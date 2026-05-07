Strona głównaNewsy

Wirtualny Republikański Konkurs–Festiwal Tańca „STARS STAGE 2026”

Centrum Kultury w Rudominie zaprasza do udziału w Wirtualnym Republikańskim Konkursie–Festiwalu Tańca „STARS STAGE 2026”!

Autor: KW
Afisz wirtualnego Republikańskiego Konkursu–Festiwalu Tańca „STARS STAGE 2026”.
Graf. organizatorzy

Czytaj również...

W tym roku konkurs odbędzie się w formie wirtualnej, dlatego udział może wziąć każdy — bez względu na to, gdzie się znajduje!

Nagrania wideo przyjmowane są do: 11-05-2026
Głosowanie odbędzie się w dniach: 12-05-2026 do 19-05-2026.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 maja 2026 r. w Centrum Kultury w Rudominie, podczas Festiwalu Tańca Ludowego „Tańcuj, tańcuj, okręcaj…”.

Regulamin konkursu oraz formularz rejestracyjny tutaj:
https://rudaminoskultura.lt/events/virtualus-respublikinis-sokiu-konkursas-festivalis-stars-stage-2026/

Pokażcie swój talent, kreatywność i miłość do tańca!

Czytaj także: III Festiwal Tańca Ludowego w Rudominie — „Tańcuj, tańcuj, okręcaj…”

Centrum Kultury w Rudominie

Afisze

Więcej od autora

Galerie

Zdjęcia z wizyty mera w redakcji „KW” [GALERIA]

Wizyta mera była gestem uznania dla misji jedynego polskiego dziennika na Litwie. Mer zostawił wpis w księdze gości. Pełna relacja z wizyty oraz spostrzeżenia mera — w specjalnej relacji....
Newsy

Multimedialna prezentacja „Serce wodza”

12 maja 1936 roku, w Wilnie, na historycznej nekropolii na Rossie, złożono Serce Józefa Piłsudskiego i prochy jego matki — Marii z Billewiczów Piłsudskiej. Przypadająca w tym roku 90....
Newsy

Ekonomiczny i informatyczny konkursy dla młodzieży z Wileńszczyzny

Konkursy organizowane są w ramach XXII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości” — Albert Einstein.Konkurs Ekonomiczny ->...

RedKomy