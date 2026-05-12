Zawieszenie broni, które miało trwać do 11 maja, zerwano krótko po zakończeniu parady w Moskwie. Jednak za niebombardowanie Moskwy Rosja zgodziła się wcześniej na wymianę „1 000 za 1 000” jeńców.

Trump: „To początek końca bardzo długiej wojny”

Prezydent USA Donald Trump poinformował o porozumieniu ws. zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą w piątek 8 maja na platformie Truth Social. Biały Dom przedstawiał to jako sukces przywództwa Trumpa, zawieszenie miało trwać do 11 maja. Jednak krótko po zakończeniu parady w Moskwie zerwano zawieszenie broni.

„Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi TRZYDNIOWE ZAWIESZENIE BRONI (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej” — napisał Donald Trump (pisownia oryginalna).

Amerykański przywódca poinformował także o uzgodnionej wymianie więźniów wojennych w formule „1 tys. za 1 000”. Łącznie miało zostać wymienionych 2 tys. osób.

„Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny” — dodał prezydent USA.

W ramach ustaleń negocjacyjnych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret wyłączający okolice Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas rosyjskiej defilady 9 maja. „Na czas trwania parady (od godz. 10 czasu kijowskiego 9 maja 2026 r.) wyłączyć obszar Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni” — zapisano w dokumencie opublikowanym na stronie prezydenta Ukrainy.

Według administracji w Kijowie decyzję podjęto „w celach humanitarnych” po rozmowach ze stroną amerykańską. Zełenski podziękował Trumpowi i jego zespołowi za mediację oraz zaznaczył, że Ukraina oczekuje przestrzegania ustaleń przez Rosję.

Kreml zaakceptował warunki USA

Rosja potwierdziła przyjęcie propozycji przedstawionej przez Waszyngton. Doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow oświadczył, że zawieszenie broni obowiązuje wyłącznie przez trzy dni i nie ma porozumienia w sprawie jego przedłużenia. Czyli faktycznie zaprzeczył porozumieniu, które przedstawił Donald Trump jako swój sukces.

W sobotę na Placu Czerwonym odbyła się rosyjska defilada z okazji 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Tegoroczne obchody różniły się jednak od wcześniejszych — po raz pierwszy od lat zabrakło ciężkiego sprzętu wojskowego, w tym czołgów i rakiet. Kreml tłumaczył decyzję względami bezpieczeństwa i zagrożeniem ze strony ukraińskich dronów. W paradzie po raz pierwszy uczestniczyli także żołnierze Korei Północnej.

„Wszystko odbyło się spokojnie, z godnością i bez zbędnej militaryzacji” — powiedział po uroczystości Putin.

Wizyta na Litwie

Tymczasem w poniedziałek 11 maja na Litwie przebywał szef administracji prezydenta Ukrainy Kyrył Budanow. Spotkał się z ministrem ochrony kraju Litwy Robertasem Kaunasem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim zagrożeń związanych z dronami naruszającymi przestrzeń powietrzną państw bałtyckich pod wpływem rosyjskich środków walki elektronicznej.

Litewski minister poinformował, że Ukraina wyraziła ubolewanie z powodu incydentów z udziałem bezzałogowców. „Ukraina ubolewa, że drony, pod wpływem rosyjskich środków walki elektronicznej, naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich” — powiedział Kaunas po spotkaniu.

Jak zapowiedział minister, do Litwy mają w najbliższym czasie przybyć ukraińscy specjaliści, którzy będą doradzać litewskim służbom w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów.