Zawody dronów na wzgórzach Szeszkini. Przewidziane atrakcje dla rodzin

Wiosenna odsłona zawodów dronów „Vilnius kyla!” przenosi się na wzgórza Szeszkini. 16 maja odbędzie się drugi etap serii „Šeškinės žvalgai”, łączący rywalizację pilotów z interaktywnymi atrakcjami dla mieszkańców.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Drony.
Piloci dronów o różnym poziomie zaawansowania zmierzą się w plenerowej trasie w Wilnie | Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

Rywalizacja pilotów na różnych poziomach

Na trasie plenerowej zmierzą się piloci dronów o różnym poziomie zaawansowania. Wydarzenie jest kontynuacją inicjatywy rozpoczętej przez Samorząd Miasta Wilna we współpracy z Centrum Dzieci i Młodzieży Stolicy „Hobiverse” oraz „FPV Sports”. Pierwsza odsłona cyklu odbyła się w Centrum Dronów w Wilnie.

„Rozpoczynając rozwój ekosystemu dronów w Wilnie, dążyliśmy do stworzenia przestrzeni, w których mogłyby się gromadzić organizacje organizujące szkolenia, a także trenować zarówno doświadczeni entuzjaści dronów, jak i początkujący. Cel ten został dziś osiągnięty — mamy aktywną i rosnącą społeczność pilotów dronów, którą możemy zaprosić do sprawdzenia swoich sił w zawodach, a osoby dopiero zaczynające przygodę z dronami — do obserwowania ich z bliska i angażowania się w różne działania” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Robert Mickiewicz: O ważnych tradycjach wileńskich i nie tylko

Zasady udziału i wymagania

Zawody „Vilnius kyla! Šeškinės žvalgai” przewidują rywalizację w kategoriach wiekowych. Organizatorzy dopuszczają udział osób poniżej 18 roku życia, pod warunkiem posiadania zgody rodziców lub opiekunów. Rejestracja trwa do 12 maja.

Każdy uczestnik musi posiadać ważną licencję pilota dronów A1/A3 zgodnie z przepisami EASA. W przypadku pilotów poniżej 16 roku życia możliwe jest wykorzystanie licencji opiekuna, który przejmuje odpowiedzialność za nieletniego. Dokument należy okazać podczas rejestracji, a szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dronów dostępne są na stronie „Hobiverse”.

Atrakcje dla mieszkańców i gości

Wydarzenie ma charakter otwarty i rodzinny. Organizatorzy podkreślają, że również osoby niezwiązane z pilotowaniem dronów znajdą coś dla siebie. Oprócz obserwowania lotów zaplanowano interaktywne aktywności, w tym możliwość wypróbowania symulatora lotu przygotowanego przez „Hobiverse”.

Litewski Czerwony Krzyż zaprezentuje podstawy bezpieczeństwa cywilnego, a lista atrakcji ma być jeszcze rozszerzana. Impreza na wzgórzach Szeszkini ma łączyć edukację, rekreację i popularyzację nowych technologii, przyciągając zarówno pasjonatów, jak i całe rodziny.

Czytaj także: „Dzień Drona” jako zwiad możliwości krajowych producentów maszyn bezzałogowych

ŹródłaOpr. J.B. na podst. Vilnius.lt

Społeczeństwo

Zielona transformacja transportu w Litwie: miasta zmieniają kierunek

Elektryfikacja transportu publicznego przyspieszaWedług danych z 2025 r. w miastach Litwy funkcjonuje 665 elektrycznych pojazdów transportu publicznego, co stanowi około 21 proc. całej floty. Wzrost ten przekłada się na ograniczenie...
Społeczeństwo

Na Litwie daniele „cieszą się” popularnością

Daniele pozostają najpopularniejszymi dzikimi zwierzętami trzymanymi w niewoli na Litwie. Dane wskazują na wyraźną przewagę tego gatunku nad innymi, jednak rosnąca liczba naruszeń przepisów budzi niepokój instytucji nadzorczych.
Społeczeństwo

W miastach przyspiesza zielony transport

Litewskie miasta intensyfikują działania na rzecz zrównoważonego transportu. Przybywa pojazdów elektrycznych i infrastruktury rowerowej, co stopniowo zmienia codzienne wybory mieszkańców — choć pełne efekty tych zmian dopiero się kształtują.

RedKomy