wyższe o 30 proc.

Sezon grzewczy 2025-2026 okazał się bardzo niekorzystny pod względem cenowym dla mieszkańców Litwy. Na wzrost rachunków wpłynęły silne mrozy oraz zniesienie ulgi VAT.
Społeczeństwo

Startuje badanie przyczyny późnego zakładania rodzin na Litwie

Dlaczego mieszkańcy Litwy coraz później decydują się na założenie rodziny? Rusza szeroko zakrojone badanie, które ma odsłonić przyczyny tego trendu i wpłynąć na przyszłość polityki rodzinnej w kraju. Projekt ma wyjaśnić, dlaczego mieszkańcy coraz później decydują się na założenie rodziny oraz jakie czynniki wpływają na te decyzje.
Wiadomości

Tysiące dębów na 100-lecie Valdasa Adamkusa

Tradycja, która jednoczy społeczeństwoNarodowe Sadzenie Drzew organizowane przez Ministerstwo Środowiska oraz Państwową Służbę Leśną (VMU) co roku przyciąga tysiące uczestników — od firm i organizacji po szkoły i społeczności lokalne....

