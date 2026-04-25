Praca domowa, a może raczej praca własna uczennicy lub ucznia?

Jeśli uczeń może w kilkanaście sekund wygenerować wypracowanie, rozwiązać zestaw zadań albo stworzyć prezentację, to problemem nie jest już tylko ilość zadawanej pracy, ale przede wszystkim jej jakość, cel i konstrukcja.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu RL opracowało rekomendacje dotyczące prac domowych, które wskazują, że uczniowie klas początkowych nie powinni spędzać nad nimi więcej niż ok. 40 minut dziennie, uczniowie klas 5–8 do godziny, a starsi uczniowie – do dwóch godzin. Co ważne, analizy PISA pokazują też szerszy mechanizm w kontekście różnych systemów edukacyjnych. Tam, gdzie uczniowie poświęcają na pracę domową umiarkowaną ilość czasu, np. do dwóch godzin dziennie, przeciętnie osiągają lepsze wyniki z matematyki niż w tych systemach, w których znaczna część uczniów pracuje trzy godziny i więcej.

Sztuczna inteligencja weszła do szkoły jak surowy recenzent. Wskazała na słabość wielu tradycyjnych prac domowych. Jeśli polecenie brzmi: napisz notatkę, zrób prezentację, opisz bohatera, wyszukaj informacje, to program zrobi to szybko, sprawnie i często językowo lepiej niż uczeń. Efekt wygląda imponująco, ale nie musi mieć wiele wspólnego z rzeczywistym uczeniem się.

UNESCO w swoim przewodniku dla edukacji podkreśla, że generatywna sztuczna inteligencja wymaga podejścia skoncentrowanego na człowieku, dbałości o ochronę danych, ostrożności i uwzględnienia wieku ucznia jako warunku samodzielnego korzystania z tych narzędzi. Nie możemy więc udawać, że problem nie istnieje.

Polska debata: od pracy domowej do pracy własnej

Jesienią 2025 r. Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił Ministerstwu Edukacji Narodowej RP rekomendacje zmian w przepisach dotyczących prac domowych. Zaproponowano, by zamiast tradycyjnej „pracy domowej” wprowadzić pojęcie „pracy własnej uczennicy lub ucznia” jako formy dobrowolnej i nieocenianej, mającej wspierać samodzielność i rozwój.

To nie jest tylko zmiana nazwy. To próba zmiany myślenia. Praca domowa kojarzy się z obowiązkiem, odhaczaniem i kontrolą. Praca własna przesuwa akcent na odpowiedzialność ucznia, sens działania i osobisty wysiłek. W świecie AI to kierunek wyjątkowo trafny. Dziś bowiem bardziej niż gotowy produkt liczy się to, czy uczeń umie sam coś zrozumieć, wyjaśnić, ocenić i poprawić.

Dobra praca po szkole

Wielu dydaktyków zwraca uwagę, że skuteczność pracy zadawanej po lekcjach zależy przede wszystkim od tego, czy zadanie jest dobrze zaprojektowane, powiązane z nauką klasową i wsparte informacją zwrotną. Innymi słowy, mniej ważne jest to, czy coś zostało zadane, a ważniejsze, czy było sensowne.

Widać to bardzo wyraźnie w codzienności szkolnej. Nauczycielka języka polskiego może zadać uczniom klasy siódmej: „Napisz charakterystykę bohatera”. I wtedy połowa klasy odda teksty brzmiące podejrzanie dojrzale. Ale ta sama nauczycielka może sformułować zadanie inaczej: „Wybierz jedną decyzję bohatera, oceń ją i napisz, czy ty postąpiłbyś podobnie. Uzasadnij swoją opinię dwoma argumentami i odwołaj się do konkretnej sceny”. AI może tu pomóc uporządkować język, ale nie zastąpi własnego stanowiska ucznia. Zadanie staje się trudniejsze do oddania maszynie, a zarazem bardziej użyteczne rozwojowo.

Podobnie może postąpić nauczyciel matematyki. Zamiast 20 przykładów opartych na tym samym schemacie może dać cztery zadania i poprosić: „Pokaż tok myślenia. Napisz, w którym miejscu najłatwiej popełnić błąd”. Wtedy uczeń nie tylko liczy, ale uczy się zauważać własne trudności. To już nie jest mechaniczne odrabianie. To rzeczywiście praca własna.

Co widzi rodzic

Rodzic zwykle widzi edukację przede wszystkim ze strony praktycznej: przy stole, między obiadem a wieczornym zmęczeniem. I właśnie tam najlepiej widać, czy zadanie ma sens. Jeśli dziecko po 10 minutach mówi: „Nie wiem, o co chodzi”, a po 30 minutach nadal czeka, aż dorosły właściwie zrobi to za nie, to jest to sygnał ostrzegawczy. Taka praca nie buduje samodzielności. Ona buduje zależność, napięcie i poczucie porażki.

Wyobraźmy sobie mamę szóstoklasistki. Córka pokazuje pięknie napisany referat o energii odnawialnej. Zdania są idealnie gładkie, a słownictwo dziwnie dojrzałe. Najgorsza możliwa reakcja? Oskarżenie: „To na pewno zrobił za ciebie ChatGPT”. Lepsza będzie rozmowa: „Przeczytaj mi ten tekst własnymi słowami. Który fragment rozumiesz najlepiej? Co byś w nim poprawiła? Co było twoim pomysłem?”. Taka rozmowa nie tylko pozwala zobaczyć, ile w pracy jest samodzielności. Ona sama w sobie staje się elementem uczenia się.

Rodzic nie powinien być ani policjantem, ani korektorem wszystkich błędów. Jego rola jest inna: pomóc dziecku zorganizować pracę, nazwać trudność, zadać dobre pytanie, a czasem po prostu zatrzymać pośpiech. W epoce AI to właśnie rozmowa bywa cenniejsza niż kontrola.

Najważniejsze pytanie: po co?

W dyskusjach o pracach domowych od dawna powraca jeden rozsądny postulat: zadawać z sensem. Nie chodzi o całkowite odejście od zadań, ale o odejście od przeciążania uczniów i od bezrefleksyjnego zadawania „na wszelki wypadek”.

Jeśli nauczyciel lub nauczycielka nie potrafi jasno odpowiedzieć, po co zadaje dane ćwiczenie, istnieje duże ryzyko, że uczeń równie szybko odda je bezmyślnie albo po prostu je wygeneruje. Dobra praca po lekcjach powinna coś utrwalać, porządkować, uruchamiać obserwację, zachęcać do rozmowy, sprawdzać rozumienie albo pomagać zastosować wiedzę w życiu. Zła praca jedynie zajmuje czas.

Dlatego dziś nie warto toczyć wojny ani z pracami domowymi, ani ze sztuczną inteligencją. Potrzeba czegoś innego: lepszego projektowania uczenia się. Być może właśnie dlatego pojęcie „pracy własnej uczennicy lub ucznia” jest tak cenne. Przypomina, że prawdziwa edukacja nie polega na produkowaniu ładnych efektów, ale na rozwijaniu samodzielności, odpowiedzialności i zdolności myślenia. A tego żadna technologia nie zrobi za dziecko, jeśli dorośli mądrze postawią zadanie.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 15 (42) 18-24/04/2026