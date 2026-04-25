Kolejne stypendia dla przyszłych leśników

Od jesieni wsparcie finansowe w wysokości 250 euro miesięcznie otrzyma 21 studentów pierwszego roku. Program obejmuje osoby studiujące na Uniwersytecie Witolda Wielkiego oraz w Litewskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, które zostały przyjęte na miejsca finansowane przez państwo. Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy roku akademickiego 2026-2027.

Największa pula, 13 stypendiów, trafi do studentów Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Pozostałe 8 świadczeń przewidziano dla studentów Litewskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

„Przyznając stypendia, chcemy zachęcić i zwrócić uwagę na tych, którym leży na sercu las, oraz na tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z zawodem leśnika. To od tych młodych ludzi, którzy wybrali ten szlachetny zawód, będzie zależało, jakie lasy będziemy mieli w przyszłości. Mam nadzieję, że ta zachęta finansowa pomoże młodym ludziom podjąć decyzję o wyborze zawodu leśnika” — zachęca minister środowiska Kastytis Žuromskas.

Resort podkreśla, że inicjatywa jest elementem długofalowej polityki wspierania kadr leśnych. Program stypendialny funkcjonuje od 2022 r. i ma przeciwdziałać spadkowi zainteresowania studiami leśnymi oraz zapewnić ciągłość kompetencji w sektorze.