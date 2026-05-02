Rywalizacja pilotów na różnych poziomach

Na trasie plenerowej zmierzą się piloci dronów o różnym poziomie zaawansowania. Wydarzenie jest kontynuacją inicjatywy rozpoczętej przez Samorząd Miasta Wilna we współpracy z Centrum Dzieci i Młodzieży Stolicy „Hobiverse” oraz „FPV Sports”. Pierwsza odsłona cyklu odbyła się w Centrum Dronów w Wilnie.

„Rozpoczynając rozwój ekosystemu dronów w Wilnie, dążyliśmy do stworzenia przestrzeni, w których mogłyby się gromadzić organizacje organizujące szkolenia, a także trenować zarówno doświadczeni entuzjaści dronów, jak i początkujący. Cel ten został dziś osiągnięty — mamy aktywną i rosnącą społeczność pilotów dronów, którą możemy zaprosić do sprawdzenia swoich sił w zawodach, a osoby dopiero zaczynające przygodę z dronami — do obserwowania ich z bliska i angażowania się w różne działania” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Zasady udziału i wymagania

Zawody „Vilnius kyla! Šeškinės žvalgai” przewidują rywalizację w kategoriach wiekowych. Organizatorzy dopuszczają udział osób poniżej 18 roku życia, pod warunkiem posiadania zgody rodziców lub opiekunów. Rejestracja trwa do 12 maja.

Każdy uczestnik musi posiadać ważną licencję pilota dronów A1/A3 zgodnie z przepisami EASA. W przypadku pilotów poniżej 16 roku życia możliwe jest wykorzystanie licencji opiekuna, który przejmuje odpowiedzialność za nieletniego. Dokument należy okazać podczas rejestracji, a szczegółowe wymagania techniczne dotyczące dronów dostępne są na stronie „Hobiverse”.

Atrakcje dla mieszkańców i gości

Wydarzenie ma charakter otwarty i rodzinny. Organizatorzy podkreślają, że również osoby niezwiązane z pilotowaniem dronów znajdą coś dla siebie. Oprócz obserwowania lotów zaplanowano interaktywne aktywności, w tym możliwość wypróbowania symulatora lotu przygotowanego przez „Hobiverse”.

Litewski Czerwony Krzyż zaprezentuje podstawy bezpieczeństwa cywilnego, a lista atrakcji ma być jeszcze rozszerzana. Impreza na wzgórzach Szeszkini ma łączyć edukację, rekreację i popularyzację nowych technologii, przyciągając zarówno pasjonatów, jak i całe rodziny.