Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą kieruje do wszystkich uczestników szczególny apel:
Zachęcamy, by zamiast dużych wieńców wybrać skromniejsze biało‑czerwone kwiaty, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na ratowanie zabytkowych nagrobków Na Rossie. Patriotyzm to nie tylko gest, to troska o miejsca, które są świadectwem naszej historii. Sama obecność, wspólna modlitwa i złożenie kilku kwiatów w narodowych barwach mają ogromne znaczenie. Najważniejsze jest to, byśmy razem dbali o tę wyjątkową nekropolię i przekazali ją przyszłym pokoleniom w jak najlepszym stanie.
Każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Podczas uroczystości harcerze będą prowadzić kwestę na rzecz renowacji zabytków.
W dniach kwestowania (1-3 maja 2026 r.) na rzecz odnowy nagrobków można przekazać datek do puszek Na Rossie lub wpłacić na poniższe konta:
Na Litwie:
Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Konto: Swedbank,
LT027300010119551065
Kod organizacji
(NIP): 302448884
W Polsce:
https://www.siepomaga.pl/kwesta-na-rosse
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą