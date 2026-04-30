Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą kieruje do wszystkich uczestników szczególny apel:

Zachęcamy, by zamiast dużych wieńców wybrać skromniejsze biało‑czerwone kwiaty, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na ratowanie zabytkowych nagrobków Na Rossie. Patriotyzm to nie tylko gest, to troska o miejsca, które są świadectwem naszej historii. Sama obecność, wspólna modlitwa i złożenie kilku kwiatów w narodowych barwach mają ogromne znaczenie. Najważniejsze jest to, byśmy razem dbali o tę wyjątkową nekropolię i przekazali ją przyszłym pokoleniom w jak najlepszym stanie.

Każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Podczas uroczystości harcerze będą prowadzić kwestę na rzecz renowacji zabytków.

W dniach kwestowania (1-3 maja 2026 r.) na rzecz odnowy nagrobków można przekazać datek do puszek Na Rossie lub wpłacić na poniższe konta:

Na Litwie:

Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Konto: Swedbank,

LT027300010119551065

Kod organizacji

(NIP): 302448884

W Polsce:

https://www.siepomaga.pl/kwesta-na-rosse

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą