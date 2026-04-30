Apel SKOnSR ws. obchodów Dnia Konstytucji 3 Maja na Cmentarzu Rossa

3 maja Polacy z Wilna i całej Wileńszczyzny ponownie spotkają się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. To wyjątkowa tradycja, która z roku na rok jednoczy całą polską społeczność: organizacje społeczne, harcerzy, uczniów, nauczycieli, dziennikarzy, a także gości z Polski i przedstawicieli polskiej dyplomacji. Wspólne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w tym symbolicznym miejscu ma niezwykłą moc: przypomina o naszych korzeniach, historii i odpowiedzialności za dziedzictwo, które odziedziczyliśmy.

Autor: KW
Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie.
Fot. archiwum

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą kieruje do wszystkich uczestników szczególny apel:

Zachęcamy, by zamiast dużych wieńców wybrać skromniejsze biało‑czerwone kwiaty, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na ratowanie zabytkowych nagrobków Na Rossie. Patriotyzm to nie tylko gest, to troska o miejsca, które są świadectwem naszej historii. Sama obecność, wspólna modlitwa i złożenie kilku kwiatów w narodowych barwach mają ogromne znaczenie. Najważniejsze jest to, byśmy razem dbali o tę wyjątkową nekropolię i przekazali ją przyszłym pokoleniom w jak najlepszym stanie.

Każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Podczas uroczystości harcerze będą prowadzić kwestę na rzecz renowacji zabytków.

W dniach kwestowania (1-3 maja 2026 r.) na rzecz odnowy nagrobków można przekazać datek do puszek Na Rossie lub wpłacić na poniższe konta:

Na Litwie:

Visuomeninė Rasų kapinių draugija 
Konto: Swedbank,
LT027300010119551065 
Kod organizacji
(NIP): 302448884

W Polsce: 

https://www.siepomaga.pl/kwesta-na-rosse

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

