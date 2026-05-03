Najlepsze szczypiornistki Europy zagrają w Katowicach

W grudniu Polska będzie jednym z gospodarzy mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet. Losowanie turniejowych grup w Katowicach – w których grać będą Polki i toczyć będą się mecze decydujące o medalach – było okazją do sprawdzenia, jak wyglądają przygotowania.

Autor: Jarosław Tomczyk
Kobiecy turniej handballu rangi mistrzowskiej w Polsce zagości po raz pierwszy | Fot. Adobe Stock

Euro piłkarek ręcznych będzie trzecią i ostatnią z dużych imprez sportowych, które w tym roku zaplanowane zostały w Polsce. Pierwszą były lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Świata, które odbyły się w marcu w Toruniu. Kolejną są mistrzostwa świata hokeistów na lodzie w Sosnowcu (zapowiadamy je na sąsiednich stronach). W wypadku tych dwóch wydarzeń Polska była jedynym gospodarzem.

Turniej handballistek, z udziałem 24 reprezentacji, rozgrywany będzie natomiast w aż pięciu krajach. Oprócz Polski będą to: Czechy, Słowacja, Rumunia i Turcja, ale tylko w Rumunii toczył będzie się w dwóch miastach, w pozostałych państwach w jednym. Trzeba jednak zaznaczyć, że to Katowice i ich legendarna hala Spodek, mieszcząca ponad 11 tys. kibiców, będą areną najważniejszych zmagań o medale. Rzecz jasna także w stolicy Górnego Śląska wszystkie swoje mecze rozegrają Biało-Czerwone.

Mistrzostwa rozpoczną się 3, a zakończą 20 grudnia. 16 kwietnia w sali kameralnej przepięknego gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, z udziałem prezydenta Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) Michaela Wiederera, rozlosowano turniejowe grupy. Rywalkami Polek będą Francja, Wyspy Owcze i Ukraina. Awans do drugiej fazy wywalczą dwie najlepsze drużyny.

– Na grupę nie możemy narzekać, myślę, że jest dość szczęśliwa – oceniła krótko Katarzyna Cygan, reprezentantka Polski, która była jedną z losujących kuleczki z nazwami reprezentacji. – Nie zlekceważymy żadnego przeciwnika. Turniej w Polsce to będzie dla nas wszystkich duże przeżycie, będziemy chciały wypaść jak najlepiej.

– Za wcześnie, by stawiać cel przed naszymi dziewczynami – komentował Sławomir Szmal, były znakomity bramkarz, a obecnie prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. – W ostatnich mistrzostwach świata zajęły 11. miejsce, w europejskim rankingu są na 10. Robią progres, już cztery lata pracują z duńskim trenerem Arnem Senstadem. Zdobywały doświadczenia na dużych turniejach. Miejsce w ósemce przed swoją publicznością byłoby wspaniałą sprawą, ale to na razie marzenie. Czy presja gospodyń może je przytłoczyć? Presja jest zawsze, ważne będzie, by atmosferę przekuć w to, co napędza, a nie paraliżuje. Na co dzień dziewczyny nie grają na tak dużych arenach, ale gościnność, jak my wszyscy, muszą pokazywać poza boiskiem, a na nim ducha walki.

Kobiecy turniej handballu rangi mistrzowskiej w Polsce zagości po raz pierwszy. Sławomir Szmal wiąże z nim duże nadzieje, liczy, że zwiększy zainteresowanie piłką ręczną wśród młodych dziewcząt. Podkreśla, że będzie miał bardzo duże znaczenie dla promocji dyscypliny nad Wisłą. W mistrzostwach, na które można już zamawiać bilety, zabraknie niestety reprezentantek Litwy.

Wyniki losowania grup ME piłkarek ręcznych

Grupa A (Oradea, Rumunia): Węgry, Czarnogóra, Słowenia, Islandia
Grupa B (Kluż-Napoka, Rumunia): Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Macedonia Północna
Grupa C (Antalya, Turcja): Dania, Hiszpania, Turcja, Grecja
Grupa D (Brno, Czechy): Holandia, Czechy, Austria, Chorwacja
Grupa E (Katowice, Polska): Francja, Polska, Wyspy Owcze, Ukraina
Grupa F (Bratysława, Słowacja): Szwecja, Niemcy, Słowacja, Serbia

Jarosław Tomczyk, Katowice

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 16 (45) 25/04-01/05/2026

